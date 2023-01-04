Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Эльче» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:40
«Эльче» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Эльче» – «Сельта», который состоится 6 января 2023 года

«Эльче»

«Зелёно-полосатые» в чемпионате Испании находятся на последней строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами крайних матчей с участием команды из Эльче. В 1/32 Кубка Испании, поразив трижды ворота соперника, всухую «бело-зелёные» обыграли «Гвадалахару». На выезде «Эльче» проиграл с разницей в пару мячей мадридскому «Атлетико». Весь второй тайм «зелёно-полосатые» были в меньшинстве.

В 1/16 Кубка Испании «бело-зелёные» с минимальным счётом уступили «Сеуте».

«Сельта»

На данный момент «кельты» занимают в Ла Лиге семнадцатое место. Вспомним недавние футбольные поединки «Сельты», чтобы оценить шансы команды на успех в выездном матче с «Эльче». В 1/32 Кубка Испании с большим счётом «небесные» одержали уверенную гостевую победу над командой «Герника Клуб». Ничейным исходом завершилась встреча с «Севильей» в рамках 15-го тура испанской Примеры.

После дополнительного времени «кельты» проиграли «Эспаньолу» в следующем этапе Кубка Испании.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эльче» – 3.60
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Сельта» – 2.12
  • Победит «Сельта» с форой -1.5 – 3.85
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.22
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64

Статистика

  • Четыре матча из пяти очных встреч за последнее время завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч»
  • В одном матче из пяти крайних «Эльче» выиграл
  • За тот же период «Сельта» в двух поединках обыграла своих оппонентов.

Прогноз

Оба соперника находятся не в самой лучшей своей форме. В условиях, когда сложно отдать предпочтение какой-либо определённой команде, ставка на «тотал» является оптимальным вариантом. Pinnacle предлагает коэффициент 1.64 на исход «тотал меньше 2.5 голов за матч». Доверимся статистике личных встреч.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Сельта
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 