«Эльче» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Эльче» – «Сельта», который состоится 6 января 2023 года

«Эльче»

«Зелёно-полосатые» в чемпионате Испании находятся на последней строчке турнирной таблицы. Предлагаем ознакомиться с результатами крайних матчей с участием команды из Эльче. В 1/32 Кубка Испании, поразив трижды ворота соперника, всухую «бело-зелёные» обыграли «Гвадалахару». На выезде «Эльче» проиграл с разницей в пару мячей мадридскому «Атлетико». Весь второй тайм «зелёно-полосатые» были в меньшинстве.

В 1/16 Кубка Испании «бело-зелёные» с минимальным счётом уступили «Сеуте».

«Сельта»

На данный момент «кельты» занимают в Ла Лиге семнадцатое место. Вспомним недавние футбольные поединки «Сельты», чтобы оценить шансы команды на успех в выездном матче с «Эльче». В 1/32 Кубка Испании с большим счётом «небесные» одержали уверенную гостевую победу над командой «Герника Клуб». Ничейным исходом завершилась встреча с «Севильей» в рамках 15-го тура испанской Примеры.

После дополнительного времени «кельты» проиграли «Эспаньолу» в следующем этапе Кубка Испании.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эльче» – 3.60

Ничья – 3.30

Победит «Сельта» – 2.12

Победит «Сельта» с форой -1.5 – 3.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.22

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64

Статистика

Четыре матча из пяти очных встреч за последнее время завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч»

В одном матче из пяти крайних «Эльче» выиграл

За тот же период «Сельта» в двух поединках обыграла своих оппонентов.

Прогноз

Оба соперника находятся не в самой лучшей своей форме. В условиях, когда сложно отдать предпочтение какой-либо определённой команде, ставка на «тотал» является оптимальным вариантом. Pinnacle предлагает коэффициент 1.64 на исход «тотал меньше 2.5 голов за матч». Доверимся статистике личных встреч.