«Мальорка» – «Вальядолид»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1672904928

вчера, 10:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Мальорка» – «Вальядолид», который состоится 7 января 2023 года

«Мальорка»

«Островитяне» в испанской Примере находятся на данный момент на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты крайних матчей с участием «красно-чёрных». В 1/32 Кубка Испании с минимальным счётом «киноварные» на выезде обыграли команду «Реал Унион». Пропустив пару голов, «островитяне» всухую проиграли «Хетафе» в матче 15-го тура испанской Примеры.

В 1/16 Кубка Испании «Понтеведра» принимала дома «Мальорку». Основное время завершилось вничью. В дополнительное время «островитяне», забив два мяча, обошли оппонента.

«Вальядолид»

«Бело-фиолетовые» в чемпионате Испании занимают пятнадцатое место. Предлагаем ознакомиться с футбольными поединками «Вальядолида» за последнее время. С большим счётом «Пусела» обыграла команду «Аренас Клуб» в 1/32 Кубка Испании. Мадридскому «Реалу» в 15-ом туре испанской Примеры «бело-фиолетовые» уступили на своём поле. Бензема сделал дубль под конец поединка.

4 января «Вальядолид» с минимальным счётом проиграл «Алавесу» в 1/16 Кубка Испании.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мальорка» – 1.97

Ничья – 3.35

Победит «Вальядолид» – 4.10

Победит «Мальорка» с форой -1.5 – 3.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.31

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.59

Статистика

«Мальорка» потерпела два поражения в пяти крайних матчах

За тот же период «Вальядолид» проиграл в трёх играх

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за матч».

Прогноз

Последний раз «островитяне» выигрывали у «бело-фиолетовых» более шести лет назад. На своём поле «островитяне» возьмут реванш за все прошлые поражения. Pinnacle предлагает коэффициент 1.97 на победу «Мальорки».