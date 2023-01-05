Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Мальорка» – «Вальядолид»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:48
«Мальорка» – «Вальядолид»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Мальорка» – «Вальядолид», который состоится 7 января 2023 года

«Мальорка»

«Островитяне» в испанской Примере находятся на данный момент на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты крайних матчей с участием «красно-чёрных». В 1/32 Кубка Испании с минимальным счётом «киноварные» на выезде обыграли команду «Реал Унион». Пропустив пару голов, «островитяне» всухую проиграли «Хетафе» в матче 15-го тура испанской Примеры.

В 1/16 Кубка Испании «Понтеведра» принимала дома «Мальорку». Основное время завершилось вничью. В дополнительное время «островитяне», забив два мяча, обошли оппонента.

«Вальядолид»

«Бело-фиолетовые» в чемпионате Испании занимают пятнадцатое место. Предлагаем ознакомиться с футбольными поединками «Вальядолида» за последнее время. С большим счётом «Пусела» обыграла команду «Аренас Клуб» в 1/32 Кубка Испании. Мадридскому «Реалу» в 15-ом туре испанской Примеры «бело-фиолетовые» уступили на своём поле. Бензема сделал дубль под конец поединка.

4 января «Вальядолид» с минимальным счётом проиграл «Алавесу» в 1/16 Кубка Испании.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Мальорка» – 1.97
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Вальядолид» – 4.10
  • Победит «Мальорка» с форой -1.5 – 3.55
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.31
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.59

Статистика

  • «Мальорка» потерпела два поражения в пяти крайних матчах
  • За тот же период «Вальядолид» проиграл в трёх играх
  • Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за матч».

Прогноз

Последний раз «островитяне» выигрывали у «бело-фиолетовых» более шести лет назад. На своём поле «островитяне» возьмут реванш за все прошлые поражения. Pinnacle предлагает коэффициент 1.97 на победу «Мальорки».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк мальорка
Все комментарии
Сварожич
Сварожич
вчера в 13:07
Хозяева не проиграют этот матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 