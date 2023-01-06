«Альмерия» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1672985262

вчера, 09:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Альмерия» – «Реал Сосьедад», который состоится 8 января 2023 года

«Альмерия»

Тринадцатое место в испанской Примере занимают «красно-белые» на данный момент. Предлагаем вспомнить несколько крайних матчей с участием команды за последнее время. В декабре «Альмерия» провела четыре товарищеских встречи. Над командами «Лацио» и «Хартс» футбольный клуб из Альмерии взял верх. Вничью «красно-белые» сыграли с «Торино» (1:1). Австрийскому «Штурму» с минимальным счётом «Альмерия» уступила.

30 декабря «красно-белые» разошлись миром с «Кадисом» (1:1).

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» после пятнадцати туров чемпионата находится на третьей строчке турнирной таблицы испанской Ла Лиги. Ознакомимся с результатами крайних матчей «бело-голубых». В 1/32 Кубка Испании с разгромным счётом «Королевский» одержал победу над футбольным клубом «Кория». Не пропустив ни одного гола, «бело-голубые» заставили пять раз вратаря команды-соперника доставать мяч из сетки своих ворот. В прошлом туре чемпионата всухую «Реал Сосьедад» взял верх над «Осасуной».

С минимальным счётом «Королевский» обыграл команду «Логронес» в 1/16 Кубка Испании.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Альмерия» – 3.95

Ничья – 3.40

Победит «Реал Сосьедад» – 1.98

Победит «Реал Сосьедад» с форой -1.5 – 3.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи подряд

В двух футбольных поединках из пяти за последнее время «красно-белые» обыграли своих оппонентов

Из пяти крайних матчей «Королевский» выиграл в трёх.

Прогноз

От мадридского «Реала» на данный момент «бело-голубые» отстают на девять очков. В предстоящем матче у гостей будет возможность сократить отставание. Pinnacle предлагает коэффициент 1.98 на победу команды «Реал Сосьедад».