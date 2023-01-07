«Фулхэм» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Фулхэм» – «Челси», который состоится 12 января 2023 года

«Фулхэм»

На текущий момент «дачники» занимают седьмое место в Премьер-лиге. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием команды из Фулема. На выезде в матче 17-го тура чемпионата Англии «белые» всухую, поразив трижды ворота соперника, обыграли футбольный клуб «Кристал Пэлас». С разницей в один мяч «Фулхэм» одержал победу над святыми из Саутгемптона.

Со счётом 1:0 в гостях «дачники» взяли верх над «Лестером» в прошлом туре.

«Челси»

«Синие» в Премьер-лиге находятся на три строчки ниже «белых» в турнирной таблице. Предлагаем вспомнить футбольные поединки с участием «пенсионеров». Уже к середине первого тайма лондонская команда обеспечила себе победу над «вишнями» из Борнмута в матче 17-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась встреча с «лесниками» на их поле.

5 января с минимальным счётом «синие» уступили «небесно-голубым» из Манчестера (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фулхэм» – 3.35

Ничья – 3.40

Победит «Челси» – 2.13

Победит «Челси» с форой -1.5 – 3.60

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.98

Статистика

Одно поражение потерпели «дачники» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «пенсионеры» проиграли в трёх футбольных поединках

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти за последнее время.

Прогноз

С 2006 года «белые» не выигрывают у «синих». В предстоящем матче у «дачников» будет возможность взять реванш над «Челси», который находится не в лучшей своей форме. Pinnacle предлагает коэффициент 3.35 на победу «Фулхэма».