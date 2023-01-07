«Фулхэм» – «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Фулхэм» – «Челси», который состоится 12 января 2023 года
«Фулхэм»
На текущий момент «дачники» занимают седьмое место в Премьер-лиге. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием команды из Фулема. На выезде в матче 17-го тура чемпионата Англии «белые» всухую, поразив трижды ворота соперника, обыграли футбольный клуб «Кристал Пэлас». С разницей в один мяч «Фулхэм» одержал победу над святыми из Саутгемптона.
Со счётом 1:0 в гостях «дачники» взяли верх над «Лестером» в прошлом туре.
«Челси»
«Синие» в Премьер-лиге находятся на три строчки ниже «белых» в турнирной таблице. Предлагаем вспомнить футбольные поединки с участием «пенсионеров». Уже к середине первого тайма лондонская команда обеспечила себе победу над «вишнями» из Борнмута в матче 17-го тура чемпионата. Ничейным исходом завершилась встреча с «лесниками» на их поле.
5 января с минимальным счётом «синие» уступили «небесно-голубым» из Манчестера (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фулхэм» – 3.35
- Ничья – 3.40
- Победит «Челси» – 2.13
- Победит «Челси» с форой -1.5 – 3.60
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.98
Статистика
- Одно поражение потерпели «дачники» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «пенсионеры» проиграли в трёх футбольных поединках
- Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти за последнее время.
Прогноз
С 2006 года «белые» не выигрывают у «синих». В предстоящем матче у «дачников» будет возможность взять реванш над «Челси», который находится не в лучшей своей форме. Pinnacle предлагает коэффициент 3.35 на победу «Фулхэма».