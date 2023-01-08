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«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:49
«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Вест Хэм», который состоится 14 января 2023 года

«Вулверхэмптон»

На данный момент в чемпионате Англии «волки» занимают предпоследнее место. Предлагаем вспомнить результаты крайних матчей с участием «жёлто-чёрных». С минимальным счётом «МЮ» взял верх над «Вулверхэмптоном» в 18-ом туре Премьер-лиги. В прошлом туре чемпионата «волки» раскатали ничью с «вилланами» из Бирмингема, обменявшись голами.

Со счётом 2:2 завершилась гостевая встреча «жёлто-чёрных» с «красными» из Ливерпуля в 1/32 Кубка Англии.

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» на текущий момент находятся на две строчки выше «волков» в Премьер-лиге. Ознакомимся с недавними футбольными поединками «железных». В позапрошлом туре чемпионата «Вест Хэм» проиграл дома «пчёлам» из Брентфорда. Вничью сыграли «молотобойцы» на выезде с «павлинами» (2:2).

В 1/32 Кубка Англии «железные» с минимальным счётом обыграли «пчёл».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вулверхэмптон» – 2.65
  • Ничья – 3.20
  • Победит «Вест Хэм» – 2.65
  • Победит «Вулверхэмптон» с форой -1.5 – 4.85
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.14
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.66

Статистика

  • Более десяти лет команды не играли между собой вничью
  • Из пяти матчей за последнее время «волки» выиграли в двух встречах
  • «Молотобойцы» за тот же период одержали только одну победу.

Прогноз

На данный момент команды находятся не в лучшей своей форме. Встреча соперников вполне может завершиться ничейным исходом, хотя они достаточно долго не заканчивали очные матчи миром. Pinnacle предлагает коэффициент 3.20 на ничью.

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