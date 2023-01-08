«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Вест Хэм», который состоится 14 января 2023 года
«Вулверхэмптон»
На данный момент в чемпионате Англии «волки» занимают предпоследнее место. Предлагаем вспомнить результаты крайних матчей с участием «жёлто-чёрных». С минимальным счётом «МЮ» взял верх над «Вулверхэмптоном» в 18-ом туре Премьер-лиги. В прошлом туре чемпионата «волки» раскатали ничью с «вилланами» из Бирмингема, обменявшись голами.
Со счётом 2:2 завершилась гостевая встреча «жёлто-чёрных» с «красными» из Ливерпуля в 1/32 Кубка Англии.
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» на текущий момент находятся на две строчки выше «волков» в Премьер-лиге. Ознакомимся с недавними футбольными поединками «железных». В позапрошлом туре чемпионата «Вест Хэм» проиграл дома «пчёлам» из Брентфорда. Вничью сыграли «молотобойцы» на выезде с «павлинами» (2:2).
В 1/32 Кубка Англии «железные» с минимальным счётом обыграли «пчёл».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вулверхэмптон» – 2.65
- Ничья – 3.20
- Победит «Вест Хэм» – 2.65
- Победит «Вулверхэмптон» с форой -1.5 – 4.85
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.14
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.66
Статистика
- Более десяти лет команды не играли между собой вничью
- Из пяти матчей за последнее время «волки» выиграли в двух встречах
- «Молотобойцы» за тот же период одержали только одну победу.
Прогноз
На данный момент команды находятся не в лучшей своей форме. Встреча соперников вполне может завершиться ничейным исходом, хотя они достаточно долго не заканчивали очные матчи миром. Pinnacle предлагает коэффициент 3.20 на ничью.