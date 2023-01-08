«Эвертон» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Эвертон» – «Саутгемптон», который состоится 14 января 2023 года

«Эвертон»

«Синие» в английской Премьер-лиге на данный момент находятся на восемнадцатом месте из двадцати. Предлагаем ознакомиться с недавними матчами с участием «ирисок». Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура с «небесно-голубыми» из Манчестера на их поле. С разницей в три гола «синие» проиграли дома «чайкам».

Со счётом 1:3 «Эвертон» уступил « МЮ » в рамках матча 1/32 Кубка Англии.

«Саутгемптон»

В чемпионате Англии «святые» занимают последнюю строчку в турнирной таблице. Рассмотрим несколько крайних матчей «Саутгемптона». «Красно-белые» в матче 18-го тура Премьер-лиги уступили «дачникам». В прошлом туре «святые» на своём поле проиграли с минимальным счётом «лесникам».

В 1/32 Кубка Англии «Саутгемптон» взял верх над командой «Кристал Пэлас» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 2.16

Ничья – 3.35

Победит «Саутгемптон» – 3.35

Победит «Эвертон» с форой -1.5 – 3.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.72

Статистика

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти последних

Только в одном матче из пяти крайних «ириски» выиграли

За аналогичный период «святые» обыграли своих оппонентов в двух играх.

Прогноз

«Эвертон» слаб на данном этапе, но «Саутгемптон» слабее. Не без труда, но хозяева встречи возьмут верх над гостями. Pinnacle предлагает коэффициент 2.16 на победу «ирисок».