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«Эвертон» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:57
«Эвертон» – «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Эвертон» – «Саутгемптон», который состоится 14 января 2023 года

«Эвертон»

«Синие» в английской Премьер-лиге на данный момент находятся на восемнадцатом месте из двадцати. Предлагаем ознакомиться с недавними матчами с участием «ирисок». Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура с «небесно-голубыми» из Манчестера на их поле. С разницей в три гола «синие» проиграли дома «чайкам».

Со счётом 1:3 «Эвертон» уступил «МЮ» в рамках матча 1/32 Кубка Англии.

«Саутгемптон»

В чемпионате Англии «святые» занимают последнюю строчку в турнирной таблице. Рассмотрим несколько крайних матчей «Саутгемптона». «Красно-белые» в матче 18-го тура Премьер-лиги уступили «дачникам». В прошлом туре «святые» на своём поле проиграли с минимальным счётом «лесникам».

В 1/32 Кубка Англии «Саутгемптон» взял верх над командой «Кристал Пэлас» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эвертон» – 2.16
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Саутгемптон» – 3.35
  • Победит «Эвертон» с форой -1.5 – 3.80
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.72

Статистика

  • Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти последних
  • Только в одном матче из пяти крайних «ириски» выиграли
  • За аналогичный период «святые» обыграли своих оппонентов в двух играх.

Прогноз

«Эвертон» слаб на данном этапе, но «Саутгемптон» слабее. Не без труда, но хозяева встречи возьмут верх над гостями. Pinnacle предлагает коэффициент 2.16 на победу «ирисок».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Эвертон
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:07
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 12:02
Эвертон заберет очки в этом матче...
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