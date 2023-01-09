«Ротерхэм» – «Блэкберн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Ротерхэм» – «Блэкберн», который состоится 14 января 2023 года
«Ротерхэм»
В Чемпион Лиге «Ротерхэм Юнайтед» на данный момент занимает двадцать первое место. Предлагаем вспомнить результаты футбольных поединков команды за последнее время. В трёх крайних матчах «мельники» уступили своим оппонентам. «Хаддерсфилд» взял верх над «красно-белыми» в матче 25-го тура Чемпионшипа. В позапрошлом туре с большим счётом «Миллуол» обыграл команду из Ротерема.
Со счётом 1:4 «Ротерхэм» проиграл на выезде «Ипсвичу» в 1/32 Кубка Англии.
«Блэкберн»
«Бродяги» в Чемпионшипе входят в тройку лучших команд. Ознакомимся с успехами «сине-белых» в недавних матчах. С одинаковым счётом 1:2 «Блэкберн Роверс» проиграл командам «Сандерленд» и «Мидлсбро». В прошлом туре чемпионата «риверсайдцы» с минимальным счётом одержали победу над «Кардиффом». Гол Брэдли Дэка в начале второго тайма принёс победу «бродягам».
«Канареек» из Норвича «Блэкберн Роверс» обыграл со счётом 1:0 в матче 1/32 Кубка Англии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ротерхэм» – 2.85
- Ничья – 3.25
- Победит «Блэкберн» – 2.36
- Победит «Блэкберн» с форой -1.5 – 4.40
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.06
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.65
Статистика
- Только один футбольный поединок из десяти крайних завершился победой «мельников»
- За аналогичный период «бродяги» обыграли своих соперников в пяти матчах
- Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи из пяти последних.
Прогноз
На победу «Блэкберна» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.36. На девять очков отстают «риверсайдцы» от «Шеффилда». В предстоящей встрече с «мельниками» гости не упустят возможность сократить отставание от «клинков».