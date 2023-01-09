«Ротерхэм» – «Блэкберн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Ротерхэм» – «Блэкберн», который состоится 14 января 2023 года

«Ротерхэм»

В Чемпион Лиге «Ротерхэм Юнайтед» на данный момент занимает двадцать первое место. Предлагаем вспомнить результаты футбольных поединков команды за последнее время. В трёх крайних матчах «мельники» уступили своим оппонентам. «Хаддерсфилд» взял верх над «красно-белыми» в матче 25-го тура Чемпионшипа. В позапрошлом туре с большим счётом «Миллуол» обыграл команду из Ротерема.

Со счётом 1:4 «Ротерхэм» проиграл на выезде «Ипсвичу» в 1/32 Кубка Англии.

«Блэкберн»

«Бродяги» в Чемпионшипе входят в тройку лучших команд. Ознакомимся с успехами «сине-белых» в недавних матчах. С одинаковым счётом 1:2 «Блэкберн Роверс» проиграл командам «Сандерленд» и «Мидлсбро». В прошлом туре чемпионата «риверсайдцы» с минимальным счётом одержали победу над «Кардиффом». Гол Брэдли Дэка в начале второго тайма принёс победу «бродягам».

«Канареек» из Норвича «Блэкберн Роверс» обыграл со счётом 1:0 в матче 1/32 Кубка Англии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ротерхэм» – 2.85

Ничья – 3.25

Победит «Блэкберн» – 2.36

Победит «Блэкберн» с форой -1.5 – 4.40

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.65

Статистика

Только один футбольный поединок из десяти крайних завершился победой «мельников»

За аналогичный период «бродяги» обыграли своих соперников в пяти матчах

Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи из пяти последних.

Прогноз

На победу «Блэкберна» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.36. На девять очков отстают «риверсайдцы» от «Шеффилда». В предстоящей встрече с «мельниками» гости не упустят возможность сократить отставание от «клинков».