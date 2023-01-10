«Брест» — «Лилль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Брест» — «Лилль», который состоится 11 января 2023 года
«Брест»
«Брест» не радует болельщиков хорошими результатами и в последних пяти турах смог набрать только четыре очка. Команда находится в зоне вылета, а именно на 17 месте с 13 очками и отстает от ближайшего конкурента на два пункта. В домашнем матче с «Лиллем» даже ничейный результат будет удовлетворительным для хозяев, а победа принесет настоящий праздник для поклонников клуба.
07 января «Брест» обыграл на выезде «Авранш» в кубке Франции (2:0), а первого числа в чемпионате минимально уступил «Монако» (0:1).
«Лилль»
«Лилль» не проигрывает в Лиге 1 уже несколько матчей подряд и очень рассчитывает как можно выше забраться по турнирной таблице в ближайшее время. Сейчас коллектив идет на седьмом месте с 30 очками, но от четвертой строчки отстает всего на четыре балла. В игре с аутсайдером от подопечных Пауло Фонсеки ждут уверенной победы, которая возможно поможет подняться выше на 1-2 позиции.
08 декабря «Лилль» переиграл «Труа» в кубке Франции (2:0), а второго числа разошелся миром с «Реймсом» в чемпионате (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брест» – 3.95
- Ничья – 3.65
- Победит «Лилль» – 1.9
Статистика
- «Брест» уступил в четырех встречах из пяти последних во всех турнирах
- «Лилль» выиграл шесть выездных матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Брест» не проигрывает «Лиллю» уже пять встреч подряд
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Лилля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Для гостей «Брест» является неудобным соперником, но в данной ситуации их победа выглядит более реальной в этот футбольный вечер.