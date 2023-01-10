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«Брест» — «Лилль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:04
«Брест» — «Лилль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Брест» — «Лилль», который состоится 11 января 2023 года

«Брест»

«Брест» не радует болельщиков хорошими результатами и в последних пяти турах смог набрать только четыре очка. Команда находится в зоне вылета, а именно на 17 месте с 13 очками и отстает от ближайшего конкурента на два пункта. В домашнем матче с «Лиллем» даже ничейный результат будет удовлетворительным для хозяев, а победа принесет настоящий праздник для поклонников клуба.

07 января «Брест» обыграл на выезде «Авранш» в кубке Франции (2:0), а первого числа в чемпионате минимально уступил «Монако» (0:1).

«Лилль»

«Лилль» не проигрывает в Лиге 1 уже несколько матчей подряд и очень рассчитывает как можно выше забраться по турнирной таблице в ближайшее время. Сейчас коллектив идет на седьмом месте с 30 очками, но от четвертой строчки отстает всего на четыре балла. В игре с аутсайдером от подопечных Пауло Фонсеки ждут уверенной победы, которая возможно поможет подняться выше на 1-2 позиции.

08 декабря «Лилль» переиграл «Труа» в кубке Франции (2:0), а второго числа разошелся миром с «Реймсом» в чемпионате (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Брест» – 3.95
  • Ничья – 3.65
  • Победит «Лилль» – 1.9

Статистика

  • «Брест» уступил в четырех встречах из пяти последних во всех турнирах
  • «Лилль» выиграл шесть выездных матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Брест» не проигрывает «Лиллю» уже пять встреч подряд
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лилля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Для гостей «Брест» является неудобным соперником, но в данной ситуации их победа выглядит более реальной в этот футбольный вечер.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:26
Думаю, что Лиль приложит все усилия, чтобы не проиграть этот матч
Гость
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