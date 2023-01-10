«Брест» — «Лилль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Брест» — «Лилль», который состоится 11 января 2023 года

«Брест»

«Брест» не радует болельщиков хорошими результатами и в последних пяти турах смог набрать только четыре очка. Команда находится в зоне вылета, а именно на 17 месте с 13 очками и отстает от ближайшего конкурента на два пункта. В домашнем матче с «Лиллем» даже ничейный результат будет удовлетворительным для хозяев, а победа принесет настоящий праздник для поклонников клуба.

07 января «Брест» обыграл на выезде «Авранш» в кубке Франции (2:0), а первого числа в чемпионате минимально уступил «Монако» (0:1).

«Лилль»

«Лилль» не проигрывает в Лиге 1 уже несколько матчей подряд и очень рассчитывает как можно выше забраться по турнирной таблице в ближайшее время. Сейчас коллектив идет на седьмом месте с 30 очками, но от четвертой строчки отстает всего на четыре балла. В игре с аутсайдером от подопечных Пауло Фонсеки ждут уверенной победы, которая возможно поможет подняться выше на 1-2 позиции.

08 декабря «Лилль» переиграл «Труа» в кубке Франции (2:0), а второго числа разошелся миром с «Реймсом» в чемпионате (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брест» – 3.95

Ничья – 3.65

Победит «Лилль» – 1.9

Статистика

«Брест» уступил в четырех встречах из пяти последних во всех турнирах

«Лилль» выиграл шесть выездных матчей из десяти последних во всех турнирах

«Брест» не проигрывает «Лиллю» уже пять встреч подряд

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лилля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Для гостей «Брест» является неудобным соперником, но в данной ситуации их победа выглядит более реальной в этот футбольный вечер.