«Нант» — «Лион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Нант» — «Лион», который состоится 11 января 2023 года

«Нант»

В этом сезоне команда не показывает ярких результатов и совсем недавно находилась в зоне вылета, но сейчас смогла подняться на 15 место. В активе «Нанта» 17 очков и только четыре пункта отделяют коллектив от «красной зоны», куда не ему так не хочется возвращаться. В предстоящей встрече с «Лионом» от хозяев потребуется максимум усилий, чтобы завершить ее с набранными очками.

07 января «Нант» обыграл в кубке Франции «Virois» (2:0), а первого числа на своем поле обыграл «Осер» в Лиге 1 (1:0).

«Лион»

«Лион» и близко не оправдывает ожиданий болельщиков, которые если не рассчитывали на борьбу за чемпионство, то на место в Лиге Чемпионов. Тем не менее, коллектив занимает низкое для себя восьмое место с 24 баллами и уже на шесть пунктов отстает от ближайшего соперника. Чтобы наверстать упущенное гостям необходимо выигрывать все ближайшие поединки и надеяться на промах и конкурентов.

07 декабря «Лион» обыграл «Мец» в кубке Франции (2:1), а первого числа неожиданно уступил «Клермону» на своем стадионе (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нант» – 3.35

Ничья – 3.3

Победит «Лион» – 2.2

Статистика

«Нант» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Лиона» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Лион» выиграл пять последних матчей у «Нанта»

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что матч будет довольно открытым, а клубы порадуют зрителей большим количеством голов.