Датчанин с кардиостимулятором, экс-игрок «Реала» и партнёр Роналду по сборной. Лучшие трансферы МЮ

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вчера, 16:40

Сделки, проворачиваемые «Юнайтед» — не всегда провал.

Качественные сделки, которые провернул «Манчестер Юнайтед» в последние годы, можно по пальцам сосчитать – провалов и осечек было гораздо больше. Но сейчас в команде есть лидеры, которые тянут манкунианцев наверх.

Бруну Фернандеш, 55+25 миллионов

Подписание португальца – главный успех селекционного отдела в период работы на посту главного тренера Оле-Гуннара Сульшера. «Юнайтед» был необходим опытный лидер, не подверженный серьезным спадам. Бруну стал как раз таким – причем влился в команду зимой и заиграл сходу. За 14 матчей в АПЛ -2019/20 хавбек забил 8 мячей и отдал 7 ассистов. Годом позже ему покорилась отметка в 30 результативных действий в чемпионате.

Прямо сейчас Фернандеш – один из немногочисленных креативных центров МЮ , которые переносят идеи нового наставника, Эрика Тен Хага, на поле. Он активно участвует в продвижении мяча, заполняет пустые пространства, направляет атаки, смещается на острие или уходит в опорную зону – оказывается там, где его присутствие наиболее необходимо. Лучший бомбардир команды в этом розыгрыше АПЛ , Маркус Рэшфорд, 3 из 7 своих мячей забил с передачи Бруну (еще в 3 голах поучаствовал следующий игрок из списка). Без него «красные дьяволы» вряд ли вернулись бы в борьбу за топ-3 так быстро.

Кристиан Эриксен, свободный агент

Еще ценнее подписание датчанина становится оттого, что за него «Ман Юнайтед» ничего не потратил на компенсацию. Последние годы складывались для Эриксена очень тяжело – его сердце остановилось прямо во время матча Евро-2020. Затем не разрешили играть в Серии А – хавбек вернулся в Англию и пополнил ряды «Брентфорда».

Переход в МЮ – сомнительная награда. Это топ-клуб, но положение в нем меняется настолько стремительно, что спокойным оставаться невозможно. И все-таки Кристиан показывает эталон стабильности. Это и есть второй мозговой центр в концепции Тен Хага – вместе с Фернандешем датский полузащитник образует убойную связку. Сначала вместе с ними выходил Скотт МакТоминэй. Качественно страховал, подчищал и позволял тем двоим не бояться за оборону. Теперь этот статус забрал себе Каземиро – и качество действий в полузащите все равно осталось.

Эриксен – отличный диспетчер, который быстро оценивает ситуацию на поле и раздает точнейшие передачи. Как и Фернандеш, он ассистировал Рэшфорду в 3 из 7 голов. В общей же сложности в активе 30-летнего хавбека 6 результативных передач и 1 гол в 16 матчах АПЛ .

Люк Шоу, 37,5 миллиона

На старте сезона Эрик Тен Хаг пробовал заменить англичанина молодым Тайреллом Маласией. В таком формате манкунианцы отыграли 4 матча в Премьер-Лиге. Практика показала, что голландец любит уходить в атаку, но не добавляет к этому надежность в обороне. И 27-летний Люк быстро вернулся в старт.

Разницу между этими двумя можно было отследить прямо по ходу игр – когда голландскому менеджеру было нужно добавить в организованности, именно Шоу появлялся на поле. Наглядный пример – манчестерское дерби 2 октября. Тогда к концу первого тайма «горожане» уже вели 4:0, а «красные дьяволы» не успевали накрывать оппонента с мячом. Вышедший английский защитник действовал против Фодена более уверенно – в этой зоне у «Сити» больше не было привычного пространства. Во втором отрезке манкунианцы отыграли 3 мяча.

Люк Шоу обошелся «Манчестер Юнайтед» сравнительно недорого и при этом продолжает играть здесь вот уже десятый год. Проблемы со здоровьем ушли – сейчас его подписание вполне можно назвать удачным.

Давид Де Хеа, 25 миллионов

Последние сезоны голкипера МЮ ставят под сомнение его нахождение в этом списке. После ЧМ -2018 испанец будто потерял себя – количество ошибок резко увеличилось. Параллельно набирал обороты Дин Хендерсон – воспитанник «Юнайтед» на правах аренды выступал за «Шеффилд Юнайтед», вывел команду в АПЛ , а потом вместе с ней сохранил прописку в элитном дивизионе. При таком наложении фактов возникала тяжелая дилемма – с одной стороны, опытный вратарь, который очень любит «красных дьяволов», с другой – более надежный, молодой и стабильный англичанин. Тем более свой воспитанник.

Выбор в пользу Де Хеа казался ошибкой – зато сейчас Давид возвращает себе уверенность и помогает команде бороться за лидирующие позиции. Будь это не так, от футболиста уже бы отказались: вратарь – слишком ответственная позиция, чтобы постоянно давать еще один шанс.

Каземиро, 70,65 миллиона

Бразильский хавбек пополнил ряды клуба уже при Тен Хаге. Вопросы оставляло его желание сменить клуб-победитель ЛЧ на команды с сомнительным будущим и внутренними демонами.

К основе Каземиро подводили постепенно, сначала отдавая предпочтение МакТоминэю. Зато с октября он начал постоянно выходить на поле с первых минут. Полузащитник забрал себе лидерство по основным оборонительным показателям – он чаще всех идет в отбор (3.2 за матч), пятый по количеству перехватов (1.2). Без мяча он работает чаще, но и с ним дает значительный объем, покрывая весь центр.