«Бристоль Сити» – «Бирмингем»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Бристоль Сити» – «Бирмингем», который состоится 14 января 2023 года

«Бристоль Сити»

«Зарянки» в английском Чемпионшипе занимают на данный момент девятнадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей с участием «красно-белых». На своём поле, пропустив два гола, всухую «Бристоль» проиграл команде «Вест Бромвич» в матче 24-го тура чемпионата. «Нулёвку» раскатали в гостях «зарянки» с «Миллуоллом». В прошлом туре Чемпион Лиги «красно-белые» разошлись миром с «Ковентри Сити».

Со счётом 1:1 завершилась игра 1/32 Кубка Англии с командой «Суонси».

«Бирмингем»

На пару строчек выше «зарянок» находятся «синие» в чемпионате. Рассмотрим футбольные поединки «Бирмингема» за последнее время. В матче 23-го тура футбольный клуб из Бирмингема с разницей в один гол одержал победу над «Редингом». С большим счётом «синие» проиграли «Бёрнли». В позапрошлом туре «Бирмингем» с минимальным счётом уступил «Халлу».

2 января «Мидлсбро» на выезде со счётом 3:1 взял верх над «синими».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бристоль Сити» – 2.23

Ничья – 3.20

Победит «Бирмингем» – 3.10

Победит «Бристоль Сити» с форой -1.5 – 4.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.65

Статистика

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти крайних

Только в одном футбольном поединке из десяти последних «Бристоль» выиграл

Из десяти крайних матчей в трёх «синие» одержали победы.

Прогноз

На исход «тотал больше 2.5 голов за матч» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.06. В условиях, когда сложно сделать выбор между двумя командами, ставка на «тотал» является оптимальным вариантом.