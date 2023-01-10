Чемпионаты мира: игроки 35+ творят историю

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вчера, 20:08

Закончившийся недавно чемпионат мира по футболу 2022 года смело можно назвать турниром ветеранов.

Ветеранами я называю не тех, кто закончил карьеру и играет за ветеранские команды. Нет, речь о действующих футболистах, достигших определённого возраста.

Для простоты будем считать ветеранами всех футболистов, кому 35+. Разделение довольно условное, но где-то же надо провести рубеж. Поэтому остановимся на этом показателе. Если термин «ветеран» кому-то кажется неуместным, заменяйте его на «возрастной игрок». Я для краткости буду использовать слово «ветеран».

Сегодня поговорим о конкретных игроках означенного возраста на мундиалях. Разговор о командных показателях по возрастному критерию отложим на попозже.

Кто играл, а кто опять просидел на лавке

В заявках всех 32 команд на турнире в Катаре было 39 игроков от 35 лет и старше на начало турнира, из них сыграли на турнире 29 человек. Плюс 1 игрок из заявок отметил своё 35-летие во время турнира (вратарь сборной Бразилии Вевертон). А так и не сыгравший ни минуты француз Карим Бензема отмечал своё 35-летие на следующий день после финала.

40 человек — это довольно много по сравнению с другими чемпионатами мира. На ЧМ -2018 в заявках было лишь 23 футболиста, кому на день начала турнира уже исполнилось 35, либо исполнилось в ходе чемпионата. Из 23 человек сыграли 13 футболистов. На турнире 2014 г. в заявках было только 19 игроков 35+ (или кому исполнилось 35 в ходе турнира), сыграли из них почти все, 17 человек. В 2010 г. был 21 возрастной футболист в заявках, 5 из них не сыграли. В 2006 г. — 22 возрастных, четверо не сыграли. Тенденция понятна.

В 2022 почти вдвое возросло число возрастных футболистов и в заявках, и среди тех, кто сыграл на турнире.

Кстати, среди 10 так и не сыгравших на ЧМ -2022 ветеранов только вратари. А среди них был один в возрасте 40 лет — это мексиканец Алфредо Талавера. Он уже на третьем чемпионате мира подряд входил в заявку, но так и не сыграл ни минуты ни на одном из трёх турниров. Талавера стал вторым мексиканским вратарём, которому так и не дали сыграть ни минуты на 3 турнирах Кубка мира (первым в 2018 стал 37-летний Хосе Корона). Талавера оказался единственным 40-летним вратарём запаса, кому не довелось сыграть ни минуты ни на одном мундиале.

Были и другие возрастные игроки на ЧМ -2022 со своими достижениями. Но сначала сделаем экскурс в историю мундиалей и вспомним несколько имён и событий.

Дебют в 35 лет

На первом чемпионате мира 1930 г. сыграл всего один футболист в возрасте 35+. Это нападающий сборной Боливии Эдуардо Рейес Ортис (род. 18.09.1894). Это легенда боливийского футбола, кажется, самый первый южноамериканец, игравший в какой бы то ни было лиге в Европе (с 1910 года). Он учился в Англии. Есть несколько сведений о нём, но многие противоречивы.

Перед Первой мировой войной он уехал в Чили, где продолжил обучение и игру в футбол. А с 1917 почти 20 лет играл за боливийский клуб The Strongest (Сильнейшие). На ЧМ -30 он сыграл только в матче против Бразилии. Вот так он выглядел в форме своего клуба из города Ла-Пас, столицы Боливии.

На двух подряд турнирах Кубка мира 1934 и 1938 годов среди сыгравших футболистов не было ни одного в возрасте 35+ (в заявках были, но по некоторым командам не по всем игрокам из заявки есть данные по датам рождения).

Так, что боливиец Рейес Ортис — единственный сыгравший ветеран турниров Кубка мира, проводившихся до Второй мировой войны.

В составе команды Бельгии на первом чемпионате мира 1930 года был 38-летний вратарь Жан Де Би, олимпийский чемпион 1920 года. Оба матча в воротах у Бельгии на ЧМ -30 сыграл Арнольд Баджу, который был на 17 лет моложе олимпионика.

На первом послевоенном турнире Кубка мира 1950 г. сыграли два возрастных футболиста.

В сборной Югославии в воротах во всех 3 матчах стоял Срджан Мркушич, отметивший своё 35-летие за месяц до начала турнира. Игры против Швейцарии, Мексики и Бразилии стали единственными для него на мундиалях. Его сменщиком в сборной на турнире был 21-летний Владимир Беара, который сыграет на двух следующих чемпионатах мира.

Другим ветераном-дебютантом мундиалей стал 35-летний англичанин Стэнли Мэтьюз. Он попал в заявку в последний момент, когда с командой футбольной Ассоциации был в турне по Канаде.

На первый свой чемпионат мира сборная Англии привезла 21 игрока, среди которых выделялся Стэнли Мэтьюз, который менее, чем на 2 года был моложе тренера сборной.

Мэтьюз сыграл лишь в матче против Испании на ЧМ -50. Его карьера в сборной была ещё далека до завершения, а в самой Англии (и в Канаде) он играл до своих 50 лет.

С. Мэтьюз играл и на следующем чемпионате мира в 1954 году в возрасте 39 лет. Он до сих пор является самым возрастным полевым игроком сборной Англии на чемпионатах мира. Но он рекордсмен не только для сборной Англии: если не брать во внимание голкиперов, то Стэнли Мэтьюз — единственный футболист, сыгравший на двух мундиалях, когда ему было 35+ на обоих турнирах.

Вот и его фото:

Три ветерана в поле в одном матче

На ЧМ -54 уже в 5 командах (из 16) сыграли футболисты возрастом 35+. Некоторые из них впервые сошлись на футбольном поле друг против друга. Впервые в составе одной из команд было сразу 3 игрока-ветерана.

Сборная Южной Кореи привезла на турнир достаточно великовозрастную команду — средний возраст игравших на турнире составил чуть более 30 лет. У сборной Англии также средний возраст игравших на турнире был за 30.

Так вот в корейской команде было три игрока старше 35 лет. Два форварда, обоим по 37 лет, играли в разных матчах (один с Турцией, второй с Венгрией), 36-летний защитник был капитаном в матче с Венгрией.

У англичан, кстати, кроме 39-летнего Стэнли Мэтьюза в составе больше не было игроков в возрасте 35+, но тех, кому за 30 было 7 человек.

Мэтьюз, конечно, был самым возрастным игроком на ЧМ -54. В составе Уругвая было 5 чемпионов мира прошлого мундиаля, все они играли в знаменитом матче против Бразилии на Маракане в 1950 году. Из этой пятёрки выделим капитана команды на обоих турнирах Обдулио Варелу, 36 лет, и вратаря Роке Гастона Масполи, также 36 лет.

Именно эти двое уругвайских ветерана и встретились в четвертьфинале ЧМ -54 с английским ветераном Мэтьюзом на поле. Это первое «очное свидание» трёх ветеранов в одном матче на мундиалях. В ворота англичан Варела забил один из 4 голов ударом из-за пределов штрафной площади.

Два чемпиона мира 1950 года:

На ЧМ -54 произошло и ещё одно знаменательное событие. Антон Турек (Германия) стал первым футболистом старше 35 лет, игравшим в финальном матче, и первым ветераном, выигравшим Кубок мира со своей командой. Он был основным вратарём команды на турнире.

Заметим также, что Масполи на ЧМ -54 стал первым возрастным игроком, отыгравшим во всех матчах своей команды на турнире, а именно в 5 встречах (учитываем обязательное участие в матчах плей-офф). Антон Турек также был в воротах в 5 матчах на ЧМ -54, но Германия волею календаря сыграла 6 матчей на том чемпионате мира.

Рекорд Нилтона Сантоса

На ЧМ -58 сыграли на турнире все 7 возрастных футболиста из 6 команд. Самым возрастным оказался форвард сборной Аргентины Анхель Лабруна 39 лет, сыгравший в двух матчах. Лабруна оказался почти на 4 месяца старше, чем Стэнли Мэтьюз в 1954 году — таким образом аргентинец стал самым возрастным футболистом на мундиалях. И его «результат» долго был в лидерах, особенно для полевых игроков — только Роже Милла перекрыл этот рубеж, сыграв в 1994 году в свои 42 года. Среди вратарей первым старше Лабруны оказался Дино Дзофф на ЧМ -82, вратарю было 40 с хвостиком.

Наибольшее количество матчей среди ветеранов — по 5 — отыграли на ЧМ -58 сразу три футболиста. Именно эти трое в полуфинале Германия — Швеция встречались между собой. Речь о чемпионе мира 1954 года немце Фрице Вальтере (37) и двух шведах.

В составе хозяев турнира это были капитан команды Нильс Лидхольм (35) и Гуннар Грен (37) — двое из знаменитой тройки Гре-Но-Ли. Гуннар Грен стал автором победного гола в полуфинале. Оба шведа играли и в финале — став первой парой ветеранов в одной команде, игравшей в финальном матче.

В финале против Бразилии капитан Лидхольм забил первый гол в матче.

На следующем мундиале (1962) был зафиксирован рекорд для возрастных футболистов.

Нилтон Сантос (Бразилия) стал первым в истории чемпионатов мира футболистом, сыгравшим во всех 6 матчах на турнире, включая четвертьфинал, полуфинал и финал, в возрасте 37 лет. Произошло это на ЧМ -62, где Нилтон стал двукратным чемпионом мира. Нилтон Сантос — единственный футболист, завоевавший во второй раз Кубок мира в возрасте 35+.

На ЧМ -62 единственный раз в карьере в заявку на мундиаль попал великий испанец Алфредо Ди Стефано в возрасте 35 лет. Но он так и не сыграл ни в одном матче — тренер предпочёл ему 35-летнего венгра Ференца Пушкаша, сменившего футбольное гражданство. Венгр хоть и сыграл во всех 3 матчах, но голов так и не забил. Как и уругваец Хосе Сантамария, также ставший «испанцем».

Четыре ветерана на поле одновременно

На ЧМ -66 произошла первая встреча на футбольном поле в одном матче сразу четырёх ветеранов в возрасте 35+. Произошло это в игре Бразилия — Болгария.

У Бразилии на поле вышли Джалма Сантос (37), капитан Беллини (36) и вратарь Жилмар (35). У Болгарии играл Иван Колев (35).

С тех пор вплоть до 2022 года ни разу больше ни в стартовых составах, ни в результате замен на поле одновременно не было 4 футболистов старше 35 лет в матчах мундиалей.

Не случайно в самом начале было сказано, что ЧМ -2022 самый ветеранский в истории мундиалей. Зарегистрировано несколько показателей с участием возрастных футболистов.

На турнире в Катаре было два матча, когда сразу 4 ветерана в возрасте 35+ были на поле до определённого момента.

В игре Хорватия — Канада до 58-й минуты были в игре один 37-летний Лука Модрич у европейцев и 3 канадца — А.Хатчинсон (39, заменён), С.Виториа (35) и вратарь М.Борьян (35).

В матче Уругвай — Португалия до 62-й мин были на поле Диего Годин (36, заменён) и Эдинсон Кавани (35) от Уругвая, и Криштиану (37) с Пепе (39) от Португалии.

Один с первого раза, остальные с четвёртой, а то и с пятой попыток

Чемпионами мира в возрасте 35+ становились единицы. На сегодняшний день всего 5 футболистов входят в этот список.

Антон Турек (Германия) до сих пор остаётся единственным игроком в возрасте 35+, кто стал чемпионом мира с первого захода, в 1954 году, — ни в каком другом турнире Кубка мира он не участвовал и не был в заявке.

Все остальные игроки, становившиеся чемпионами мира в 35+, делали это либо на своих четвёртых мундиалях (с учётом попадания в заявки) — Нилтон Сантос (1962), Дино Дзофф (1982) и Мирослав Клозе (2014), либо и вовсе лишь на пятом — как Лионель Месси (2022).

Нилтон Сантос на ЧМ -50 был в заявке, но не сыграл. На трёх последующих турнирах он сыграл во всех 15 матчах, забил 1 гол. Один из матчей на ЧМ -54 он не сыграл полностью — был удалён вместе с венгром Божиком. Нилтон — двукратный чемпион мира, единственный двукратный чемпион среди возрастных чемпионов мира.

Дино Дзофф (Италия) был в заявке своей сборной на ЧМ -70, но тогда 28-летний вратарь не сыграл ни минуты. На трёх следующих турнирах Дзофф был основным голкипером, сыграл во всех 17 матчах, пропустил 16 мячей.

Дино Дзофф — единственный футболист, ставший чемпионом мира в 40 лет.

Мирослав Клозе (Германия) дебютировал на мундиалях в 2002 году, чемпионом мира стал в 2014 на своём четвёртом турнире в возрасте 36 лет. Сыграл в 24 матчах, забил рекордные 16 голов.

Германия в этом списке ветеранов-чемпионов представлена, как видим, двумя игроками.

Ну, и наконец, Лео Месси (Аргентина) с пятой попытки взял трофей в возрасте 35 лет. Месси с турнира 2006 г. сыграл рекордные 26 матчей, из них 22 игры без замен, в том числе 15 последних. Месси — единственный чемпион мира, которому для завоевания титула пришлось провести на поле в матчах мундиалей более 2000 минут, а именно 2314 минут. Это новый рекорд среди всех игравших на чемпионатах мира.

Лионель Месси — единственный среди ставших чемпионами мира в возрасте старше 35 лет, кто сам забивал в финальном матче, и даже оформил дубль.

Дабы исключить недопонимание, перечислим всех футболистов в возрасте 35+, кто просидел весь турнир на лавке, но титул чемпиона мира заработал. Все они были в заявке лишь на одном чемпионате мира, на победном. Так уж случилось — все они запасные вратари:

1994 — Жилмар Риналди (35);

1998 — Бернар Лама (35);

2006 — Анжело Перуцци (36).

Аргентинский голкипер Франко Армани стал чемпионом мира в 36 лет на ЧМ -2022, не сыграв на турнире. Но он стоял в воротах в первых двух матчах группового турнира на ЧМ -2018 — так что у него получилось со второй попытки.

На ЧМ -2022

Лука Модрич (Хорватия) стал первым в истории чемпионатов мира игроком старше 37 лет, выходившим в стартовом составе всех 7 матчей одного турнира. Правда, тут же надо сказать, что речь только о полевых игроках.

Вратарь сборной Италии на ЧМ -82 Дино Дзофф сыграл во всех 7 матчах на турнире в возрасте 40 лет и стал чемпионом мира. Англичанин Питер Шилтон на ЧМ -90 также в возрасте 40 лет сыграл без замен во всех 7 матчах на турнире, в том числе и в игре за 3-е место.

Для Модрича можно сделать и такое уточнение. Среди игроков от 36 лет нет ни одного футболиста, кто вообще сыграл бы в 7 матчах на одном турнире, в основе ли, или выходя на замену, — кроме Модрича и двух вышеуказанных знаменитых вратарей.

Среди 35-летних игроков 7 игр на одном турнире до ЧМ -2022 осилили лишь двое: хорватский вратарь Дражен Ладич на ЧМ -98 (без замен) и защитник сборной Нидерландов Джованни ван Бронкхорст на ЧМ -2010. Ван Бронкхорст был заменён лишь в одном матче, в финале, в перерыве между 15-минутками в экстра-тайме. На ЧМ -2022 в этот список 35-летних добавился и Лионель Месси.

Трое возрастных футболистов вышли стартовом составе на финальный матч ЧМ -2022 — Лионель Месси (35), Уго Льорис (35) и Оливьер Жиру (36). Это первый подобный случай в истории финалов чемпионатов мира. На ЧМ -58 в составе сборной Швеции в финальном матче играли 35-летний Нильс Лидхольм и 37-летний Гуннар Грен.

На турнире в Катаре Месси в возрасте 35+ лет забил 7 мячей (4 с пенальти). До ЧМ -2022 возрастные игроки как правило забивали 1-2 гола на турнире. Единственным исключением был 38-летний Роже Милла, забивший 4 гола на ЧМ -90. Он же пока единственный, кто забил гол в 42 года на ЧМ -94.

Оливье Жиру (Франция) на ЧМ -2022 забил 4 гола в возрасте 36 лет. Да в целом на ЧМ -2022 игроки возраста 35+ забили 13 голов — Криштиану и Пепе добавили по голу в эту копилку. Максимум, что было на предыдущих турнирах — 5 голов от ветеранов (в 1990 году, кроме Роже Миллы отличился 35-летний Сафет Сушич из сборной Югославии).

Определённо чемпионат мира в Катаре был наиболее благоприятным для возрастных игроков (конечно, не для всех).

В самом начале было сказано, что граница для ветеранов в 35 лет довольно условна.

Аргентинец Анхель Ди Мария в свои 34 тоже ветеран сборной. Просто откровением стала его игра на левом фланге в первом тайме финального матча. Да плюс он успел добежать и завершить стремительный выпад партнёров, забив второй гол в матче.

Николас Отаменди в свои 34 провёл от звонка до звонка все 7 матчей, незаменимый оборонец в составе чемпионов. В сборной он был ещё на ЧМ -2010.

35-летний Лионель Месси в сборной Аргентины не только капитан. Не только пенальтист. Он действительно уникальный игрок, умеющий перевернуть ход матча своими нестандартными действиями.

А может, мы ещё не всё о Месси знаем? Может он уже задумался о шестом мундиале? Вот CR7, похоже, уже точно решил идти на шестой заход. Подождём, время летит быстро…