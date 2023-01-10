Чемпионаты мира: игроки 35+ творят историю

Закончившийся недавно чемпионат мира по футболу 2022 года смело можно назвать турниром ветеранов.
Ветеранами я называю не тех, кто закончил карьеру и играет за ветеранские команды. Нет, речь о действующих футболистах, достигших определённого возраста.
Для простоты будем считать ветеранами всех футболистов, кому 35+. Разделение довольно условное, но где-то же надо провести рубеж. Поэтому остановимся на этом показателе. Если термин «ветеран» кому-то кажется неуместным, заменяйте его на «возрастной игрок». Я для краткости буду использовать слово «ветеран».
Сегодня поговорим о конкретных игроках означенного возраста на мундиалях. Разговор о командных показателях по возрастному критерию отложим на попозже.
Кто играл, а кто опять просидел на лавке
В заявках всех 32 команд на турнире в Катаре было 39 игроков от 35 лет и старше на начало турнира, из них сыграли на турнире 29 человек. Плюс 1 игрок из заявок отметил своё 35-летие во время турнира (вратарь сборной Бразилии Вевертон). А так и не сыгравший ни минуты француз Карим Бензема отмечал своё 35-летие на следующий день после финала.
40 человек — это довольно много по сравнению с другими чемпионатами мира. На ЧМ-2018 в заявках было лишь 23 футболиста, кому на день начала турнира уже исполнилось 35, либо исполнилось в ходе чемпионата. Из 23 человек сыграли 13 футболистов. На турнире 2014 г. в заявках было только 19 игроков 35+ (или кому исполнилось 35 в ходе турнира), сыграли из них почти все, 17 человек. В 2010 г. был 21 возрастной футболист в заявках, 5 из них не сыграли. В 2006 г. — 22 возрастных, четверо не сыграли. Тенденция понятна.
В 2022 почти вдвое возросло число возрастных футболистов и в заявках, и среди тех, кто сыграл на турнире.
Кстати, среди 10 так и не сыгравших на ЧМ-2022 ветеранов только вратари. А среди них был один в возрасте 40 лет — это мексиканец Алфредо Талавера. Он уже на третьем чемпионате мира подряд входил в заявку, но так и не сыграл ни минуты ни на одном из трёх турниров. Талавера стал вторым мексиканским вратарём, которому так и не дали сыграть ни минуты на 3 турнирах Кубка мира (первым в 2018 стал 37-летний Хосе Корона). Талавера оказался единственным 40-летним вратарём запаса, кому не довелось сыграть ни минуты ни на одном мундиале.
Были и другие возрастные игроки на ЧМ-2022 со своими достижениями. Но сначала сделаем экскурс в историю мундиалей и вспомним несколько имён и событий.
Дебют в 35 лет
На первом чемпионате мира 1930 г. сыграл всего один футболист в возрасте 35+. Это нападающий сборной Боливии Эдуардо Рейес Ортис (род. 18.09.1894). Это легенда боливийского футбола, кажется, самый первый южноамериканец, игравший в какой бы то ни было лиге в Европе (с 1910 года). Он учился в Англии. Есть несколько сведений о нём, но многие противоречивы.
Перед Первой мировой войной он уехал в Чили, где продолжил обучение и игру в футбол. А с 1917 почти 20 лет играл за боливийский клуб The Strongest (Сильнейшие). На ЧМ-30 он сыграл только в матче против Бразилии. Вот так он выглядел в форме своего клуба из города Ла-Пас, столицы Боливии.
На двух подряд турнирах Кубка мира 1934 и 1938 годов среди сыгравших футболистов не было ни одного в возрасте 35+ (в заявках были, но по некоторым командам не по всем игрокам из заявки есть данные по датам рождения).
Так, что боливиец Рейес Ортис — единственный сыгравший ветеран турниров Кубка мира, проводившихся до Второй мировой войны.
В составе команды Бельгии на первом чемпионате мира 1930 года был 38-летний вратарь Жан Де Би, олимпийский чемпион 1920 года. Оба матча в воротах у Бельгии на ЧМ-30 сыграл Арнольд Баджу, который был на 17 лет моложе олимпионика.
На первом послевоенном турнире Кубка мира 1950 г. сыграли два возрастных футболиста.
В сборной Югославии в воротах во всех 3 матчах стоял Срджан Мркушич, отметивший своё 35-летие за месяц до начала турнира. Игры против Швейцарии, Мексики и Бразилии стали единственными для него на мундиалях. Его сменщиком в сборной на турнире был 21-летний Владимир Беара, который сыграет на двух следующих чемпионатах мира.
Другим ветераном-дебютантом мундиалей стал 35-летний англичанин Стэнли Мэтьюз. Он попал в заявку в последний момент, когда с командой футбольной Ассоциации был в турне по Канаде.
На первый свой чемпионат мира сборная Англии привезла 21 игрока, среди которых выделялся Стэнли Мэтьюз, который менее, чем на 2 года был моложе тренера сборной.
Мэтьюз сыграл лишь в матче против Испании на ЧМ-50. Его карьера в сборной была ещё далека до завершения, а в самой Англии (и в Канаде) он играл до своих 50 лет.
С. Мэтьюз играл и на следующем чемпионате мира в 1954 году в возрасте 39 лет. Он до сих пор является самым возрастным полевым игроком сборной Англии на чемпионатах мира. Но он рекордсмен не только для сборной Англии: если не брать во внимание голкиперов, то Стэнли Мэтьюз — единственный футболист, сыгравший на двух мундиалях, когда ему было 35+ на обоих турнирах.
Вот и его фото:
Три ветерана в поле в одном матче
На ЧМ-54 уже в 5 командах (из 16) сыграли футболисты возрастом 35+. Некоторые из них впервые сошлись на футбольном поле друг против друга. Впервые в составе одной из команд было сразу 3 игрока-ветерана.
Сборная Южной Кореи привезла на турнир достаточно великовозрастную команду — средний возраст игравших на турнире составил чуть более 30 лет. У сборной Англии также средний возраст игравших на турнире был за 30.
Так вот в корейской команде было три игрока старше 35 лет. Два форварда, обоим по 37 лет, играли в разных матчах (один с Турцией, второй с Венгрией), 36-летний защитник был капитаном в матче с Венгрией.
У англичан, кстати, кроме 39-летнего Стэнли Мэтьюза в составе больше не было игроков в возрасте 35+, но тех, кому за 30 было 7 человек.
Мэтьюз, конечно, был самым возрастным игроком на ЧМ-54. В составе Уругвая было 5 чемпионов мира прошлого мундиаля, все они играли в знаменитом матче против Бразилии на Маракане в 1950 году. Из этой пятёрки выделим капитана команды на обоих турнирах Обдулио Варелу, 36 лет, и вратаря Роке Гастона Масполи, также 36 лет.
Именно эти двое уругвайских ветерана и встретились в четвертьфинале ЧМ-54 с английским ветераном Мэтьюзом на поле. Это первое «очное свидание» трёх ветеранов в одном матче на мундиалях. В ворота англичан Варела забил один из 4 голов ударом из-за пределов штрафной площади.
Два чемпиона мира 1950 года:
На ЧМ-54 произошло и ещё одно знаменательное событие. Антон Турек (Германия) стал первым футболистом старше 35 лет, игравшим в финальном матче, и первым ветераном, выигравшим Кубок мира со своей командой. Он был основным вратарём команды на турнире.
Заметим также, что Масполи на ЧМ-54 стал первым возрастным игроком, отыгравшим во всех матчах своей команды на турнире, а именно в 5 встречах (учитываем обязательное участие в матчах плей-офф). Антон Турек также был в воротах в 5 матчах на ЧМ-54, но Германия волею календаря сыграла 6 матчей на том чемпионате мира.
Рекорд Нилтона Сантоса
На ЧМ-58 сыграли на турнире все 7 возрастных футболиста из 6 команд. Самым возрастным оказался форвард сборной Аргентины Анхель Лабруна 39 лет, сыгравший в двух матчах. Лабруна оказался почти на 4 месяца старше, чем Стэнли Мэтьюз в 1954 году — таким образом аргентинец стал самым возрастным футболистом на мундиалях. И его «результат» долго был в лидерах, особенно для полевых игроков — только Роже Милла перекрыл этот рубеж, сыграв в 1994 году в свои 42 года. Среди вратарей первым старше Лабруны оказался Дино Дзофф на ЧМ-82, вратарю было 40 с хвостиком.
Наибольшее количество матчей среди ветеранов — по 5 — отыграли на ЧМ-58 сразу три футболиста. Именно эти трое в полуфинале Германия — Швеция встречались между собой. Речь о чемпионе мира 1954 года немце Фрице Вальтере (37) и двух шведах.
В составе хозяев турнира это были капитан команды Нильс Лидхольм (35) и Гуннар Грен (37) — двое из знаменитой тройки Гре-Но-Ли. Гуннар Грен стал автором победного гола в полуфинале. Оба шведа играли и в финале — став первой парой ветеранов в одной команде, игравшей в финальном матче.
В финале против Бразилии капитан Лидхольм забил первый гол в матче.
На следующем мундиале (1962) был зафиксирован рекорд для возрастных футболистов.
Нилтон Сантос (Бразилия) стал первым в истории чемпионатов мира футболистом, сыгравшим во всех 6 матчах на турнире, включая четвертьфинал, полуфинал и финал, в возрасте 37 лет. Произошло это на ЧМ-62, где Нилтон стал двукратным чемпионом мира. Нилтон Сантос — единственный футболист, завоевавший во второй раз Кубок мира в возрасте 35+.
На ЧМ-62 единственный раз в карьере в заявку на мундиаль попал великий испанец Алфредо Ди Стефано в возрасте 35 лет. Но он так и не сыграл ни в одном матче — тренер предпочёл ему 35-летнего венгра Ференца Пушкаша, сменившего футбольное гражданство. Венгр хоть и сыграл во всех 3 матчах, но голов так и не забил. Как и уругваец Хосе Сантамария, также ставший «испанцем».
Четыре ветерана на поле одновременно
На ЧМ-66 произошла первая встреча на футбольном поле в одном матче сразу четырёх ветеранов в возрасте 35+. Произошло это в игре Бразилия — Болгария.
У Бразилии на поле вышли Джалма Сантос (37), капитан Беллини (36) и вратарь Жилмар (35). У Болгарии играл Иван Колев (35).
С тех пор вплоть до 2022 года ни разу больше ни в стартовых составах, ни в результате замен на поле одновременно не было 4 футболистов старше 35 лет в матчах мундиалей.
Не случайно в самом начале было сказано, что ЧМ-2022 самый ветеранский в истории мундиалей. Зарегистрировано несколько показателей с участием возрастных футболистов.
На турнире в Катаре было два матча, когда сразу 4 ветерана в возрасте 35+ были на поле до определённого момента.
В игре Хорватия — Канада до 58-й минуты были в игре один 37-летний Лука Модрич у европейцев и 3 канадца — А.Хатчинсон (39, заменён), С.Виториа (35) и вратарь М.Борьян (35).
В матче Уругвай — Португалия до 62-й мин были на поле Диего Годин (36, заменён) и Эдинсон Кавани (35) от Уругвая, и Криштиану (37) с Пепе (39) от Португалии.
Один с первого раза, остальные с четвёртой, а то и с пятой попыток
Чемпионами мира в возрасте 35+ становились единицы. На сегодняшний день всего 5 футболистов входят в этот список.
Антон Турек (Германия) до сих пор остаётся единственным игроком в возрасте 35+, кто стал чемпионом мира с первого захода, в 1954 году, — ни в каком другом турнире Кубка мира он не участвовал и не был в заявке.
Все остальные игроки, становившиеся чемпионами мира в 35+, делали это либо на своих четвёртых мундиалях (с учётом попадания в заявки) — Нилтон Сантос (1962), Дино Дзофф (1982) и Мирослав Клозе (2014), либо и вовсе лишь на пятом — как Лионель Месси (2022).
Нилтон Сантос на ЧМ-50 был в заявке, но не сыграл. На трёх последующих турнирах он сыграл во всех 15 матчах, забил 1 гол. Один из матчей на ЧМ-54 он не сыграл полностью — был удалён вместе с венгром Божиком. Нилтон — двукратный чемпион мира, единственный двукратный чемпион среди возрастных чемпионов мира.
Дино Дзофф (Италия) был в заявке своей сборной на ЧМ-70, но тогда 28-летний вратарь не сыграл ни минуты. На трёх следующих турнирах Дзофф был основным голкипером, сыграл во всех 17 матчах, пропустил 16 мячей.
Дино Дзофф — единственный футболист, ставший чемпионом мира в 40 лет.
Мирослав Клозе (Германия) дебютировал на мундиалях в 2002 году, чемпионом мира стал в 2014 на своём четвёртом турнире в возрасте 36 лет. Сыграл в 24 матчах, забил рекордные 16 голов.
Германия в этом списке ветеранов-чемпионов представлена, как видим, двумя игроками.
Ну, и наконец, Лео Месси (Аргентина) с пятой попытки взял трофей в возрасте 35 лет. Месси с турнира 2006 г. сыграл рекордные 26 матчей, из них 22 игры без замен, в том числе 15 последних. Месси — единственный чемпион мира, которому для завоевания титула пришлось провести на поле в матчах мундиалей более 2000 минут, а именно 2314 минут. Это новый рекорд среди всех игравших на чемпионатах мира.
Лионель Месси — единственный среди ставших чемпионами мира в возрасте старше 35 лет, кто сам забивал в финальном матче, и даже оформил дубль.
Дабы исключить недопонимание, перечислим всех футболистов в возрасте 35+, кто просидел весь турнир на лавке, но титул чемпиона мира заработал. Все они были в заявке лишь на одном чемпионате мира, на победном. Так уж случилось — все они запасные вратари:
1994 — Жилмар Риналди (35);
1998 — Бернар Лама (35);
2006 — Анжело Перуцци (36).
Аргентинский голкипер Франко Армани стал чемпионом мира в 36 лет на ЧМ-2022, не сыграв на турнире. Но он стоял в воротах в первых двух матчах группового турнира на ЧМ-2018 — так что у него получилось со второй попытки.
На ЧМ-2022
Лука Модрич (Хорватия) стал первым в истории чемпионатов мира игроком старше 37 лет, выходившим в стартовом составе всех 7 матчей одного турнира. Правда, тут же надо сказать, что речь только о полевых игроках.
Вратарь сборной Италии на ЧМ-82 Дино Дзофф сыграл во всех 7 матчах на турнире в возрасте 40 лет и стал чемпионом мира. Англичанин Питер Шилтон на ЧМ-90 также в возрасте 40 лет сыграл без замен во всех 7 матчах на турнире, в том числе и в игре за 3-е место.
Для Модрича можно сделать и такое уточнение. Среди игроков от 36 лет нет ни одного футболиста, кто вообще сыграл бы в 7 матчах на одном турнире, в основе ли, или выходя на замену, — кроме Модрича и двух вышеуказанных знаменитых вратарей.
Среди 35-летних игроков 7 игр на одном турнире до ЧМ-2022 осилили лишь двое: хорватский вратарь Дражен Ладич на ЧМ-98 (без замен) и защитник сборной Нидерландов Джованни ван Бронкхорст на ЧМ-2010. Ван Бронкхорст был заменён лишь в одном матче, в финале, в перерыве между 15-минутками в экстра-тайме. На ЧМ-2022 в этот список 35-летних добавился и Лионель Месси.
Трое возрастных футболистов вышли стартовом составе на финальный матч ЧМ-2022 — Лионель Месси (35), Уго Льорис (35) и Оливьер Жиру (36). Это первый подобный случай в истории финалов чемпионатов мира. На ЧМ-58 в составе сборной Швеции в финальном матче играли 35-летний Нильс Лидхольм и 37-летний Гуннар Грен.
На турнире в Катаре Месси в возрасте 35+ лет забил 7 мячей (4 с пенальти). До ЧМ-2022 возрастные игроки как правило забивали 1-2 гола на турнире. Единственным исключением был 38-летний Роже Милла, забивший 4 гола на ЧМ-90. Он же пока единственный, кто забил гол в 42 года на ЧМ-94.
Оливье Жиру (Франция) на ЧМ-2022 забил 4 гола в возрасте 36 лет. Да в целом на ЧМ-2022 игроки возраста 35+ забили 13 голов — Криштиану и Пепе добавили по голу в эту копилку. Максимум, что было на предыдущих турнирах — 5 голов от ветеранов (в 1990 году, кроме Роже Миллы отличился 35-летний Сафет Сушич из сборной Югославии).
Определённо чемпионат мира в Катаре был наиболее благоприятным для возрастных игроков (конечно, не для всех).
В самом начале было сказано, что граница для ветеранов в 35 лет довольно условна.
Аргентинец Анхель Ди Мария в свои 34 тоже ветеран сборной. Просто откровением стала его игра на левом фланге в первом тайме финального матча. Да плюс он успел добежать и завершить стремительный выпад партнёров, забив второй гол в матче.
Николас Отаменди в свои 34 провёл от звонка до звонка все 7 матчей, незаменимый оборонец в составе чемпионов. В сборной он был ещё на ЧМ-2010.
35-летний Лионель Месси в сборной Аргентины не только капитан. Не только пенальтист. Он действительно уникальный игрок, умеющий перевернуть ход матча своими нестандартными действиями.
А может, мы ещё не всё о Месси знаем? Может он уже задумался о шестом мундиале? Вот CR7, похоже, уже точно решил идти на шестой заход. Подождём, время летит быстро…