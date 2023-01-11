«Мидлсбро» – «Миллуолл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Мидлсбро» – «Миллуолл», который состоится 14 января 2023 года

«Мидлсбро»

На данный момент «Мидлсбро» в Чемпион Лиге входит в пятёрку лучших команд. Предлагаем вспомнить успехи команды в недавних матчах. На своём поле в матче 24-го тура чемпионата «Боро» с разгромным счётом одержал победу над «Уиганом». В гостях, пропустив первыми, «красно-белые» обыграли «Блэкберн». В прошлом туре с разницей в пару мячей «Мидлсбро» взял верх над «Бирмингемом».

7 января со счётом 1:5 «Боро» проиграл «Брайтону» в 1/32 Кубка Англии.

«Миллуолл»

«Миллуолл» в Чемпионшипе находится на одну строчку ниже «красно-белых». Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «львов» за последнее время. «Нулёвку» раскатали «докеры» с командой «Бристоль Сити» в матче 25-го тура чемпионата. С разгромным счётом «Миллуолл» выиграл у «Ротерхэма». Не пропустив ни одного гола, «львы» одержали победу над оппонентом.

В 1/32 Кубка Англии «клинкам» из Шеффилда «докеры» проиграли.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мидлсбро» – 1.92

Ничья – 3.35

Победит «Миллуолл» – 3.85

Победит «Мидлсбро» с форой -1.5 – 3.40

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69

Статистика

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч»

В двух играх из пяти последних «Боро» проиграл

За аналогичный период «львы» потерпели одно поражение.

Прогноз

На исход «тотал меньше 2.5 голов за матч» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.69. В условиях, когда команды находятся примерно на одном уровне, предлагаем при прогнозировании исхода предстоящего матча довериться статистике личных встреч.