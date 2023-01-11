«Престон» – «Норвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Престон» – «Норвич», который состоится 14 января 2023 года

«Престон»

«Неуязвимые» на текущий момент в Чемпион Лиге находятся на десятой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты последних матчей с участием «Престона». С разницей в один мяч «лилейно-белые» уступили «Хаддерсфилду». «Вест Бромвичу» в позапрошлом туре «Престон Норт Энд» уступил. С минимальным счётом в гостях «неуязвимые» взяли верх над командой «Сток Сити».

В 1/32 Кубка Англии «лилейно-белые» со счётом 3:1 одержали верх над «Хаддерсфилдом».

«Норвич»

В Чемпионшипе «канарейки» на данный момент занимают одиннадцатую позицию. Одно очко уступает «Норвич» команде из Престона. Предлагаем ознакомиться с результатами футбольных поединков с участием «жёлто-зелёных». «Шляпники» взяли верх над «канарейками» с разницей в один мяч. Ничейным исходом завершилась игра 25-го тура чемпионата с «Редингом». В прошлом туре с минимальным счётом «жёлто-зелёные» уступили «шершням» из Уотфорда.

Со счётом 0:1 «Норвич Сити» проиграл дома «Блэкберну» в матче Кубка Англии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Престон» – 2.85

Ничья – 3.20

Победит «Норвич» – 2.41

Победит «Норвич» с форой -1.5 – 4.55

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64

Статистика

Исходом «обе забьют — да» завершились пять крайних личных встреч команд

Три поражения потерпели «неуязвимые» в пяти последних матчах

За тот же период «канарейки» проиграли в четырёх играх.

Прогноз

В октябре «Престон» одержал гостевую победу над «жёлто-зелёными». На своём поле не без труда «лилейно-белые» возьмут три очка в предстоящем футбольном поединке. На победу «Престона» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.85.