«Престон» – «Норвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Престон» – «Норвич», который состоится 14 января 2023 года
«Престон»
«Неуязвимые» на текущий момент в Чемпион Лиге находятся на десятой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты последних матчей с участием «Престона». С разницей в один мяч «лилейно-белые» уступили «Хаддерсфилду». «Вест Бромвичу» в позапрошлом туре «Престон Норт Энд» уступил. С минимальным счётом в гостях «неуязвимые» взяли верх над командой «Сток Сити».
В 1/32 Кубка Англии «лилейно-белые» со счётом 3:1 одержали верх над «Хаддерсфилдом».
«Норвич»
В Чемпионшипе «канарейки» на данный момент занимают одиннадцатую позицию. Одно очко уступает «Норвич» команде из Престона. Предлагаем ознакомиться с результатами футбольных поединков с участием «жёлто-зелёных». «Шляпники» взяли верх над «канарейками» с разницей в один мяч. Ничейным исходом завершилась игра 25-го тура чемпионата с «Редингом». В прошлом туре с минимальным счётом «жёлто-зелёные» уступили «шершням» из Уотфорда.
Со счётом 0:1 «Норвич Сити» проиграл дома «Блэкберну» в матче Кубка Англии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Престон» – 2.85
- Ничья – 3.20
- Победит «Норвич» – 2.41
- Победит «Норвич» с форой -1.5 – 4.55
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.08
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64
Статистика
- Исходом «обе забьют — да» завершились пять крайних личных встреч команд
- Три поражения потерпели «неуязвимые» в пяти последних матчах
- За тот же период «канарейки» проиграли в четырёх играх.
Прогноз
В октябре «Престон» одержал гостевую победу над «жёлто-зелёными». На своём поле не без труда «лилейно-белые» возьмут три очка в предстоящем футбольном поединке. На победу «Престона» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.85.