«Халл Сити» – «Хаддерсфилд Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Халл Сити» – «Хаддерсфилд Таун», который состоится 14 января 2023 года
«Халл Сити»
В Чемпионшипе «тигры» на данный момент занимают шестнадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько недавних матчей с участием «чёрно-янтарных». Ничейными результатами завершились три матча к ряду с командами «Уотфорд», «Сандерленд» и «Блэкпул». В позапрошлом туре с минимальным счётом «Халл» одержал победу над «Бирмингемом». На один гол от «Уигана» в игре следующего тура «тигры» ответили четырьмя забитыми мячами.
В 1/32 Кубка Англии «чёрно-янтарные» дома уступили «Фулхэму» со счётом 0:2.
«Хаддерсфилд Таун»
«Терьеры» в Чемпион Лиге находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами крайних матчей «бело-синих». В 24-ом туре чемпионата на выезде «Хаддерсфилд» одержал победу над «Престоном». Дома, поразив дважды ворота соперника, всухую «терьеры» обыграли команду «Ротерхэм». В прошлом туре Чемпионшипа «бело-синие» уступили дома футбольному клубу «Лутон Таун».
Со счётом 1:3 «Хаддерсфилд» проиграл «Престону» в рамках матча 1/32 Кубка Англии.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Халл Сити» – 1.96
- Ничья – 3.40
- Победит «Хаддерсфилд Таун» – 3.90
- Победит «Халл Сити» с форой -1.5 – 3.45
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.17
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64
Статистика
- Исходом «обе забьют — нет» завершились четыре очные встречи из пяти крайних
- В двух играх из десяти последних «тигры» проиграли
- За аналогичный период «терьеры» потерпели поражения в шести матчах.
Прогноз
Коэффициент 1.96 предлагает компания Pinnacle на победу футбольного клуба «Халл Сити». Восьмой год пошёл как «тигры» не выигрывают у «терьеров». В будущем поединке «чёрно-янтарные» возьмут верх над соперником.