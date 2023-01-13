«Халл Сити» – «Хаддерсфилд Таун»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа чемпионата Англии «Халл Сити» – «Хаддерсфилд Таун», который состоится 14 января 2023 года

«Халл Сити»

В Чемпионшипе «тигры» на данный момент занимают шестнадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько недавних матчей с участием «чёрно-янтарных». Ничейными результатами завершились три матча к ряду с командами «Уотфорд», «Сандерленд» и «Блэкпул». В позапрошлом туре с минимальным счётом «Халл» одержал победу над «Бирмингемом». На один гол от «Уигана» в игре следующего тура «тигры» ответили четырьмя забитыми мячами.

В 1/32 Кубка Англии «чёрно-янтарные» дома уступили «Фулхэму» со счётом 0:2.

«Хаддерсфилд Таун»

«Терьеры» в Чемпион Лиге находятся на предпоследней строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами крайних матчей «бело-синих». В 24-ом туре чемпионата на выезде «Хаддерсфилд» одержал победу над «Престоном». Дома, поразив дважды ворота соперника, всухую «терьеры» обыграли команду «Ротерхэм». В прошлом туре Чемпионшипа «бело-синие» уступили дома футбольному клубу «Лутон Таун».

Со счётом 1:3 «Хаддерсфилд» проиграл «Престону» в рамках матча 1/32 Кубка Англии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Халл Сити» – 1.96

Ничья – 3.40

Победит «Хаддерсфилд Таун» – 3.90

Победит «Халл Сити» с форой -1.5 – 3.45

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.17

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64

Статистика

Исходом «обе забьют — нет» завершились четыре очные встречи из пяти крайних

В двух играх из десяти последних «тигры» проиграли

За аналогичный период «терьеры» потерпели поражения в шести матчах.

Прогноз

Коэффициент 1.96 предлагает компания Pinnacle на победу футбольного клуба «Халл Сити». Восьмой год пошёл как «тигры» не выигрывают у «терьеров». В будущем поединке «чёрно-янтарные» возьмут верх над соперником.