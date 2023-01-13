«Лечче» — «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1673614987

вчера, 16:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» — «Милан», который состоится 14 января 2023 года

«Лечче»

«Лечче» неплохо проводит последние туры чемпионата Италии и имеет небольшую серию без поражений. Перед стартом очередного тура команда занимает 11 место с 19 баллами, а отставание от ближайшего соперника составляет четыре балла. В матче с «Миланом» хозяевам придется сыграть максимально аккуратно в обороне и постараться реализовать свои моменты.

08 января «Лечче» не смог выявить победителя в матче со «Специей» (0:0), а четвертого числа на своем поле одолел «Лацио» (2:1).

«Милан»

«Милан» находится в неплохой физической форме и сейчас борется за второе место с «Ювентусом», отставая от него только по дополнительным показателям. В активе «красно-черных» 37 баллов, что на семь пунктов, чем у лидера «Наполи». В предстоящей встрече с «Лечче» гостям нельзя расслабляться, ведь соперник показал, что может переламывать ход игр, как это было в нескольких прошлых турах.

11 января «Милан» уступил в дополнительное время «Торино» (0:1) в дополнительное время, а восьмого числа сыграл вничью с «Ромой» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лечче» – 5.9

Ничья – 3.95

Победит «Милан» – 1.6

Статистика

«Лечче» выиграл четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Милан» выиграл только один поединок из шести последних во всех турнирах

«Милан» выиграл три из пяти последних встреч с «Лечче»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Один из лидеров Серии А обязан побеждать середняка, если хочет продолжить бороться за золотые медали в этом сезоне. Прогнозируем минимальную победу гостей.