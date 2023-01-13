«Интер» — «Верона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Верона», который состоится 14 января 2023 года

«Интер»

«Интер» показывает неплохие результаты, но некоторые матчи даются им тяжело. Из-за последней потери очков «черно-синие» на данный момент идут на четвертом месте лишь с 34 баллами, что на три пункта меньше, чем у двух конкурентов. На своем поле в поединке с аутсайдером Серии А болельщики будут ждать от хозяев уверенной победы, которая поможет сократить расстояние от прямых конкурентов.

10 января «Интер» только в дополнительное время прошел «Парму» (2:1) в кубке Италии, а седьмого числа разошелся миром с «Монцой» (2:2) в чемпионате.

«Верона»

Можно смело утверждать, что смена тренера и перерыв на чемпионат мира пошли на пользу команде, которая уже два поединка подряд набирает очки. «Верона» смогла сдвинуться с последнего места и сейчас занимает 18 место с девятью очками. В предстоящей встрече гостям очень сложно будет набрать баллы, но если это случится, то станет большой неожиданностью для практически всех любителей футбола.

9 января «Верона» на своем поле обыграла «Кремонезе» (2:0), а четвертого числа разошлась миром с «Торино» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.3

Ничья – 5.7

Победит «Верона» – 9.5

Статистика

«Интер» не знает поражений уже на протяжении 10 поединков подряд

«Верона» проиграла шесть из десяти выездных матчей за последнее время

«Интер» выиграл восемь из десяти последних матчей с «Вероной»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Интера» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. «Интер» играет на своем стадионе и пребывает в отличной форме за исключением некоторых исполнителей. Прогнозируем крупную победу хозяев.