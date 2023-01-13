«Марсель» — «Лорьян»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» — «Лорьян», который состоится 14 января 2023 года

«Марсель»

«Марсель» выигрывает последние туры Ла Лиги и показывает высокий уровень игры, занимая третье место в турнирной таблице. Команда набрала 39 баллов и на два пункта отстает от ближайшего соперника, а от лидера ПСЖ на целых восемь. В домашней встрече с потерявшим стабильность «Лорьяном», подопечные Игора Тудора постараются добиться максимального результата.

11 января «Марсель» обыграл на выезде «Труа» (2:0), а в кубке Франции седьмого января одолел на выезде «Йер» (2:0).

«Лорьян»

У «Лорьяна» совсем недавно был сложный период в сезоне, но команда смогла оправиться и теперь вновь начинает представлять угрозу даже для самых именитых клубов во Франции. Перед стартом очередного тура коллектив идет на шестом месте с 32 баллами, уступая «Монако» всего два очка. В предстоящей игре с «Марселем» гости постараются использовать свои моменты и зацепиться за очки.

11 января «Лорьян» сыграл на своем поле с «Монако» (2:2), а восьмого числа разгромил Chataigneraie в кубке Франции (6:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 1.4

Ничья – 4.9

Победит «Лорьян» – 7.4

Статистика

«Лорьян» уступил лишь в двух выездных поединках из последних десяти

«Марсель» побеждает в шести из семи последних матчей подряд

«Лорьян» проиграл шесть последних встреч «Марселю»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.4. На своем знаменитом стадионе хозяева играют очень мощно и вряд ли «Лорьян» сможет составить достойную конкуренцию в этот вечер.