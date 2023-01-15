«РБ Лейпциг» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1673797683

вчера, 18:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «РБ Лейпциг» – «Бавария», который состоится 20 января 2023 года

«РБ Лейпциг»

«Красные быки» из Лейпцига входят в тройку лучших команд чемпионата Германии. Предлагаем освежить в памяти результаты крайних матчей с участием «красных». В ноябре-декабре команда провела четыре товарищеских встречи. С разгромным счётом «красные быки» одержали победу над польским клубом «Радомяк Радом». Пропустив первыми, «красные» обыграли датскую команду «Хорсенс». С разницей в пару мячей «РБ Лейпциг» уступил «Айнтрахту».

14 января «красные быки» взяли верх над чешской командой «Млада-Болеслав».

«Бавария»

«Звезда юга» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. С сентября месяца мюнхенская команда не уступает своим оппонентам. В матче 13-го тура чемпионата на выезде «баварцы» обыграли «Герту». С большим счётом «Бавария» разгромила дома «бременцев». В прошлом туре чемпионата Германии мюнхенский футбольный клуб одержал победу над «Шальке 04».

В товарищеском матче «баварцы» раскатали ничью с австрийским «Зальцбургом». Игра завершилась со счётом 4:4.

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 3.70

Ничья – 4.20

Победит «Бавария» – 1.82

Победит «Бавария» с форой -1.5 – 2.77

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.96

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.78

Статистика

Исходом «тотал больше 4.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти последних

Одно поражение потерпели «красные быки» в пяти крайних матчах

За тот же период «Бавария» не проиграла ни в одном поединке.

Прогноз

На исход «тотал больше 3.5 голов за матч» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.96. После перерыва в чемпионате мы бы не спешили отдавать предпочтение в предстоящем матче какой-то определённой команде. Статистика подсказывает нам, что ставка на «тотал» является оптимальным вариантом.