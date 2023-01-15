«Айнтрахт» – «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1673804715

вчера, 20:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Айнтрахт» – «Шальке 04», который состоится 21 января 2023 года

«Айнтрахт»

Команда из Франкфурта после пятнадцати туров Бундеслиги находится на четвёртой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть результаты футбольных поединков в недавних матчах. В конце прошлого года и вначале текущего «орлы» провели семь товарищеских матчей, в четырёх из которых команда обыграла своих оппонентов. С разгромным счётом был обыгран «Зандхаузен». Над «Аталантой» после серии пенальти «орлы» взяли верх. С разницей в пару мячей франкфуртская команда выиграла «красных быков» из Лейпцига.

Две товарищеских встречи сыграл «Айнтрахт» с польским «Лехом». В одной «орлы» с минимальным счётом выиграли соперника, а во второй сыграли вничью.

«Шальке 04»

«Горняки» на данный момент в чемпионате Германии занимают последнее место. Вспомним несколько матчей с участием «сине-белых» за последнее время. Из шести товарищеских встреч, которые провела команда, ни в одной «Шальке 04» не выиграл у своих оппонентов. Вничью с одинаковым счётом 2:2 завершились футбольные поединки с «Рапидом», «Оснабрюком» и «Цюрихом». В напряжённой борьбе «горняки» проиграли хорватскому «Хайдуку». С минимальным счётом «Нюрнберг» взял верх над «Шальке 04».

«Музыкантам» из Бремена со счётом 0:1 «Шальке 04» уступил 14 января.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» – 1.43

Ничья – 4.80

Победит «Шальке 04» – 6.60

Победит «Айнтрахт» с форой -1.5 – 2.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.56

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.28

Статистика

Из десяти матчей за последнее время «орлы» обыграли своих соперников в шести встречах

За аналогичный период только в одной игре «горняки» одержали победу

Четыре личные встречи из пяти завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за матч».

Прогноз

На победу «Айнтрахта» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.43. На своём поле франкфуртская команда обычно набирает свои три очка в матчах с «горняками».