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«Арсенал» изучает возможность покупки Кварацхелии

вчера, 19:09

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, ставший одним из главных открытий сезона в Европе, находится в числе игроков, в чьем приобретении заинтересован английский «Арсенал».

«Канониры» недавно упустили возможность подписать Михаила Мудрика, который перешел в «Челси», а потому сейчас прорабатывают другие варианты усиления атаки.

Однако в Лондоне понимают, что заполучить Кварацхелию будет очень сложно. Сумма его возможного трансфера точно превысит 100 млн фунтов.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 02:21, ред.
Согласен!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:35
В целом из всех рассуждений больше мну склонен к Вашей оценке.
Полностью согласен, что футболист для любого футбольного агента, идущего зачастую в связке с журналистом (выступающего как средство рекламы) это прежде всего "товар" который нужно выгодно продать (или - читай впарить) и здесь вступают в борьбу писаные и не писаные законы - все средства хороши, главное финал - деньги. Отсюда и предварительная реклама во всей своей красе...
Мну желал бы видеть Хвичи в АПЛ для расстановки "всё по своим местам" и при всем уважении к нему, есть сомнения, что он заиграет в такой команде как Арсенал. И вопрос не столько в атлетичности английского футбола, сколько, подчеркиваю, с моей дилетантской колокольни, в недостаточной технике, скорости, видении поля и однообразии приемов..., всего того, что позволит ему выжить в АПЛ как "миниатюрному" футболисту.

Поживем увидим.
баск
баск
вчера в 22:37, ред.
    Capral
    Capral
    вчера в 22:21
    Про БВ, я тебе вчера всё рассказал. А здесь, на страничке- люди и без меня это знают...
    Capral
    Capral
    вчера в 22:18, ред.
    Ты вчера рассказывал, чем отличается Захарян от Мудрика, и объяснял это прежде всего тем, что Мудрик старше, у него больше опыта и так далее. Ну так вот, ты, как обычно, прошел мимо главного!!! Главное в этой истории, то, у кого, эти два футболиста играли, и кто с ними работал!!! Мудрик, около года играл под руководством толкового наставника Де Дзерби, который недавно разгромил Ливерпуль. Потом, полгода играл у талантливого ГТ из Сербии Йовичевича, которого Шахтер, со скандалом перетащил к себе из Днепра. У этих людей было чему поучиться и НАУЧИТЬСЯ!!! Неудивительно, что талантливый игрок обратил на себя внимание из АПЛ. А у кого два года играл Захарян??? Назвать фамилию или сам вспомнишь?! Два года, проходимец из Майнца убивал два молодых таланта- Захаряна и Тюкавина. Человек, совершенно случайный в футболе, всеми забытый, вдруг оказался в ДИНАМО благодаря своим знакомствам... Мог, Захарян, чему-то научиться у этого человека?! Конечно НЕТ!!! Уже весной прошлого года стало ясно, что молодой талант скис и катится вниз. Таже участь постигла и Тюкавина. Ну а чем закончился поход шварца в ДИНАМО, думаю напоминать не нужно. Простая истина- два способных игрока и два разных тренера...
    баск
    баск
    вчера в 21:54
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 21:45
      Хвича сейчас очень силен в психологическом плане и это важнее всего, а с остальным у него порядок. Есть ему над чем работать, а некоторые навыки он так и не доберет. Но ему его багажа с лихвой хватит для карьеры в ейропе
      Capral
      Capral
      вчера в 21:45
        баск
        баск
        вчера в 21:37
          Loko57
          Loko57
          вчера в 21:31
          Вот если бы не санкции против России, где бы был сейчас Хвича...
          dikalot
          dikalot
          вчера в 21:27
          Для Арсенала подходит, но сумма...
          Capral
          Capral
          вчера в 21:24, ред.
            Imrebellion
            Imrebellion
            вчера в 21:20
            Ахахахах. АПЛ сложнее? Там не дадут много обводить?? Люди всё еще живут в иллюзиях.
            Наоборот, в АПЛ во всех клубах игроки, думающие о своей репутации и старающиеся грамотнее отбирать без лишних фолов. А более наглядные факты это то что английские и апловские топы уже не такие топы в еврокубках, ЧЕ, ЧМ, после трансферов и т.д.
            A.S.A
            A.S.A
            вчера в 21:15
            Если кого и брать сейчас из Наполи так это Осимхена. Он идеально подойдет как замена Жезусу. Энергичный, с отличной скоростью, идеальный вариант для прессинга. Но покупать кого то из Наполи всегда сложно, Де Лаурентис цены завышает будь здоров....
            Capral
            Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
            вчера в 20:58
            МногоУважаемый мною Анатолий- рад Вас видеть!!!
            Я ведь точно такого же мнения. Меня просто поражает, как люди, легко ведутся на разные примитивные забросы. Конечно Англия не для него. И Италия тоже. Если такой клуб как Юве проигрывает среднему Наполи-1:5, значит итальянский футбол серьёзно болен... Конечно, можно вспомнить середину нулевых, когда великие Юве и Милан, тоже, иногда проигрывали разгромно Депору-0:4 и Фиалкам с таким же счетом, но уровень футбола в Италии был другой!
            Capral
            Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
            вчера в 20:49, ред.
            Вы далеко неглупый человек- с Вами приятно общаться. Говорю Вам без лести и лжи. Вспомните, как возносили до небес бездарного шварца, и кажется, даже иностранная пресса писала хвалебные оды. Один я призывал присмотреться к работе этого человека и не верить продажным журналюгам. Ну и, чем всё кончилось? Вот и в случае с грузином, я призываю людей не вестись на блестящую обёртку, а вникнуть в суть вопроса. Ведь практически, все те, кто сейчас на Соккере нахваливают грузина, точно также пели оды шварцу. Почему я не верю в Хвичу? Потому что он очень примитивный форвард с предсказуемыми движениями и обводкой. Большую часть игр, он откровенно простаивает, а забивает только тогда, когда ему дают возможность. Интер- далеко не самая сильная команда, показала, чего стоит Наполи с его грузином. И это не случайность. Даже мёртвый Ливерпуль победил Наполи в ответке, а хвалёный грузин всю игру тупо простоял на своем левом фланге, считанные разы коснувшись мяча. Его раскручивают журналюти и агенты- это их хлеб. Но люди понимающие футбол, беспристрастные- видят другое. Он только около полу года в Италии, как можно уже сейчас говорить о его гениальности? Пусть отыграет полноценный сезон, тогда и поговорим. Его сравнение с Марадоной- само по себе уже глупое!!! Марадона засветился на ЧМ в Испании в 1982, а в 1986 уже выстрелил!!! А где засветился Хвича- в средней по своему уровню Серии А??? Достаточно посмотреть, когда последний раз итальянские клубы побеждали в еврокубках, чтобы понять, на каком уровне находится итальянский футбол. Даже сборная этой страны не попала на ЧМ уступив футбольному карлику. Я не враг грузину- мы даже незнакомы. Я только призываю людей к объективности...
            112910415
            112910415
            вчера в 20:43
            перспективы прямо головокружительные
            ANATOLY KANDAUROV
            ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
            вчера в 20:27
            Футбол в АПЛ совсем не для Хвичи. там не дадут отводить по 2-3 человека. В АПЛ значительно плотнее и жестче оборона. В Италии мне кажется его тоже скоро поймут. Шомуродов тоже начинал за здравие, а сейчас никому не нужен.
            Шуnя771
            Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
            вчера в 20:20
            Аршавина как бы и не прогнали...
            Шуnя771
            Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
            вчера в 20:19
            Оптимист и скептик забрели в прохладу погоста...
            Скептик: Сколько крестов...?
            Оптимист: Какие плюсики...
            )))
            Imrebellion
            Imrebellion
            вчера в 20:04
            Да щас, Наполи отпустит своего лидера когда трофеи настолько близки! Да и скорей всего у Челси больше шансов после Сарри, Жоржиньо, Игуаина и Кулибали)
            Capral
            Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
            вчера в 20:02
            Сергеич, неужели и ты, тоже, повёлся на примитивный футбол грузина...???
            Сергеевич вернулся1
            Сергеевич вернулся1
            вчера в 19:58
            Ему и в Наполи в кайф полностью притерься в коллективе и среди болел стал в доску своим, любим и уважаемым. Климат отличный.
            Capral
            Capral ответ Остапчук 67 (раскрыть)
            вчера в 19:51
            Уверен?
            Остапчук 67
            Остапчук 67
            вчера в 19:50
            У Кварацхелии будут и лучшие варианты.
            Capral
            Capral
            вчера в 19:49
            Очень даже было бы любопытно посмотреть, как силовой британский футбол встретит грузина...
            Gahi
            Gahi
            вчера в 19:48
            Бывший игрок "Рубина" Хвича Кварацхелия растёт в цене не по дням, а по часам. Свой талант футболист теперь оттачивает в "Наполи" под пристальным вниманием Лучано Спаллетти. Который сразу определил какой драгоценный экземпляр попал к нему в руки - "Цена 1 карата рубина может достигать $6000, а 1 карат крупных экземпляров — от $40000 и выше". Сейчас Хвича в идеальной форме с большим интересном приковывает к себе внимание всех специалистов и любителей футбола. Но в этой ситуации с переходом нужно повременить, чтобы добиться с "Наполи" выигранных трофеев и почувствовать ещё более уверенной игры со своими партнёрами. Удачи
            Capral
            Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
            вчера в 19:47
            Но на лафете, можно отъехать и в другую сторону...
            Zak11
            Zak11
            вчера в 19:26
            Ну после чемпионства Наполи Хвича возможно и уйдёт, но мне кажется особо то и смысла уходить нет. Он играет в очень классной команде
            dikalot
            dikalot
            вчера в 19:25
            Этот парень реально крут, а Арсенал на высоте сейчас.
            Гость
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