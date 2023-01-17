«Арсенал» изучает возможность покупки Кварацхелии

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, ставший одним из главных открытий сезона в Европе, находится в числе игроков, в чьем приобретении заинтересован английский «Арсенал».
«Канониры» недавно упустили возможность подписать Михаила Мудрика, который перешел в «Челси», а потому сейчас прорабатывают другие варианты усиления атаки.
Однако в Лондоне понимают, что заполучить Кварацхелию будет очень сложно. Сумма его возможного трансфера точно превысит 100 млн фунтов.
Полностью согласен, что футболист для любого футбольного агента, идущего зачастую в связке с журналистом (выступающего как средство рекламы) это прежде всего "товар" который нужно выгодно продать (или - читай впарить) и здесь вступают в борьбу писаные и не писаные законы - все средства хороши, главное финал - деньги. Отсюда и предварительная реклама во всей своей красе...
Мну желал бы видеть Хвичи в АПЛ для расстановки "всё по своим местам" и при всем уважении к нему, есть сомнения, что он заиграет в такой команде как Арсенал. И вопрос не столько в атлетичности английского футбола, сколько, подчеркиваю, с моей дилетантской колокольни, в недостаточной технике, скорости, видении поля и однообразии приемов..., всего того, что позволит ему выжить в АПЛ как "миниатюрному" футболисту.
Поживем увидим.
Полностью согласен, что футболист для любого футбольного агента, идущего зачастую в связке с журналистом (выступающего как средство рекламы) это прежде всего "товар" который нужно выгодно продать (или - читай впарить) и здесь вступают в борьбу писаные и не писаные законы - все средства хороши, главное финал - деньги. Отсюда и предварительная реклама во всей своей красе...
Мну желал бы видеть Хвичи в АПЛ для расстановки "всё по своим местам" и при всем уважении к нему, есть сомнения, что он заиграет в такой команде как Арсенал. И вопрос не столько в атлетичности английского футбола, сколько, подчеркиваю, с моей дилетантской колокольни, в недостаточной технике, скорости, видении поля и однообразии приемов..., всего того, что позволит ему выжить в АПЛ как "миниатюрному" футболисту.
Поживем увидим.