«Арсенал» изучает возможность покупки Кварацхелии

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вчера, 19:09

Грузинский вингер «Наполи» , ставший одним из главных открытий сезона в Европе, находится в числе игроков, в чьем приобретении заинтересован английский «Арсенал».

«Канониры» недавно упустили возможность подписать Михаила Мудрика, который перешел в «Челси», а потому сейчас прорабатывают другие варианты усиления атаки.

Однако в Лондоне понимают, что заполучить Кварацхелию будет очень сложно. Сумма его возможного трансфера точно превысит 100 млн фунтов.