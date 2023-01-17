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МЮ включился в борьбу за чемпионство. Ограничиваются точечным усилением и определили балласт

вчера, 19:38
Вегхорст
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Магуайр Харри
Магуайр Харри
Защитник
Ван-Биссака Аарон
Ван-Биссака Аарон
Защитник
Гакпо Коди
Гакпо Коди
Нападающий

Зимнее трансферное окно проведут спокойнее.

Основные трансферы под Эрика тен Хага «Манчестер Юнайтед» оформил еще летом – тогда все возмущались суммой отступных за Антони, радовались приходу Каземиро и ругались из-за сохранения Роналду. К зимнему трансферному окну «манкунианцы» подошли в изменившейся ситуации – клуб идет в топ-5 АПЛ и совсем близок к тому, чтобы забраться на второе место. Скандального португальца в команде уже нет, пришедшие игроки приносят пользу. Но у селекционеров еще есть работа.

Упустили Гакпо

Нерасторопность «красных дьяволов» в переговорах по трансферу голландца понятна, а оттого печальна. За английским грандом давно закрепился имидж толстосумов, которые скупают игроков втридорога. Антони пока относится к очередному подтверждению такого статуса. При этом боссы «Юнайтед» ему вряд ли рады – а потому после летнего подписания бразильского вингера сомневались, стоит ли опять сыпать деньгами на нового перспективного футболиста.

Изначально в шорт-листе МЮ помимо Коди шли португалец Гонсалу Рамуш и Жоау Фелиш. Со временем сконцентрировались на форварде сборной Нидерландов. Переговоры начали затягиваться уже в конце декабря – сам Гакпо был готов перейти в английский гранд, но руководство коллектива сомневалось, стоит ли он 55-60 миллионов евро.

Дальше наложились обстоятельства. В гонку включился «Ливерпуль» и сделал предложение по отступным, которое «манкунианцы» не смогли повторить. После летних трат на усиление бюджет клуба минимальный – поэтому селекционеры решили, что голландский нападающий не стоит денег, которые ПСВ готовы заплатить «мерсисайдцы».

При этом «Юнайтед» предпринял еще одну попытку – предложил арендовать вингера с выкупом летом. На это голландский гранд ответил отказом. Вот что отмечает инсайдер Фабрицио Романо:

Игрок был в списке Эрика тен Хага, но в январе руководство «Манчестер Юнайтед» решило не предлагать 40 миллионов фунтов стерлингов за вингера. Мне сказали, что «Манчестер Юнайтед» нужен нападающий, а не вингер. Они решат этот вопрос с Эриком тен Хагом. Они вели переговоры с Жорже Мендешем о Жоау Фелише, но он для них не единственный вариант.

Привезли временного центрфорварда, нацелились на Мюллера

Одной из опций по усилению нападения был Жоау Фелиш – правда, «красных дьяволов» опередил «Челси». Те договорились об аренде португальца из «Атлетико». Неожиданным решением стал напарник Гакпо по сборной Нидерландов – Вут Вегхорст.

В переговорах по 30-летнему игроку «Бернли» тоже пришлось попотеть – на тот момент он играл за «Бешикташ» на правах аренды. «Бордовые» в срочном режиме договорились с турецким клубом о досрочном прекращении аренды, на заключении соглашения с «красными дьяволами» настаивал сам Вут, тен Хаг был не против. «Бешикташ» согласился отпустить нападающего лишь после того, как в расположение команды прибудет Абубакар.

По итогам сделки причины аренды Вегхорста в МЮ объяснили так:

Вут известен тем, что стабильно забивал в нескольких европейских чемпионатах, его умения добавят нашей команде пространства в выборе до конца сезона. Также нас привлек серьезный подход Вегхорста к делу и его серьезная личность, которая отлично вписывается в клубный дух, который пытается навязать наш главный тренер Эрик тен Хаг. Вут выразил большое желание присоединиться к МЮ и помочь нам в достижении целей в оставшейся части сезона.

При этом стоит понимать, что Вегхорст – временное решение проблемы. Предыдущая его попытка заиграть в Англии оказалась неудачной (2 мяча и 3 ассиста в 20 матчах АПЛ-2021/22). Сообщается, что к лету «Юнайтед» сконцентрируется на подписании Виктора Осимхена из «Наполи», форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна или нападающего «Ред Булла» Беньямина Шешко.

Еще одним вариантом может быть Томас Мюллер – в его кандидатуре заинтересован Эрик тен Хаг. Только есть нюанс – немец хочет завершить карьеру в «Баварии». Так что в английском гранде его вряд ли получится увидеть.

Пора расставаться с балластом

Боссы «Ман Юнайтед» определились со списком футболистов, которых будут готовы продать этой зимой. В него вошли центральные защитники Харри Магуайр и Фил Джонс, латераль Аарон Ван-Биссака, опорники Фред, Донни ван де Бек и Скотт МакТоминэй, а также вингер Факудо Пеллистри.

Выбор отчасти объясним. Магуайр ненадежен, Джонс и Фред совсем не выходят на поле, ван де Бек в последнее время чаще появляется в лазарете, чем в заявке на матчи. Но того же Ван-Биссаку стоило бы сохранить – он долго восстанавливался, зато сейчас регулярно появляется в стартовом составе. МакТоминэй какое-то время держал марку качественного опорника – Эриксен и Фернандеш не боялись оставлять его одного в опорной зоне. И тот выдавал приличный объем работы.

Пеллистри еще довольно молодой, так что и ставить на нем крест преждевременно. «Арсенал» показал вектор работы с молодежью, который стоит принять за основу и «манкунианцам» — отправить футболиста по арендам, чтобы постепенно набирался опыта. Хотя ни одного результативного действия в двух предыдущих сезонах Ла Лиги – тревожный звонок для вингера.

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Все комментарии
Руслан Вареник
Руслан Вареник
вчера в 23:11
Подобные статьи - балласт на сайте. Понадергано слухов (или переведено с иностранного ресурса) и никакого вывода. Черти че
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:45
С балластом согласен, одобряю, только вот добавил бы в список Далота и убрал Ван Биссаку. Далот - игрок с неясной позицией, то ли правый защитник, то ли опорник, а иногда ведет себя как чистый нападающий, частенько пыжится и ударяет по воробьям...Появился, вроде, еще при Моуриньо, но мелькал-мелькал и вот ЭТХ почему-то его пригрел, за что, спрашивается?
DXTK
DXTK ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 21:36, ред.
МЮ не только не станет чемпином, но и второго места не займет, пусть и победили МС, да даже возможно и без кубков останется, потому что в кубке лиги скорей всего придется в финале играть с Ньюкаслом, поскольку Форест они пройдут, а святые явно не справятся с сороками. В ЛЕ там есть кто по интереснее, тот же Арсенал, Ювентус, Барселона.
matrix333
matrix333
вчера в 21:30
Есть вероятность что Манчестер Юнайтед станет чемпионом АПЛ.
DXTK
DXTK
вчера в 21:15, ред.
Смотрю слово "балласт" многим понравился, разнообразили авторы свой словарный запас, но этим словом обычно называют Роналду, но его уже скинули. А это просто игроки не отвечающие уровню клуба и запросам тренера.

PS Меня удивляет лишь одно, как Фил Джонс все еще играет в МЮ? Уже 12 лет, столько тренеров сменилось, а он все находится в команде, такое ощущение, что про него все забывали? Тен Хаг вспомнил, что такой футболист есть, не получилось у Джонса одеть на этот раз плащ невидимку, и растворится в команде.......

Хотя того же Джонса и Биссаку можно использовать как замену на матчах кубка лиги или кубка Англии против клубов низшей лиги.
zrk357ksbw6j
zrk357ksbw6j
вчера в 20:58
Апл- сильнейшая лига и интереснейшая!!!!
volga.kot
volga.kot
вчера в 19:55
Балласт давно бы надо скинуть
Гость
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