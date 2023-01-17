МЮ включился в борьбу за чемпионство. Ограничиваются точечным усилением и определили балласт

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вчера, 19:38

Зимнее трансферное окно проведут спокойнее.

Основные трансферы под Эрика тен Хага «Манчестер Юнайтед» оформил еще летом – тогда все возмущались суммой отступных за Антони, радовались приходу Каземиро и ругались из-за сохранения Роналду. К зимнему трансферному окну «манкунианцы» подошли в изменившейся ситуации – клуб идет в топ-5 АПЛ и совсем близок к тому, чтобы забраться на второе место. Скандального португальца в команде уже нет, пришедшие игроки приносят пользу. Но у селекционеров еще есть работа.

Упустили Гакпо

Нерасторопность «красных дьяволов» в переговорах по трансферу голландца понятна, а оттого печальна. За английским грандом давно закрепился имидж толстосумов, которые скупают игроков втридорога. Антони пока относится к очередному подтверждению такого статуса. При этом боссы «Юнайтед» ему вряд ли рады – а потому после летнего подписания бразильского вингера сомневались, стоит ли опять сыпать деньгами на нового перспективного футболиста.

Изначально в шорт-листе МЮ помимо Коди шли португалец Гонсалу Рамуш и Жоау Фелиш. Со временем сконцентрировались на форварде сборной Нидерландов. Переговоры начали затягиваться уже в конце декабря – сам Гакпо был готов перейти в английский гранд, но руководство коллектива сомневалось, стоит ли он 55-60 миллионов евро.

Дальше наложились обстоятельства. В гонку включился «Ливерпуль» и сделал предложение по отступным, которое «манкунианцы» не смогли повторить. После летних трат на усиление бюджет клуба минимальный – поэтому селекционеры решили, что голландский нападающий не стоит денег, которые ПСВ готовы заплатить «мерсисайдцы».

При этом «Юнайтед» предпринял еще одну попытку – предложил арендовать вингера с выкупом летом. На это голландский гранд ответил отказом. Вот что отмечает инсайдер Фабрицио Романо:

Игрок был в списке Эрика тен Хага, но в январе руководство «Манчестер Юнайтед» решило не предлагать 40 миллионов фунтов стерлингов за вингера. Мне сказали, что «Манчестер Юнайтед» нужен нападающий, а не вингер. Они решат этот вопрос с Эриком тен Хагом. Они вели переговоры с Жорже Мендешем о Жоау Фелише, но он для них не единственный вариант.

Привезли временного центрфорварда, нацелились на Мюллера

Одной из опций по усилению нападения был Жоау Фелиш – правда, «красных дьяволов» опередил «Челси». Те договорились об аренде португальца из «Атлетико». Неожиданным решением стал напарник Гакпо по сборной Нидерландов – Вут Вегхорст.

В переговорах по 30-летнему игроку «Бернли» тоже пришлось попотеть – на тот момент он играл за «Бешикташ» на правах аренды. «Бордовые» в срочном режиме договорились с турецким клубом о досрочном прекращении аренды, на заключении соглашения с «красными дьяволами» настаивал сам Вут, тен Хаг был не против. «Бешикташ» согласился отпустить нападающего лишь после того, как в расположение команды прибудет Абубакар.

По итогам сделки причины аренды Вегхорста в МЮ объяснили так:

Вут известен тем, что стабильно забивал в нескольких европейских чемпионатах, его умения добавят нашей команде пространства в выборе до конца сезона. Также нас привлек серьезный подход Вегхорста к делу и его серьезная личность, которая отлично вписывается в клубный дух, который пытается навязать наш главный тренер Эрик тен Хаг. Вут выразил большое желание присоединиться к МЮ и помочь нам в достижении целей в оставшейся части сезона.

При этом стоит понимать, что Вегхорст – временное решение проблемы. Предыдущая его попытка заиграть в Англии оказалась неудачной (2 мяча и 3 ассиста в 20 матчах АПЛ -2021/22). Сообщается, что к лету «Юнайтед» сконцентрируется на подписании Виктора Осимхена из «Наполи», форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна или нападающего «Ред Булла» Беньямина Шешко.

Еще одним вариантом может быть Томас Мюллер – в его кандидатуре заинтересован Эрик тен Хаг. Только есть нюанс – немец хочет завершить карьеру в «Баварии». Так что в английском гранде его вряд ли получится увидеть.

Пора расставаться с балластом

Боссы «Ман Юнайтед» определились со списком футболистов, которых будут готовы продать этой зимой. В него вошли центральные защитники Харри Магуайр и Фил Джонс, латераль Аарон Ван-Биссака, опорники Фред, Донни ван де Бек и Скотт МакТоминэй, а также вингер Факудо Пеллистри.

Выбор отчасти объясним. Магуайр ненадежен, Джонс и Фред совсем не выходят на поле, ван де Бек в последнее время чаще появляется в лазарете, чем в заявке на матчи. Но того же Ван-Биссаку стоило бы сохранить – он долго восстанавливался, зато сейчас регулярно появляется в стартовом составе. МакТоминэй какое-то время держал марку качественного опорника – Эриксен и Фернандеш не боялись оставлять его одного в опорной зоне. И тот выдавал приличный объем работы.

Пеллистри еще довольно молодой, так что и ставить на нем крест преждевременно. «Арсенал» показал вектор работы с молодежью, который стоит принять за основу и «манкунианцам» — отправить футболиста по арендам, чтобы постепенно набирался опыта. Хотя ни одного результативного действия в двух предыдущих сезонах Ла Лиги – тревожный звонок для вингера.