«Марсель» — «Ренн» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Франции «Марсель» — «Ренн», который состоится 20 января 2023 года
«Марсель»
«Марсель» набрал хороший ход и старается не отставать от лидеров Лиги 1. Команда на данный момент занимает третье место с набранными 42 баллами и отстает от лидера всего на пять очков. Матч с непростым соперником уже на стадии 1/16 финала станет настоящей проверкой для Игора Тудора и его команды, хоть «Марсель» и считается фаворитом в этой встречи. Поединок является одним из самых интересных на этом этапе.
14 января «Марсель» обыграл на своем поле «Лорьян» (3:1), а 11 числа оказался сильнее «Труа» на выезде (2:0)
«Ренн»
«Ренн» подарил красивую и важную победу над чемпионом Франции на прошлых выходных, что может слишком хорошо мотивировать футболистов на новые свершения. В предстоящем поединке кубка Франции есть только одна попытка пройти дальше и при достойной игре у гостей будут шансы на успех, несмотря на статус соперника. «Ренн» очень мало проигрывает, как и «Марсель», поэтому игра будет напряженной.
15 января «Ренн» минимально обыграл на своем поле ПСЖ (1:0), а ранее уступил на выезде «Клермону» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Марсель» – 2.25
- Ничья – 3.45
- Победит «Ренн» – 3.2
Статистика
- «Марсель» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Девять из десяти последних матчей «Ренна» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Марсель» и «Ренн» обменялись двумя победами в последних пяти личных встречах при одной ничьей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. Предполагаем, что матч будет равным и ни одна из команд не сможет завершить его в свою пользу в основное время. Прогнозируем, что поединок перейдет в дополнительное время, а возможно понадобится и серия послематчевых пенальти.