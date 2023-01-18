«Марсель» — «Ренн» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Франции «Марсель» — «Ренн», который состоится 20 января 2023 года

«Марсель»

«Марсель» набрал хороший ход и старается не отставать от лидеров Лиги 1. Команда на данный момент занимает третье место с набранными 42 баллами и отстает от лидера всего на пять очков. Матч с непростым соперником уже на стадии 1/16 финала станет настоящей проверкой для Игора Тудора и его команды, хоть «Марсель» и считается фаворитом в этой встречи. Поединок является одним из самых интересных на этом этапе.

14 января «Марсель» обыграл на своем поле «Лорьян» (3:1), а 11 числа оказался сильнее «Труа» на выезде (2:0)

«Ренн»

«Ренн» подарил красивую и важную победу над чемпионом Франции на прошлых выходных, что может слишком хорошо мотивировать футболистов на новые свершения. В предстоящем поединке кубка Франции есть только одна попытка пройти дальше и при достойной игре у гостей будут шансы на успех, несмотря на статус соперника. «Ренн» очень мало проигрывает, как и «Марсель», поэтому игра будет напряженной.

15 января «Ренн» минимально обыграл на своем поле ПСЖ (1:0), а ранее уступил на выезде «Клермону» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 2.25

Ничья – 3.45

Победит «Ренн» – 3.2

Статистика

«Марсель» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Ренна» завершились исходом «обе забьют»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Марсель» и «Ренн» обменялись двумя победами в последних пяти личных встречах при одной ничьей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. Предполагаем, что матч будет равным и ни одна из команд не сможет завершить его в свою пользу в основное время. Прогнозируем, что поединок перейдет в дополнительное время, а возможно понадобится и серия послематчевых пенальти.