«Боруссия» Менхенгладбах – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Менхенгладбах – «Байер», который состоится 22 января 2023 года

«Боруссия» Менхенгладбах

«Жеребята» на текущий момент находятся на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей с участием менхенгладбахской команды. В январе «Гладбах» провёл три товарищеских встречи. Уверенную победу одержали «чёрно-бело-зелёные» над «Ольденбургом». С разгромным счётом «Боруссия» взяла верх над «Арминией».

14 января со счётом 0:1 «жеребята» уступили «Санкт-Паули».

«Байер»

В Бундеслиге «фармацевты» занимают двенадцатое место после пятнадцати туров. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «львов» за последнее время. Перед матчем с менхенгладбахской командой «Байер» провёл пять товарищеских встреч, из которых команда проиграла только в одном матче. Шотландский «Рейнджерс» с большим счётом обыграл «фармацевтов». Над швейцарским «Цюрихом» леверкузенская команда взяла верх, поразив четыре раза ворота соперника. С разницей в один мяч «львы» выиграли «Венецию».

Со счётом 1:0 «Байер» обыграл датскую команду «Копенгаген».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 2.70

Ничья – 3.85

Победит «Байер» – 2.40

Победит «Байер» с форой -1 – 3.40

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.57

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.36

Статистика

В двух матчах из пяти последних «жеребята» проиграли

За тот же период «фармацевты» потерпели одно поражение

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились четыре личные встречи из пяти.

Прогноз

Более трёх лет «Гладбах» не выигрывает «львов». В предстоящей встрече хозяева имеют возможность взять реванш над «Байером». На победу «Боруссии» Менхенгладбах компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.70.