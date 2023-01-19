«Боруссия» Менхенгладбах – «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Менхенгладбах – «Байер», который состоится 22 января 2023 года
«Боруссия» Менхенгладбах
«Жеребята» на текущий момент находятся на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата. Предлагаем рассмотреть несколько крайних матчей с участием менхенгладбахской команды. В январе «Гладбах» провёл три товарищеских встречи. Уверенную победу одержали «чёрно-бело-зелёные» над «Ольденбургом». С разгромным счётом «Боруссия» взяла верх над «Арминией».
14 января со счётом 0:1 «жеребята» уступили «Санкт-Паули».
«Байер»
В Бундеслиге «фармацевты» занимают двенадцатое место после пятнадцати туров. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «львов» за последнее время. Перед матчем с менхенгладбахской командой «Байер» провёл пять товарищеских встреч, из которых команда проиграла только в одном матче. Шотландский «Рейнджерс» с большим счётом обыграл «фармацевтов». Над швейцарским «Цюрихом» леверкузенская команда взяла верх, поразив четыре раза ворота соперника. С разницей в один мяч «львы» выиграли «Венецию».
Со счётом 1:0 «Байер» обыграл датскую команду «Копенгаген».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Боруссия» Менхенгладбах – 2.70
- Ничья – 3.85
- Победит «Байер» – 2.40
- Победит «Байер» с форой -1 – 3.40
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.57
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.36
Статистика
- В двух матчах из пяти последних «жеребята» проиграли
- За тот же период «фармацевты» потерпели одно поражение
- Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились четыре личные встречи из пяти.
Прогноз
Более трёх лет «Гладбах» не выигрывает «львов». В предстоящей встрече хозяева имеют возможность взять реванш над «Байером». На победу «Боруссии» Менхенгладбах компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.70.