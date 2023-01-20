«Салернитана» — «Наполи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Салернитана» — «Наполи», который состоится 21 января 2023 года

«Салернитана»

У «Салернитаны» дела идут не так ярко, как в начале сезона и слабые результаты привели к тому, что команда опустилась уже на 16 место. В активе клуба 18 очков, и он имеет хороший запас перед зоной вылета, однако он может испариться, если тенденция поражений будет продолжаться еще несколько туров. В предстоящей встрече у хозяев мало шансов на успех, поэтому даже минимальные моменты у ворот соперников необходимо пытаться реализовать.

15 января «Салернитана» была разгромлена «Аталантой» (2:8), а восьмого числа поделила очки с «Торино» (1:1).

«Наполи»

«Наполи» несколько дней назад покинул кубок Италии, однако для подопечных Спалетти этот турнир имел последнее место в списке приоритетов. В чемпионате у неаполитанцев отличный результат, а именно лидирующее место с отрывом в девять пунктов от ближайшего преследователя. В этой встрече гостям необходимо просто не понижать планку и добиться вероятной победы над командой из нижней части турнирной таблицы.

17 января «Наполи» проиграл в кубке Италии «Кремонезе» по пенальти (2:3), а 13 января на своем поле разгромил «Ювентус» (5:1)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Салернитана» – 9.5

Ничья – 5.5

Победит «Наполи» – 1.3

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Салернитаны» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Наполи» проиграл четыре из шести последних поединков (включая товарищеские)

«Салернитана» уступила «Наполи» в последних четырех встречах

Четыре последних матча между клубами на поле «Салернитаны» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Наполи» в обоих таймах, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.7. Ставка достаточно рискованная, но мы предполагаем, что гости в обоих таймах выдадут мощное начало и смогут добиться быстрых мячей.