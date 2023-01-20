«Фиорентина» — «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Торино», который состоится 21 января 2023 года
«Фиорентина»
Команда из Флоренции смогла набрать семь очков в пяти последних турах, что можно назвать средним результатом, который не позволяет ей бороться за высокие места. Перед стартом очередного тура «Фиорентина» идет на 10 месте с 23 баллами и отстает от зоны еврокубков на 11 пунктов. В предстоящем матче с нестабильным «Торино», у хозяев будет хорошая возможность пополнить запас очков.
15 января «Фиорентина» без особых шансов проиграла на выезде «Роме» (0:2), а 12 числа в кубке Италии одолела «Сампдорию» (1:0).
«Торино»
От «Торино» многие ждали прорыва в этом сезоне и возможной борьбы за Лигу Европы, однако команда не оправдывает надежд и теряет очки в проходных матчах. Сейчас коллектив занимает девятое место с 23 баллами и вынужден вносить изменения в игровой процесс и возможно состав, чтобы улучшить свои результаты. Тем не менее, матч соседей по турнирной таблице ожидается принципиальный.
16 января «Торино» на своем поле уступил «Специи» (0:1), а 11 числа в дополнительное время прошел «Милан» в кубке Италии (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фиорентина» – 2.1
- Ничья – 3.3
- Победит «Торино» – 3.65
Статистика
- «Фиорентина» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Торино» не проигрывает уже пять выездных матчей подряд
- «Торино» проиграл «Фиорентине» три из пяти последних поединков
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.3. Предполагаем, что матч будет примерно равным и хозяева не смогут дожать соперника, поделив с ним очки по итогу противостояния.