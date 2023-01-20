«Фиорентина» — «Торино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1674206648

вчера, 12:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Торино», который состоится 21 января 2023 года

«Фиорентина»

Команда из Флоренции смогла набрать семь очков в пяти последних турах, что можно назвать средним результатом, который не позволяет ей бороться за высокие места. Перед стартом очередного тура «Фиорентина» идет на 10 месте с 23 баллами и отстает от зоны еврокубков на 11 пунктов. В предстоящем матче с нестабильным «Торино», у хозяев будет хорошая возможность пополнить запас очков.

15 января «Фиорентина» без особых шансов проиграла на выезде «Роме» (0:2), а 12 числа в кубке Италии одолела «Сампдорию» (1:0).

«Торино»

От «Торино» многие ждали прорыва в этом сезоне и возможной борьбы за Лигу Европы, однако команда не оправдывает надежд и теряет очки в проходных матчах. Сейчас коллектив занимает девятое место с 23 баллами и вынужден вносить изменения в игровой процесс и возможно состав, чтобы улучшить свои результаты. Тем не менее, матч соседей по турнирной таблице ожидается принципиальный.

16 января «Торино» на своем поле уступил «Специи» (0:1), а 11 числа в дополнительное время прошел «Милан» в кубке Италии (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фиорентина» – 2.1

Ничья – 3.3

Победит «Торино» – 3.65

Статистика

«Фиорентина» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Торино» не проигрывает уже пять выездных матчей подряд

«Торино» проиграл «Фиорентине» три из пяти последних поединков

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.3. Предполагаем, что матч будет примерно равным и хозяева не смогут дожать соперника, поделив с ним очки по итогу противостояния.