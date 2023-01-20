«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1674237675

вчера, 21:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Борнмут» – «Ноттингем Форест», который состоится 21 января 2023 года

«Борнмут»

«Вишни» из Борнмута на данный момент находятся на семнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Шесть матчей подряд «Борнмут» проигрывает своим оппонентам. Только два мяча забили «чёрно-красные» за этот период. В позапрошлом туре с разгромным счётом «Борнмут» проиграл « МЮ ». В 1/32 Кубка Англии с разницей в пару мячей «вишни» уступили дома «Бёрнли».

Со счётом 0:2 «чёрно-красные» потерпели поражение от «Брентфорда» в матче 20-го тура Премьер-лиги.

«Ноттингем Форест»

Тринадцатое место в чемпионате занимают «лесники» на текущий момент. Предлагаем ознакомиться с успехами команды в недавних матчах. С минимальным счётом в позапрошлом туре «красные» одержали победу над «святыми» из Саутгемптона. С большим счётом «Ноттингем Форест» проиграл «Блэкпулу» в 1/32 Кубка Англии. После серии пенальти над «волками» в 1/4 Кубка английской лиги «Форест» взял верх.

14 января со счётом 2:0 «лесники» обыграли «Лестер» в матче прошлого тура чемпионата Англии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» – 2.80

Ничья – 3.15

Победит «Ноттингем Форест» – 2.75

Победит «Ноттингем Форест» с форой -1 – 4.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.25

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64

Статистика

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют – нет»

В восьми поединках из десяти крайних «вишни» проиграли

За тот же период в четырёх матчах «лесники» уступили своим оппонентам.

Прогноз

Пятый год «Ноттингем Форест» не обыгрывает «чёрно-красных». На победу «Борнмута» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.80. Не без труда «вишни» одержат победу над гостями.