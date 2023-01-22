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«Специя» — «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 03:33
«Специя» — «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Специя» — «Рома», который состоится 22 января 2023 года

«Специя»

«Специя» приятно удивляет болельщиков в Серии А и не проигрывает уже несколько матчей подряд в рамках чемпионата. Сейчас коллектив занимает 15 место с 18 очками, однако от зоны вылета коллектив отделяет всего шесть пунктов, поэтому расслабляться футболистам еще очень рано. В мате с «Ромой» на своем стадионе у хозяев будет возможно попытаться навязать борьбу за очки.

19 января «Специя» крупно проиграла «Аталанте» в кубке Италии (2:5), а 15 числа на выезде минимально обыграла «Торино» в чемпионате (1:0).

«Рома»

В последних турах римский клуб часто играет вничью и теряет очки, хоть и избегает поражений. Перед стартом очередного тура «Рома» занимает шестое место с 34 очками и в случае победы имеет шансы подняться выше, так как имеет двух прямых конкурентов, с которыми у клуба одинаковое количества набранных пунктов. «Специю» не стоит недооценивать, особенно учитывая результаты ее последних встреч.

15 января «Рома» на своем стадионе одолела «Фиорентину» (2:0), а 12 числа минимально обыграла «Дженоа» в кубке страны (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Специя» – 4.9
  • Ничья – 3.6
  • Победит «Рома» – 1.77

Статистика

  • «Специя» выиграла пять из десяти последних матчей при двух поражениях
  • Четыре из шести последних матчей «Ромы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Рома» выиграла три из четырех последних матчей со «Специей»

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. В таких поединках очень важен опыт, чего у гостей гораздо больше, чем у «Специи». Предполагаем, что подопечные Моуриньо одержат классическую минимальную победу.

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