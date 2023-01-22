«Специя» — «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1674347613

вчера, 03:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Специя» — «Рома», который состоится 22 января 2023 года

«Специя»

«Специя» приятно удивляет болельщиков в Серии А и не проигрывает уже несколько матчей подряд в рамках чемпионата. Сейчас коллектив занимает 15 место с 18 очками, однако от зоны вылета коллектив отделяет всего шесть пунктов, поэтому расслабляться футболистам еще очень рано. В мате с «Ромой» на своем стадионе у хозяев будет возможно попытаться навязать борьбу за очки.

19 января «Специя» крупно проиграла «Аталанте» в кубке Италии (2:5), а 15 числа на выезде минимально обыграла «Торино» в чемпионате (1:0).

«Рома»

В последних турах римский клуб часто играет вничью и теряет очки, хоть и избегает поражений. Перед стартом очередного тура «Рома» занимает шестое место с 34 очками и в случае победы имеет шансы подняться выше, так как имеет двух прямых конкурентов, с которыми у клуба одинаковое количества набранных пунктов. «Специю» не стоит недооценивать, особенно учитывая результаты ее последних встреч.

15 января «Рома» на своем стадионе одолела «Фиорентину» (2:0), а 12 числа минимально обыграла «Дженоа» в кубке страны (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Специя» – 4.9

Ничья – 3.6

Победит «Рома» – 1.77

Статистика

«Специя» выиграла пять из десяти последних матчей при двух поражениях

Четыре из шести последних матчей «Ромы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Рома» выиграла три из четырех последних матчей со «Специей»

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. В таких поединках очень важен опыт, чего у гостей гораздо больше, чем у «Специи». Предполагаем, что подопечные Моуриньо одержат классическую минимальную победу.