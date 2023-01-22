«Специя» — «Рома» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Специя» — «Рома», который состоится 22 января 2023 года
«Специя»
«Специя» приятно удивляет болельщиков в Серии А и не проигрывает уже несколько матчей подряд в рамках чемпионата. Сейчас коллектив занимает 15 место с 18 очками, однако от зоны вылета коллектив отделяет всего шесть пунктов, поэтому расслабляться футболистам еще очень рано. В мате с «Ромой» на своем стадионе у хозяев будет возможно попытаться навязать борьбу за очки.
19 января «Специя» крупно проиграла «Аталанте» в кубке Италии (2:5), а 15 числа на выезде минимально обыграла «Торино» в чемпионате (1:0).
«Рома»
В последних турах римский клуб часто играет вничью и теряет очки, хоть и избегает поражений. Перед стартом очередного тура «Рома» занимает шестое место с 34 очками и в случае победы имеет шансы подняться выше, так как имеет двух прямых конкурентов, с которыми у клуба одинаковое количества набранных пунктов. «Специю» не стоит недооценивать, особенно учитывая результаты ее последних встреч.
15 января «Рома» на своем стадионе одолела «Фиорентину» (2:0), а 12 числа минимально обыграла «Дженоа» в кубке страны (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Специя» – 4.9
- Ничья – 3.6
- Победит «Рома» – 1.77
Статистика
- «Специя» выиграла пять из десяти последних матчей при двух поражениях
- Четыре из шести последних матчей «Ромы» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Рома» выиграла три из четырех последних матчей со «Специей»
Прогноз
Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. В таких поединках очень важен опыт, чего у гостей гораздо больше, чем у «Специи». Предполагаем, что подопечные Моуриньо одержат классическую минимальную победу.