Безумство сезона. Расходы «Челси» за полгода догоняют траты «Ливерпуля» за пять лет

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вчера, 23:05

Мудрик может быть не последним новичком.

Боэли закупил игроков на 455 млн евро

Хотя Тодд якобы ушел в сторону, а теперь трансферы осуществляют формальные «спортивные директора», инсайдеры из «Челси» опровергают такую информацию. Получилась басня про щуку, рака, лебедя и крота. Стюарт, Вивелл, Шилдс и Уинстэнли, которые занимаются трансферами, не понимают, кто из них главный. А нет иерархии – есть борьба, нет структуры управления.

В результате решения проходят через Боэли и Эгбали. Второй вел переговоры с Ахметовым из «Шахтёра», который хвастался, что первый миллион заработал игрой в карты. Теперь обыграл директора «Челси», ведь 100 млн евро молодой Мудрик не отработает. Это просто удачная попытка насолить «Арсеналу», который предлагал 70 млн евро плюс 20 млн евро бонусами.

Водили за нос «Бенфику», что заплатят 127 млн евро за лучшего молодого игрока ЧМ , а теперь выдали минимум 70 миллионов за Мудрика, чья рыночная стоимость полгода назад составляла 15 миллионов. Судорожная попытка купить результат уже привела к перехвату Фелиша у «Арсенала». «Челси» отказался от права выкупа и выдаст 11 млн евро за полгода аренды.

Вместе с бонусами при трансфере Мудрика получается 455 млн евро за полгода. Для сравнения, «Ливерпуль» потратил за пять последних сезонов 500 млн евро. Клопп сомневается, что зимой будут крупные подписания, а вот «Челси», вернее Боэли, вряд ли успокоился.

У «Челси» нет стратегии подписаний, что пугает

Безумные расходы в АПЛ будничные. «Вест Хэм» потратил 182 млн евро, а Мойес в зоне вылета, делит последнее место по очкам. Но выбросить почти полмиллиарда за пару месяцев, покупая игроков для двух разных тренеров – стратегия, которую легко поставить под сомнение. Уход Грановской и Чеха создал вакуум власти, который единолично пытался заполнить Боэли.

Агенты и футболисты знают, что решает всё именно совладелец. Зачем клубу четыре директора? Вернее, пять, ведь Бехдад Эгбали тоже при деле. Считает, что Мудрик «добавит глубины атаке». А все аналитики в один голос жалеют футболиста и Поттера. Пытаются откопать Кварацхелию за 100 млн евро вместо 10, которые заплатили в «Наполи». Но безумные сделки опасные.

Мудрик хотел в «Арсенал», а владелец «Шахтёра» хотел подружиться с богатыми американцами, поэтому Михаил не сыграет за Артету. Или сыграет, если поможет «Челси» утонуть. Фелиш уже «отметился» красной карточкой. Желаем всем новичкам заиграть, но список хаотичный. Травмированный до конца месяца Фофана подходит «Челси», как и Кукурелья, тут нет вопросов.

Но Стерлинг, Кулибали, Фелиш, Мудрик и Закария из другой оперы. Не получается у Кулибали, хотя встроен в защиту, где выросли Рюдигер и Кристенсен, остались Аспиликуэта и Силва, признанные мастера с опытом. На этапе селекции нашлись рискованные ставки, а когда наполнился лазарет – сыграли в «русскую рулетку». Любое нажатие на курок может стать фатальным.

Не нашли нападающего и крутого волнореза

Мудрик играет на позиции, которой в «Челси» нет. Поттер выбирает «4-2-3-1» и «3-5-2», ему нужны правильные латерали, как Джеймс и Чилуэлл, а не вингер, ведь Маунт, Зиеш и Стерлинг не проводят сказочный сезон после ухода Тухеля. Нужен центральный нападающий, а Фелиш и Хаверц таковыми не являются, как и Мудрик. Нужен грамотный опорник, ведь Канте долго в лазарете.

Травмы повлияли, но Энцо Фернандес мог изменить игру «Челси», как Каземиро поменял МЮ . Однако португальцев водили за нос, обманули футболиста – обещали, что выкупят контракт за «клаусулу», а потом начали торговаться с «Бенфикой». Грязные приемы, как с Фелишем и Мудриком. Их трансферы запросил Поттер, как сейчас говорит, или просто насолили «Арсеналу»?

В сезоне, в котором «Ньюкасл» не мог много тратить из-за правил УЕФА , «Манчестер Сити» адаптирует старых рекордсменов, а «Ливерпуль» и «Арсенал» не прошли отметку в 140 млн евро на новичков, «Челси» вывалил почти полмиллиарда. И не решил тактические проблемы. Многие запросы Тухеля не выполнили. А Поттер не мог требовать, у него нет опыта массовых закупок.

Понятно, что у «Челси» еще время, чтобы наладить игру. Но зачем им заявка за миллиард для Лиги Европы? До четвертого места 10 пунктов. Рядом в таблице «Ливерпуль», у которого на матч меньше. В конкурентах за четверку не только «Фулхэм», «Брентфорд» и «Брайтон», но и «Тоттенхэм». Плюс шейхи из Катара задумались о покупке одного из конкурентов «синих».

Если бы «Челси» тратил много, имея опытного тренера и четкую стратегию, это был бы один разговор — покупки ради титула. А Поттер в любой день может быть отправлен в отставку. Поражений много, а впереди сложные гостевые игры с Клоппом, Конте, тен Хагом и Артетой. Мудрик может огорчить «Фулхэм» и «Вест Хэм», но командная игра «Челси» давно не радует. Не получается месяцами.

А вместо умных трансферов – Фернандеса и опытного форварда, который надежнее молодого Давида Фофана, потеряли связь с Обамеянгом и удивили стоимостью перехода яркого, но нестабильного ранее Мудрика. Почти за всех новичков переплатили, если судить по рыночной стоимости. Этот момент Боэли точно припомнят, если многие новички не заиграют, что весьма вероятно.

На каждого Косту есть свой Лукаку. «Челси» Абрамовича никогда не славился аккуратными и продуманными прагматичными сделками. Но раньше порядка в клубе было больше, что выручало накануне чемпионских сезонов. Поттеру не завидуем, его забросали молодыми новичками, а часики тикают.