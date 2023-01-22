Новое молодое дарование «Ман Сити». Он отнимает игровое время Уокера и Канселу

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вчера, 13:08

Молодой англичанин неожиданно для многих ворвался в основу «Сити».

Пеп Гвардиола незаметно подтягивал Льюиса к основе

Гвардиола всегда славился тем, что он щедр на игровое время для футболистов, которые этого заслуживают. Особенно это проявляется в товарищеских играх. Впервые Рико был замечен в предсезонных матчах против «Америки» и «Баварии».

Первые шаги сделал в Премьер-Лиге уже во втором туре, 13 августа, заменив Уокера на 82-й минуте встречи против «Борнмута». Казалось, это просто жест доброй воли Пепа. Ведь счет на табло был 4:0, а сопернику ничего не удавалось создать в том матче. Условия для первой игры Льюиса были идеальными. Выйдя на поле, он стал третьим самым молодым дебютантом «Сити» при Гвардиоле. Младше на момент дебюта были только Фил Фоден и Коул Палмер.

В течение нескольких последующих месяцев Гвардиола выпускал молодого защитника на замену в схожих условиях: при счете 5:0 против «Ноттингем Форест» на 75-й минуте, на 57-й во встрече против «Копенгагена» при 4:0, а также в игре с «Саутгемптоном», когда на табло горели все те же 4:0.

Все это шло в порядке вещей, и мало кто придавал значение небольшим игровым отрезкам 17-летнего футболиста. Однако 2 ноября, когда «горожане» уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги чемпионов, Пеп Гвардиола выставил немного экспериментальный состав в 6-м туре группового этапа. Одним из решений испанского специалиста стал выход Рико Льюиса в основном составе.

На 52-й минуте встречи после потери мяча на чужой половине поля, «Сити» моментально удалось вернуть мяч себе. Сделавший это Хулиан Альварес быстро сориентировался и отдал передачу на набегающего Рико Льюиса, который в одно касание забил гол. К тому моменту англичанину было 17 лет и 346 дней.

Забив в столь раннем возрасте, защитнику удалось стать самым юным автором гола в истории Лиги чемпионов среди игроков, отличавшихся при выходе в стартовом составе. Ранее обладателем этого рекорда был Карим Бензема, который сделал это за «Лион» в 2005 году.

Уже после возобновления клубного футбола в декабре прошлого года Гвардиола стал чаще доверять Рико Льюису. На фоне участвовавших на мундиале Уокера и Канселу Рико выглядел ярко и свежо. Кажется, у Гвардиолы появилась еще одна опция в защиту.

Рико Льюис отлично контролирует темп игры

Рубен Диаш уверяет:

У него огромный талант. Он с нами уже достаточно долго, и мы видим его потенциал. Когда Рико будет играть чаще, то вы получите возможность посмотреть на парня во всей красе. У него блестящие данные. Ему просто нужно продолжать работать.

Естественно, это видит и Пеп Гвардиола, который использует Рико Льюиса в качестве ложного фулбэка. Часто используемая испанцем практика не раз приносила успех. Это было и в «Баварии» с Давидом Алабой, и Филиппом Ламом, который и вовсе выходил на позиции номинального опорника.

Встать в один ряд с игроками такого класса — похвала высшего уровня, поскольку Льюису всего лишь 18 лет, а данная роль играет довольно большое значение при тактическом построении команды Пепа. При нападении игрок с фланга защиты заполняет область в опорной зоне команды, позволяя центральным полузащитникам создавать численное преимущество.

Рико, как и Кайл Уокер, играет именно в этой роли. Распределение мяча и контроль темпа матча во многом зависит именно от опорного полузащитника, и Льюис в паре с Родри неплохо справляется с поставленной задачей. Дополняется это и тем, что англичанин очень надежен в обороне.

В первом же матче после мундиаля «Сити» предстояло сыграть против «Ливерпуля». Защитник не просто вышел и отыграл хорошо в своей роли, но и стал одним из лучших игроков встречи. Именно в этот момент многие стали следить за футболистом более пристально.

Не меньшее впечатление было оставлено и после победы над «Челси» в 19-м туре Премьер-Лиги, когда Рико заменил Жоао Канселу в перерыве матча. Большая часть послематчевого интервью Гвардиолы была посвящена именно 18-летнему защитнику:

Первый тайм был плохим в нашем исполнении. У нас было мало созданных моментов. Наш прессинг был слабым, мы не были нормально организованы. Во втором тайме Ману и Рико не просто заиграли лучше, они помогли другим сыграть лучше. Рико является для нас ключевым игроком. Все замены во втором тайме были важными, потому что они изменили игру. Во второй половине был совершенно другой «Манчестер Сити». Рико Льюис поменял динамику игры.

Ложные фулбэки — находка Гвардиолы

В «Баварии» Пепа было лишь 2 игрока, которые использовались в качестве ложных фулбэков. В свою очередь, за время пребывания у руля «горожан» он перепробовал множество вариантов. По мнению испанца, футболист на данной позиции должен обладать комплексом умений: дриблинг, видение поля, способность отдать разрезающую передачу, а также умение находить свободное пространство при построении атаки в случае высокого прессинга соперника.

Когда Гвардиола прибыл в Манчестер, в распоряжении не было игроков, способных выполнять его требования. Бывали случаи, когда на позиции ложного фулбэка выступал даже центральный полузащитник. Пример — Фабиан Делф и Александр Зинченко. Однако в большинстве случаев в подобной роли выходили именно профильные крайние полузащитники, такие как Менди, Данило, Уокер, Канселу.

Любовь к подобному стилю игры Пеп привил и своим ученикам. Бывший помощник тренера по «Манчестер Сити» Микель Артета использует все того же Зинченко на позиции ложного фулбэка. Бывший капитан «горожан» Венсан Компани перенял этот трюк и использует в «Бернли», который идет на первом месте в Чемпионшипе. В этом сезоне мы также увидели подобное и в матчах «Манчестер Юнайтед». Эрик Тен Хаг, возглавляющий «красных дьяволов», был ассистентом Гвардиолы еще в «Баварии».

Позиция ложного фулбэка не самая распространенная в футболе, поскольку требует определенного набора качеств, которыми обладает далеко не каждый. И именно это создает для высококлассных команд большое преимущество в матчах, когда оппоненты глубоко опускаются в оборону.