Воспитанники «Краснодара» разрушают мечту Галицкого. Шапи и Бородин уходят, на очереди — Сафонов

1673947393

вчера, 12:23

И Сперцян.

«Краснодару» тяжело воплотить мечту Сергея Галицкого о стартовом составе, состоящем из воспитанников клубной академии, более чем на 1 матч. Постоянно их пытаются переманить топ-клубы – а кто-то уже давно не является частью «быков». В ближайшей перспективе южане могут недосчитаться когда-то крайне результативного полузащитника.

Шапи и Бородин в Израиле

Оба входили в знаменитый класс «Краснодара» 1999 года рождения – именно он принес клубу первых по-настоящему сильных выпускников. Только вот Сулейманов стал привлекаться к играм основы намного раньше. В 19 лет хавбек провел первый полноценный сезон на уровне Премьер-Лиги и с ходу забил 8 мячей, в основном выходя на замену. В отличие от другого талантливого воспитанника – Ивана Игнатьева – Шапи остался с «быками» и выдал еще один качественный сезон.

Но дальше пошел спад – ковидный сезон получился менее ярким, а осенью 2021 года полузащитник отправился в «Гиресунспор». С того момента спад только усилился – после возвращения он так и остался игроком ротации и снова отправился в аренду.

Теперь ходят слухи, что арендовавший Магомеда «Хапоэль Беер-Шева» хочет выкупить футболиста. В Израиле у Шапи все отлично – 4 гола и 4 ассиста в 17 матчах национального первенства. Только обидно, что история талантливого воспитанника в «Краснодаре» обрывается так резко.

Что касается Бородина, он поднимался по клубной вертикали дольше, а шанс получил только после того, как «быки» остались без своих легионеров. По ходу этого сезона 23-летний центрбек потерял место в старте и сидел на скамейке – сообщалось, что боссы «Краснодара» ищут Сергею новую команду. Зимой он пополнил представительство россиян в чемпионате Израиля – до лета 2023 года мы будем следить за его выступлениями в «Бейтаре».

Разбежались почти все первопроходцы

К таким можно отнести Ивана Игнатьева, Даниила Уткина, Даниила Фомина. Они вместе с Шапи принесли первую славу академии «быков» — и надежду на воплощение замысла Галицкого. Больше всего надежд связывали с молодым нападающим, который в 19-20 лет отметился 7 голами и 4 ассистами в 20 матчах РПЛ -2018/19.

И с ним же южане испытали больше всего проблем. Молодой нападающий не справился с тяжестью статуса главного таланта поколения. Все началось с переговоров о продлении контракта – сообщалось, что по нему оклад Ивана мог увеличиться в 2-3 раза (на тот момент он составлял 200 тысяч рублей в месяц). Тогда же у игрока появились агенты, в СМИ сообщалось о подаренном ему автомобиле за несколько миллионов рублей. По словам тогдашнего главного тренера «быков» Мурада Мусаева, в этот момент Игнатьев и стал диктовать условия. Сам футболист отмечал, что не просил жирного контракта – хотел чтобы оклад по долгосрочному соглашению соответствовал заработку более опытных игроков.

Позднее стали появляться слухи о проблемах Игнатьева с алкоголем, нарушении режима на сборах. По итогам переговоров стороны сошлись на окладе в 600 тысяч рублей в месяц – но уже летом Иван оказался в «Рубине» за 7 миллионов евро. Затем – аренда в «Крылья», расторжение контракта, просмотр в «Локомотиве». Та ситуация с клубом сильно ударила по футболисту – и показала, почему не стоит требовать большую зарплату, когда еще не вышел на стабильно высокий уровень.

Уткин, который закрепился в основе в сезоне 2019/20, после менее яркого чемпионата-2020/21 отправился в «Ахмат» на правах аренды – а затем воспитанника «Краснодара» перехватил «Ростов». Для южан эта потеря еще обиднее потому, что именно в последние годы Даниил показал по-настоящему высокий класс. Сейчас это лидер ростовчан с 3 голами и 5 ассистами в 17 матчах РПЛ . По версии портала Transfermarkt, его трансферная стоимость колеблется в районе 7 миллионов евро – значимая потеря для «быков».

Фомина «быки» и вовсе отпустили, когда молодой опорник еще не добрался до главной команды. После двух сезонов в «Пари НН» он был продан в «Уфу» за смешные 960 тысяч евро. Те через год отдали опорника в «Динамо» — здесь примерная сумма компенсации составляла уже 3,5 миллиона. Сейчас Даниил – один из системообразующих игроков «бело-голубых» с широким функционалом. Он помогает Кутицкому в опорной зоне, успевает возвращаться в атаку, создавая ширину на пару с Захаряном. И теперь даже если «Краснодар» захочет вернуть воспитанника, заплатить придется огромные деньги.

Потенциальные потери – Сафонов и Сперцян

И надежда боссов «Краснодара» — лишь на то, что их удастся отдать в европейский чемпионат. Лишь при таком условии потеря главных активов будет считаться эффективной сделкой, достойной одной из лучших академий в России.

Оба футболиста преодолели тот этап, на котором другие выпускники «быков» уходили из родного клуба или начинали стагнировать. И не потеряли в качестве: Сперцян – лучший бомбардир южан и одна из главных звезд лиги, Сафонов – основной голкипер команды и сборной России.