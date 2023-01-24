«Байер» – «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» – «Бохум», который состоится 25 января 2023 года

«Байер»

Леверкузенская команда в чемпионате Германии занимает на данный момент девятое место. Ознакомимся с успехами «фармацевтов» в недавних матчах. До матча прошлого тура «львы» провели пять товарищеских встреч, из которых только в одной команда потерпела поражение. Швейцарский «Цюрих» был повержен «Байером» с разгромным счётом. «Венецию» и «Копенгаген» команда из Леверкузена обыграла с разницей в один мяч.

22 января в матче прошлого тура на выезде «фармацевты» взяли верх над менхенгладбахской «Боруссией».

«Бохум»

В Бундеслиге «Бохум» находится на четырнадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним результаты крайних матчей с участием «невыбиваемых». Из семи товарищеских матчей команда из Бохума не выиграла ни в одном. С одинаковым счётом 1:1 «несгибаемые» сыграли вничью с «Падерборной», «Грассхоппером» и «Люцерной». Венгерской «Диошдьёри» с большим счётом «Бохум» проиграл.

Над «Гертой» со счётом 3:1 «невыбиваемые» одержали победу в матче 16-го тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.45

Ничья – 4.90

Победит «Бохум» – 6.80

Победит «Байер» с форой -1.5 – 2.13

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31

Статистика

Исходом «тотал меньше 1.5 гола за матч» завершились две крайние очные встречи команд

В восьми играх из десяти последних «львы» обыграли своих соперников

За тот же период «несгибаемые» выиграли в трёх футбольных поединках.

Прогноз

После гостевой победы над менхенгладбахской «Боруссией» в предстоящей игре с «Бохумом» команда из Леверкузена одержит победу. Коэффициент 1.45 предлагает компания Pinnacle на победу «Байера» в матче.