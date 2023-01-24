«Байер» – «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» – «Бохум», который состоится 25 января 2023 года
«Байер»
Леверкузенская команда в чемпионате Германии занимает на данный момент девятое место. Ознакомимся с успехами «фармацевтов» в недавних матчах. До матча прошлого тура «львы» провели пять товарищеских встреч, из которых только в одной команда потерпела поражение. Швейцарский «Цюрих» был повержен «Байером» с разгромным счётом. «Венецию» и «Копенгаген» команда из Леверкузена обыграла с разницей в один мяч.
22 января в матче прошлого тура на выезде «фармацевты» взяли верх над менхенгладбахской «Боруссией».
«Бохум»
В Бундеслиге «Бохум» находится на четырнадцатой строчке турнирной таблицы. Вспомним результаты крайних матчей с участием «невыбиваемых». Из семи товарищеских матчей команда из Бохума не выиграла ни в одном. С одинаковым счётом 1:1 «несгибаемые» сыграли вничью с «Падерборной», «Грассхоппером» и «Люцерной». Венгерской «Диошдьёри» с большим счётом «Бохум» проиграл.
Над «Гертой» со счётом 3:1 «невыбиваемые» одержали победу в матче 16-го тура.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Байер» – 1.45
- Ничья – 4.90
- Победит «Бохум» – 6.80
- Победит «Байер» с форой -1.5 – 2.13
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.31
Статистика
- Исходом «тотал меньше 1.5 гола за матч» завершились две крайние очные встречи команд
- В восьми играх из десяти последних «львы» обыграли своих соперников
- За тот же период «несгибаемые» выиграли в трёх футбольных поединках.
Прогноз
После гостевой победы над менхенгладбахской «Боруссией» в предстоящей игре с «Бохумом» команда из Леверкузена одержит победу. Коэффициент 1.45 предлагает компания Pinnacle на победу «Байера» в матче.