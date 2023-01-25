«Лечче» — «Салернитана» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лечче» — «Салернитана», который состоится 27 января 2023 года

«Лечче»

«Лечче» не может выиграть уже несколько туров, что не способствует продвижению по турнирной таблице Серии А. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 14 место с 20 баллами и опережает ближайшего соперника на два пункта. В предстоящей встрече у хозяев будет отличная возможность добиться домашней победы и укрепить свои позиции.

21 января «Лечче» проиграл на выезде «Вероне» (0:2), а 14 числа не смог удержать победу на своем стадионе с «Миланом» (2:2).

«Салернитана»

«Салернитана» в последнее время не радует болельщиков и очень быстро сместилась в низы турнирной таблицы. Команда имеет в своем активе 18 очков, что позволяет ей занимать 16 место, а отрыв от зоны вылета составляет шесть пунктов. В игре с «Лечче» гостям будет очень важно набрать очки, поэтому поединок обещает быть интересным и напряженным.

21 января «Салернитана» уступила на своем поле лидеру Серии А «Наполи» (0:2), а 15 числа крупно проиграла на выезде «Аталанте» (2:8).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лечче» – 1.9

Ничья – 3.4

Победит «Салернитана» – 4.2

Статистика

«Салернитана» проиграла семь из восьми последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти домашних матчей «Лечче» завершились исходом «обе забьют»

«Лечче» выиграл четыре из пяти последних поединков у «Салернитаны»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Лечче», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. «Салернитана» испытывает большие проблемы с результатами и вряд ли сможет оказать достойное сопротивление. Прогнозируем успех хозяев в этой встрече.