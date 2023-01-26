«Осасуна» – «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Осасуна» – «Атлетико», который состоится 29 января 2023 года
«Осасуна»
После восемнадцати туров «красные» в Примере занимают седьмое место. Ознакомимся с успехами команды в недавних матчах. Шесть игр подряд «Осасуна» не уступает своим оппонентам. Ничейным исходом завершилось основное время матча 1/8 Кубка Испании с «Бетисом». Дополнительное время также не позволило выявить победителя. После пенальти в четвертьфинал прошли «зелёно-полосатые». Ничью раскатали «красные» с «Эльче» в матче позапрошлого тура Ла Лиги.
В четвертьфинальном матче Кубка Испании «Осасуна» обошла «Севилью» (2:1).
«Атлетико»
Мадридская команда в испанской Примере на данный момент находится на четвёртой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты крайних матчей с участием «матрасников». Миром разошлись «матрасники» с «Альмерией» в игре 17-го тура чемпионата. Всухую, поразив дважды ворота соперника, «красно-белые» обошли в 1/8 Кубка Испании «Леванте».
Со счётом 3:0 мадридская команда взяла верх над «Вальядолидом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Осасуна» – 3.40
- Ничья – 3.25
- Победит «Атлетико» – 2.27
- Победит «Атлетико» с форой -1.5 – 4.41
- Тотал голов больше 2.5 – 2.29
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.60
Статистика
- В четырёх матчах из пяти очных встреч исход был следующий: «тотал больше 2.5 голов за игру»
- Только одно поражение потерпели «красные» в десяти крайних матчах
- За аналогичный период «матрасники» проиграли в двух поединках.
Прогноз
Обе команды на данном этапе находятся в достаточно неплохой форме. Непросто отдать предпочтение в предстоящей встрече какой-то конкретной команде. Компания Pinnacle на ничью предлагает коэффициент 3.25. Ставка на ничейный исход в данном случае является оптимальным вариантом.