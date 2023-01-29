«Аяччо» — «Лион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Аяччо» — «Лион», который состоится 29 января 2023 года
«Аяччо»
«Аяччо» ведет отчаянную борьбу за выживание и на данный момент у коллектива получается не очень удачно. Перед стартом очередного тура команда занимает 18 место с 15 баллами и по дополнительным показателям уступает конкурентам, поэтому находится в зоне вылета. В предстоящей встрече хозяева могут воспользоваться нестабильностью «Лиона» и набрать важные баллы, после трех поражений подряд в чемпионате Франции.
21 января «Аяччо» покинул кубок Франции, проиграв «Тулузе» (0:2), а 15 числа получил разгромное поражение в Лиге 1 от «Монако» (1:7).
«Лион»
«Лион» смог победить лишь один раз в пяти последних турах чемпионата Франции, что говорит о затяжном кризисе внутри клуба. Команда занимает девятое место с 25 очками и реальных шансов на еврокубки в следующем сезоне уже практически не имеет, ведь отрыв от шестого места составляет 12 пунктов. В игре с «Аяччо» вряд ли для гостей все будет легко, поэтому тренерскому штабу необходимо провести серьезную подготовку.
21 января «Лион» без проблем обыграл «Шамбери» в кубке Франции (3:0), а 14 числа уступил «Страсбуру» на своем стадионе в Лиге 1 (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аяччо» – 2.4
- Ничья – 3.45
- Победит «Лион» – 2.9
Статистика
- «Лион» смог победить лишь в четырех поединках из десяти последних во всех турнирах
- «Аяччо» проиграл четыре из пяти последних матчей
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Аяччо» проиграл «Лиону» три последних поединка
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. Исходя из статистики, команды часто отличаются забитыми мячами в воротах друг друга. Предполагаем, что и в этот раз вратари обоих коллективов не уйдут «сухими».