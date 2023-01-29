«Аяччо» — «Лион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Аяччо» — «Лион», который состоится 29 января 2023 года

«Аяччо»

«Аяччо» ведет отчаянную борьбу за выживание и на данный момент у коллектива получается не очень удачно. Перед стартом очередного тура команда занимает 18 место с 15 баллами и по дополнительным показателям уступает конкурентам, поэтому находится в зоне вылета. В предстоящей встрече хозяева могут воспользоваться нестабильностью «Лиона» и набрать важные баллы, после трех поражений подряд в чемпионате Франции.

21 января «Аяччо» покинул кубок Франции, проиграв «Тулузе» (0:2), а 15 числа получил разгромное поражение в Лиге 1 от «Монако» (1:7).

«Лион»

«Лион» смог победить лишь один раз в пяти последних турах чемпионата Франции, что говорит о затяжном кризисе внутри клуба. Команда занимает девятое место с 25 очками и реальных шансов на еврокубки в следующем сезоне уже практически не имеет, ведь отрыв от шестого места составляет 12 пунктов. В игре с «Аяччо» вряд ли для гостей все будет легко, поэтому тренерскому штабу необходимо провести серьезную подготовку.

21 января «Лион» без проблем обыграл «Шамбери» в кубке Франции (3:0), а 14 числа уступил «Страсбуру» на своем стадионе в Лиге 1 (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аяччо» – 2.4

Ничья – 3.45

Победит «Лион» – 2.9

Статистика

«Лион» смог победить лишь в четырех поединках из десяти последних во всех турнирах

«Аяччо» проиграл четыре из пяти последних матчей

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Аяччо» проиграл «Лиону» три последних поединка

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. Исходя из статистики, команды часто отличаются забитыми мячами в воротах друг друга. Предполагаем, что и в этот раз вратари обоих коллективов не уйдут «сухими».