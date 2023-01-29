Кейн за 300 миллионов фунтов и сложный выбор Мбаппе. Форварды готовятся к трансферам

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вчера, 15:29

В 2023-м многие элитные нападающие сменят клубы.

Харри Кейн («Тоттенхэм»)

Остаются сомнения, что Кейну хватит духу, чтобы не подписать новый контракт с «Тоттенхэмом», зарубив на корню идею трансфера в клубы с трофеями. У Харри и так соглашение еще на год, Леви требует за него 120 млн фунтов. Но если форвард сборной Англии думает, что «Манчестер Юнайтед» вывалит за него триста миллионов фунтов с учетом дикой зарплаты и бонусов, то к врачу нужно и самому Кейну, и боссам «красных дьяволов», и тен Хагу. Харри стукнет в этому году тридцать лет, он не побеждает в решающих матчах в одиночку. Не стоит такая сделка 300 млн фунтов (26 миллиардов рублей).

Душан Влахович («Ювентус»)

Точно знаем, что агент Влаховича ищет ему новый клуб, поскольку появляются новости об интересе МЮ , «Арсенала», а теперь и «Челси». Также поговаривают, что Душан предложил свои услуги «Реалу». Учитывая штраф для «Ювентуса» — минус пятнадцать пунктов, а также проблемы с адаптацией серба, итальянцы точно попробуют быстрее избавиться от нападающего, который будет падать в цене без новых голов и мотивации драться в середине таблицы. Поляк Милик подошел схемам Аллегри, а Душан не играл с конца октября после травмы, хотя и бегал за сербов на чемпионате мира. Голы за «Ювентус» забивал, но стабильностью не блещет. Наверное, пожалел, что не перешел в «Арсенал».

Гонсалу Рамуш («Бенфика»)

Рафаэл Леау может играть в центре атаки, если нужно, но «Милан» Пиоли выстраивал игру с рослыми форвардами в центре, а португальца ставили левее. «Бенфика» и бывший тренер сборной Португалии видели Рамуша в центре, и разок парень не подвел, хотя в решающий момент с марокканцами не выручил. Но это один матч, а всего за сезон в «Бенфике» у молодого форварда 12 голов и 1 ассист в чемпионате Португалии, немало достойных матчей именно на острие. Богатые клубы опасаются ребят из «Бенфики», ведь Фелиш и Нуньес не заиграли на все деньги. Но Гонсалу всего 21 год, он свой шанс еще не использовал, за ним точно придут.

Ромелу Лукаку («Интер»/«Челси»)

Если продажа Лаутаро нужна будет «Интеру», чтобы не утонуть в долгах – попросят около 100 млн евро за чемпиона мира, то по Лукаку вопрос завис в воздухе. Ромелу потерялся – уступает Джеко место на поле, отстает по результативности (1 гол и 1 ассист в Серии А). Бельгиец не забивал с конца октября. Была травма, которая помешала попасть в цель в Катаре, но пока Лукаку – запасной форвард команды Индзаги. Ему 29 лет, намекал как-то, что хочет рано завершить карьеру. Вряд ли большим клубам стоит связываться с новым Бэйлом по подходу. С другой стороны, всегда есть вариант уйти к любимому тренеру.

Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

Гакпо, Нуньес и Жота могут сыграть в центре атаки «Ливерпуля». А если не справятся, то Клопп потребует еще одного новичка. На Бобби Фирмино, хотя тренер относится с теплотой к нападающему, который принес столько радости фанатам «Ливерпуля», не рассчитывают, как раньше. Отчасти по делу, ведь Тите не враг себе, а в заявку сборной Бразилии на ЧМ -2022 опытного нападающего не включил – значит, увидел по цифрам и узнал по своим каналам в Ливерпуле, что Бобби не готов. А вот «Ювентус» всегда готов забрать свободного агента, а «Интер» подумает, если аренду Лукаку не продлят, а Лаутаро уйдет.

Айвен Тони («Брентфорд»)

Как и Рамуш, только-только врывается в список элитных нападающих. Но парень, который привык играть в «трясине», обязательно будет цепляться и за переход в большой клуб из плей-офф Лиги чемпионов, и за возможность доказать всему миру, что Саутгейт зря его игнорирует. Не только футболисты, которые сразу попали в большие клубы, должны получать шанс всей жизни. Так что желаем автору 13 голов в чемпионате Англии в новом сезоне – например, столько же забил в Лиге 1 Мбаппе, успешного выбора новой команды ближайшим летом. Рыночная стоимость контракта игрока взлетела до 50 млн евро, но желающие найдутся. Айвен хорош не только при исполнении пенальти, у него свыше 30 баллов по «гол плюс пас» в 50 последних играх за «Брентфорд».

Виктор Осимхен («Наполи»)

Один из самых ценных центральных нападающих мира. И одновременно цель, которой стоит опасаться. К физической, акробатической и тактической готовности нигерийца нет вопросов – толкается, бежит, прыгает, прекрасно думает. Оригинальный центральный нападающий, который идеально вписался в футбол Спаллетти. Но остается открытым вопрос совместимости футбола Виктора с победной игрой больших клубов в других лигах. В «Ювентус» точно не уйдет, как Игуаин. В ПСЖ , как Кавани, может оказаться. Осимхен интересен многим, но каждый покупатель будет опасаться, ведь Де Лаурентис точно запросит бешеные деньги, хоть и обещал смягчить свою позицию по поводу расставаний – отпускать игроков вовремя.

Килиан Мбаппе ( ПСЖ )