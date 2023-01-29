«Челси» интересуется игроком «Шеффилд Юнайтед»

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вчера, 13:22

Полузащитник «Шеффилд Юнайтед» попал в сферу интересов «Челси».

Игрок добротно выступает в Чемпионшипе, «Ливерпуль» также планирует подписать футболиста. Стоимость прав на игрока оценивается в 15-20 миллионов фунтов.

Ранее «синие» купили защитника «Лиона».