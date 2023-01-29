«Челси» интересуется игроком «Шеффилд Юнайтед»

Полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Сандер Берге попал в сферу интересов «Челси».
Игрок добротно выступает в Чемпионшипе, «Ливерпуль» также планирует подписать футболиста. Стоимость прав на игрока оценивается в 15-20 миллионов фунтов.
Ранее «синие» купили защитника «Лиона».
Обращаюсь к Вам от лица человека первым покрывшим первые места в группах клонами. И сейчас, видя к чему это привело, я испытываю сожаление. Да, я считаю, что чем больше разнообразных тактик, тем интереснее, но не стоит убивать конкурс.
Агенты были созданы из благих целей - чтобы бороться с самоуверенностью и высокомерием одного из админов систематически не желающего замечать ошибки в КП. Таким образом цель была именно улучшить конкурс. Победа во всех группах октября была "по приколу" - раз уж у меня оказалось 16 аккаунтов - решил попробовать сыграть всеми аккаунтами на ОДИНАКОВЫХ высоких коэффициентах. Прикол удался, но (!) делать так систематически нельзя.
Гор, посмотрите, что вы делаете. Вы создали около 100 (я думаю не меньше) аккаунтов и мните себя великим стратегом. И зря вы недооцениваете математику. Перед началом игры на агентах я просчитал, что подобная тактика при игре на кэфах 30-40 должна приносить результат 1 раз 3-4 месяца. Таким образом, если играть по этой тактике сотней аккаунтов, то у хорошего прогнозиста должна "заходить" 25-30 аккаунтов. Вот и весь Ваш волчий нюх!
Но при этом, вы не понимаете, что вы убиваете конкурс? Когда выиграл я 1 раз было много недовольных, но та победа не закрывала остальным игрокам возможность победы в будущем. Вы же, обкладывая конкурс сотней аккаунтов и играя на разных кэфах не даёте шанса остальным. Если в следующем месяце ситуация не изменится - начнётся массовый исход игроков. Таким образом вы убьёте конкурс, и вам негде будет самоутверждаться! Пожалуйста, умерьте пыл, и дайте шанс всем.
Обращаюсь к Вам от лица человека первым покрывшим первые места в группах клонами. И сейчас, видя к чему это привело, я испытываю сожаление. Да, я считаю, что чем больше разнообразных тактик, тем интереснее, но не стоит убивать конкурс.
Агенты были созданы из благих целей - чтобы бороться с самоуверенностью и высокомерием одного из админов систематически не желающего замечать ошибки в КП. Таким образом цель была именно улучшить конкурс. Победа во всех группах октября была "по приколу" - раз уж у меня оказалось 16 аккаунтов - решил попробовать сыграть всеми аккаунтами на ОДИНАКОВЫХ высоких коэффициентах. Прикол удался, но (!) делать так систематически нельзя.
Гор, посмотрите, что вы делаете. Вы создали около 100 (я думаю не меньше) аккаунтов и мните себя великим стратегом. И зря вы недооцениваете математику. Перед началом игры на агентах я просчитал, что подобная тактика при игре на кэфах 30-40 должна приносить результат 1 раз 3-4 месяца. Таким образом, если играть по этой тактике сотней аккаунтов, то у хорошего прогнозиста должна "заходить" 25-30 аккаунтов. Вот и весь Ваш волчий нюх!
Но при этом, вы не понимаете, что вы убиваете конкурс? Когда выиграл я 1 раз было много недовольных, но та победа не закрывала остальным игрокам возможность победы в будущем. Вы же, обкладывая конкурс сотней аккаунтов и играя на разных кэфах не даёте шанса остальным. Если в следующем месяце ситуация не изменится - начнётся массовый исход игроков. Таким образом вы убьёте конкурс, и вам негде будет самоутверждаться! Пожалуйста, умерьте пыл, и дайте шанс всем.
Дело в том, что, то, что было логично для Ницше, не логично для всех. Логически так, потому что не все видят мир таким, какой он есть, или не видят как он. Это просто пример. У Достоевского был другой взгляд на мир и это нормально. Конечно, не все считают его взгляды логичными, тот же вопрос приходит на ум и здесь: "А что такое логика на самом деле?" Логика это всего лишь часть нашего мозга, которую мы либо развиваем, либо нет. Но есть и другие части. В чем логика что Бах писал музыку, а Жмурик не может как он? Другая часть мозга Баха была развита, потому что в этом случае логика не нужна.
КП это не математика, даже если там есть различные числа. КП зависит от футбола. Здесь не нужна логика, зачем тогда искать его? И почему все в этом мире должно быть логично?
Дело в том, что, то, что было логично для Ницше, не логично для всех. Логически так, потому что не все видят мир таким, какой он есть, или не видят как он. Это просто пример. У Достоевского был другой взгляд на мир и это нормально. Конечно, не все считают его взгляды логичными, тот же вопрос приходит на ум и здесь: "А что такое логика на самом деле?" Логика это всего лишь часть нашего мозга, которую мы либо развиваем, либо нет. Но есть и другие части. В чем логика что Бах писал музыку, а Жмурик не может как он? Другая часть мозга Баха была развита, потому что в этом случае логика не нужна.
КП это не математика, даже если там есть различные числа. КП зависит от футбола. Здесь не нужна логика, зачем тогда искать его? И почему все в этом мире должно быть логично?