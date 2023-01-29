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Мойсес Кайседо бойкотирует тренировки «Брайтона». Он очень хочет в Лондон

вчера, 12:52
Мойсес Кайседо

О том, как работают запросы на трансфер в футболе на фоне ситуации вокруг Кайседо.

Эквадорец уже запросил трансфер и попрощался с клубом

Полузащитник написал в социальных сетях:

Я благодарен «Брайтону» за шанс попасть в Премьер-Лигу и думаю, что я всегда выкладывался по полной за эту команду. Я горжусь тем, что смогу выручить для «Брайтона» рекордную трансферную сумму, которая позволит клубу вложиться в новых игроков и поможет стать более успешным.

В «Брайтоне» негативно отнеслись к заявлению Мойсеса, но считают, что он действовал по совету своих новых представителей, которые приняли его трансферные дела в начале недели. Позиция «Брайтона» в отношении Кайседо неизменна. Клуб не планирует продавать футболиста, несмотря на его желание перебраться в Лондон. Причем не уточняется, куда именно хочет перейти полузащитник. На него претендуют «Челси» и «Арсенал», которые уже делали предложения в районе 60 миллионов фунтов и успели получить отказы.

Последний матч «Брайтона» перед закрытием трансферного окна должен состояться в Кубке Англии против «Ливерпуля». Мойсес Кайседо пропустил предматчевую тренировку «чаек» по решению руководства команды. В клубе считают, что отсутствие игрока пойдет только на пользу, снизив ажиотаж вокруг него. Эквадорец может использовать полученное свободное время для того, чтобы поразмыслить над ситуацией и сосредоточиться на второй половине сезона. Аналогичные методы использовались клубом летом прошлого года, когда запрос о трансфере сделал Кукурелья, который надеялся на переход в «Челси».

В текущем трансферном окне наиболее активно проявляют себя команды из Англии, и неудивительно, что именно футболисты английских клубов чаще других подают запросы на трансфер. Этой зимой подобным образом отличились Леандро Троссард, который уже перебрался в «Арсенал» и успел сыграть кубковый матч против «Манчестер Сити», а также игроки «Эвертона» Энтони Гордон и Амаду Онана.

Последствия, которые могут возникнуть при запросе на трансфер

Ситуации подобного рода в футболе не являются чем-то новым. Перед сезоном 17/18 заголовки газет пестрили о том, как тот или иной игрок публично заявил о желании уйти. Причем те переходы ознаменовались достаточно большими суммами, которые и по сей день входят в различного рода топы.

Болельщики могут смириться с тем, что предложения за игроков отклоняются или сам футболист не изъявил желания перейти в их клуб. Но самым неприятным для поклонников является именно запрос от одного из лидеров на трансфер в другую команду.

Развитие событий в подобных случаях может очень сильно различаться. Это имеет шанс обернуться выигрышной стороной как для самого клуба, который получит внушительную сумму, так и для футболиста, желающего перебраться в определенную команду. Однако все может произойти так, что игрок останется, потеряет игровое время, форму, а клуб, планировавший его трансфер, передумает.

Положение футболиста может быть усугублено тем, что он не будет получать дальнейших бонусов по контракту, которые предусмотрены в виде выплат за лояльность. Большинство контрактов предусмотрены таким образом, что бонусы за лояльность выплачиваются единовременно, а не как часть недельной заработной платы.

Наиболее часто происходит так, что игрок либо получает то, что он хочет, либо остается в клубе, продолжает выступление в его цветах, но через некоторое время все же уходит в другую команду. Из ярких примеров последнего — ван Дейк и Коутиньо, которые летом 2017 года всячески пытались перейти в «Ливерпуль» и «Барселону» соответственно, но остались и отыграли полгода, осуществив трансферы зимой 2018-го. Аналогичный сценарий наиболее вероятен с Мойсесом Кайседо, поскольку у «Брайтона» не осталось времени на поиск замены эквадорцу, а за предстоящие полгода это упущение нивелируется.

Причины, по которым игроки подают запросы на трансфер

Большая часть подобных действий происходит от того, что игрок имеет большие амбиции, чем его текущая команда, а в мире всегда найдется более крупный клуб, готовый подписать их. Потенциально новый коллектив предлагает больше шансов на завоевание трофеев или очень выгодные контрактные условия, которые вынуждают футболистов переосмыслить свое текущее положение.

Есть пример ситуации, возникшей с Леандро Троссардом в «Брайтоне». У бельгийца с Де Дзерби возникли некоторые сложности, в связи с чем игровое время полузащитника резко сократилось. На фоне этого Леандро был вынужден подать прошение о трансфере и покинуть клуб. Все это произошло несмотря на то, что он был признан лучшим игроком «чаек» в 2022 году.

Кроме того, в истории есть и такие случаи, когда запрос на трансфер использовался футболистом для того, чтобы получить более выгодный контракт в своем клубе. Агенты этих футболистов отправляют ложные сведения о заинтересованности других команд в игроке, используя давление на коллектив, за который выступает их клиент. В таком случае руководство, отчаянно пытающееся сохранить свой главный игровой актив, предлагает улучшенные контрактные условия.

Самый громкий пример — Уэйн Руни. Летом 2010 года «Манчестер Сити» осуществлял плановую закупку и положил глаз на нападающего «Юнайтед». В «красных дьяволах» не очень хотели отпускать своего главного игрока в стан новых конкурентов из своего города. К тому же подобная сделка вызвала бы негативную реакцию со стороны собственных болельщиков. У «Юнайтед» не было выбора, кроме как предложить Руни двойную зарплату, и вскоре англичанин подписал пятилетний контракт, став самым высокооплачиваемым игроком в истории «красной» стороны Манчестера.

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Roger Young
Roger Young
вчера в 19:04
Надеюсь вопрос решится в пользу игрока. Брайтон позиционирует себя как ферма для выращивания и продажи футболистов, поэтому не стоит обижаться, что игроки в конечном счете мечтают уйти по скорее в клубы с амбициями.
протон
протон
вчера в 13:37
Уверяю, у меня лично нет мотивации играть в следующий месяц. Ну, я еще посмотрю, проанализирую первые пару дней и приму решение.

Многие родители играют за своих детей, Как то обрадовать их призом, но увы, Смысл трудиться, когда конец февраля будет примерно так? У человека было 100 аккаунтов в январе, поймав кураж на февраль, будет 500. 

Некоторое количество перенаправит в группу без призов, что бы изъявить я играл в группе без призов.

Думаю у многих нет желания играть в таком режиме на следующий месяц.

 Это регресс, так как не будет репостов на другие сайты, что бы привлечь внимание другое общество, и зарабатывать 50 очков, что бы побеждать. Для меня лично кайф брать первое место вложив огромный вклад в развитее сайта методом анализа поиска информации и тем самым, некоторые обленились  пост в виде 5 слов, но логики никакой и не по теме с одного аккаунта одно выскажет, а с другого совершенно противоположное чисто для баллов.
monah-10
monah-10 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:20, ред.
Ну тогда же сразу двести и спустил, но радости это не отменило. Если На ваш вопрос, да нет я не игрок, дети, жена, уже не до этого. Так если с друзьями между собой. Ну конечно пару тройку раз и бывает за год. Минуса точно нету, да плюса чтобы это можно назвать плюсом нет, это единственный раз.
shlomo
shlomo ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 13:15
Ну что могу сказать...поздравляю с успехом!... если не секрет, а сколько Вы еще выигрывали ставя против логики (или проигрывали)????
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 13:06
Если хочет в Лондон, то туда и надо идти!!!
shlomo
shlomo ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 13:00
Добра Вам!

Я не претендую на "истину" последней инстанции... я высказал свое мнение и не более того.
Гость
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