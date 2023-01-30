«Нант» — «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Нант» — «Марсель», который состоится 01 февраля 2023 года

«Нант»

Команда давно не проигрывает в чемпионате, а в последнее время чередует победы с ничейными результатами. На данный момент «Нант» идет только на 13 месте с 22 очками, а отставание от ближайшего соперника составляет четыре пункта. В игре с «Марселем» хозяевам очень важно не пропустить быстрый гол, а лучше первыми забить и тогда шансы на успех станут гораздо выше. Тем не менее, даже ничья будет удовлетворительным результатом для хозяев.

29 января «Нант» смог добыть одно очков в поединке с «Клермоном» (0:0), а 22 января в кубке обыграл «Тан» (1:0, в серии пенальти).

«Марсель»

«Марсель» прервал победную серию, однако не проиграл в прошлом туре, который был очень важным для подопечных Игора Тудора. Команда старается догнать лидеров, но пока располагается на третьем месте с 43 очками, отставая от «Ланса» лишь на два пункта. Во встрече с «Нантом» гостям очень важно победить, поэтому полагаем стоит ждать от них более агрессивной игры, чем обычно с самого старта.

28 января «Марсель» сыграл вничью с Монако» (1:1), а в кубке Франции 20 числа одолел на своем поле «Ренн» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нант» – 4.4

Ничья – 3.75

Победит «Марсель» – 1.8

Статистика

«Марсель» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь последних матча «Нанта» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Марсель» выиграл четыре матча из пяти последних у «Нанта»

Пять из шести последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Марселя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Гости находятся на ходу и мы предполагаем, что они смогут сломить оборону «Нанта» и одержать победу в 1-2 мяча.