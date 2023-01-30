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«Монпелье» — ПСЖ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:39
«Монпелье» — ПСЖ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монпелье» — ПСЖ, который состоится 01 февраля 2023 года

«Монпелье»

«Монпелье» набрал шесть очков в пяти последних турах Лиги 1, что нельзя назвать хорошим результатом. Команда занимает 14 место в турнирной таблице и смогла набрать 18 баллов в этом сезоне, что на три очка больше, чем у конкурентов из зоны вылета. В игре с ПСЖ хозяевам сложно будет рассчитывать на победу, однако возможность навредить чемпиону Франции определенно появится, учитывая форму парижского гранда.

29 января «Монпелье» на выезде одолел аутсайдера «Осер» (2:0), а 15 числа крупно уступил «Нанту» (0:3).

ПСЖ

ПСЖ продолжает разочаровывать своих болельщиков блеклой игрой не невыразительными результатами. Подопечные Кристофа Галтье остаются лидерами Лиги 1 с 48 набранными очками, но только за счет осечек прямых конкурентов. Команда опережает «Ланс» на три балла, и чтобы не допустить «смены власти» в турнирной таблице, парижанам необходимо более ответственно относиться к предстоящим встречам.

29 января ПСЖ не смог на своем поле обыграть «Реймс» (1:1), а ранее разгромили в кубке Франции «Пей де Кассель» (7:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Монпелье» – 8.5
  • Ничья – 5.8
  • Победит ПСЖ – 1.3

Статистика

  • «Мопелье» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • ПСЖ выиграл шесть из восьми последних матчей на выезде
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • ПСЖ выиграл восемь из десяти последних встреч с «Монпелье»

Прогноз

Поставить на «Монпелье» с форой (+1.5) компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. ПСЖ вряд ли наберет форму за два дня между матчами и представить крупную победу гостей на данный момент сложно. Прогнозируем, что ПСЖ если и выиграет, то не больше, чем с разницей в один мяч.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: оф. сайт ПСЖ
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:04
Думаю что другого варианта как победа ПСЖ здесь не может быть
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