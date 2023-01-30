«Монпелье» — ПСЖ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монпелье» — ПСЖ , который состоится 01 февраля 2023 года

«Монпелье»

«Монпелье» набрал шесть очков в пяти последних турах Лиги 1, что нельзя назвать хорошим результатом. Команда занимает 14 место в турнирной таблице и смогла набрать 18 баллов в этом сезоне, что на три очка больше, чем у конкурентов из зоны вылета. В игре с ПСЖ хозяевам сложно будет рассчитывать на победу, однако возможность навредить чемпиону Франции определенно появится, учитывая форму парижского гранда.

29 января «Монпелье» на выезде одолел аутсайдера «Осер» (2:0), а 15 числа крупно уступил «Нанту» (0:3).

ПСЖ

ПСЖ продолжает разочаровывать своих болельщиков блеклой игрой не невыразительными результатами. Подопечные Кристофа Галтье остаются лидерами Лиги 1 с 48 набранными очками, но только за счет осечек прямых конкурентов. Команда опережает «Ланс» на три балла, и чтобы не допустить «смены власти» в турнирной таблице, парижанам необходимо более ответственно относиться к предстоящим встречам.

29 января ПСЖ не смог на своем поле обыграть «Реймс» (1:1), а ранее разгромили в кубке Франции «Пей де Кассель» (7:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монпелье» – 8.5

Ничья – 5.8

Победит ПСЖ – 1.3

Статистика

«Мопелье» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

ПСЖ выиграл шесть из восьми последних матчей на выезде

выиграл шесть из восьми последних матчей на выезде Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

ПСЖ выиграл восемь из десяти последних встреч с «Монпелье»

Прогноз