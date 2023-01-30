«Монпелье» — ПСЖ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монпелье» — ПСЖ, который состоится 01 февраля 2023 года
«Монпелье»
«Монпелье» набрал шесть очков в пяти последних турах Лиги 1, что нельзя назвать хорошим результатом. Команда занимает 14 место в турнирной таблице и смогла набрать 18 баллов в этом сезоне, что на три очка больше, чем у конкурентов из зоны вылета. В игре с ПСЖ хозяевам сложно будет рассчитывать на победу, однако возможность навредить чемпиону Франции определенно появится, учитывая форму парижского гранда.
29 января «Монпелье» на выезде одолел аутсайдера «Осер» (2:0), а 15 числа крупно уступил «Нанту» (0:3).
ПСЖ
ПСЖ продолжает разочаровывать своих болельщиков блеклой игрой не невыразительными результатами. Подопечные Кристофа Галтье остаются лидерами Лиги 1 с 48 набранными очками, но только за счет осечек прямых конкурентов. Команда опережает «Ланс» на три балла, и чтобы не допустить «смены власти» в турнирной таблице, парижанам необходимо более ответственно относиться к предстоящим встречам.
29 января ПСЖ не смог на своем поле обыграть «Реймс» (1:1), а ранее разгромили в кубке Франции «Пей де Кассель» (7:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Монпелье» – 8.5
- Ничья – 5.8
- Победит ПСЖ – 1.3
Статистика
- «Мопелье» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- ПСЖ выиграл шесть из восьми последних матчей на выезде
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- ПСЖ выиграл восемь из десяти последних встреч с «Монпелье»
Прогноз
Поставить на «Монпелье» с форой (+1.5) компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. ПСЖ вряд ли наберет форму за два дня между матчами и представить крупную победу гостей на данный момент сложно. Прогнозируем, что ПСЖ если и выиграет, то не больше, чем с разницей в один мяч.