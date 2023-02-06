Справедливая таблица РПЛ. «Зенит» по-прежнему первый, а Карпин намного ниже

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вчера, 21:24

Заглянем за кулисы результатов на табло.

Ожидаемые очки – полезная статистика

За последние десять лет доступность профессиональной информации в футболе выросла многократно. Когда-то нужно было идти на официальные сайты больших лиг, чтобы посмотреть банальную статистику матча. Сейчас базы данных под рукой. Но это не значит, что все научились ими пользоваться.

Контекст важен, а выводы делать умеют далеко не все, судя по тому, что творится в мире футбола и за его пределами. Зато такое изобретение, как xG, позволяет формировать разницу в каждом матче. Предлагают рядом с системой очков в реальной таблице подсчет ожидаемых пунктов – того, на что наиграли.

Справедливости глобально нет, как нет равенства перед законом и правосудия повсеместно. Но локально приятно, когда «карма» работает. Например, тренерам стоит переживать, если показатель xPTS (ожидаемые очки) значительно выше, чем количество набранных пунктов. Это значит, что команде везло.

В будущем могут проигрывать чаще. Например, стоит немножко переживать «Арсеналу» и МЮ . А вот МС и «Ньюкасл» обычно получают, что заслужили. При этом «сороки» давно не уступали в АПЛ , их успех впечатляет – грамотная работа тренерского штаба и скаутов. Кому не везет? «Вест Хэму» и «Атлетику» из Бильбао.

Среди везунчиков – команда россиянина

Удача не раз улыбалась «Барселоне» и «Реалу», обе команды могли набрать меньше очков, исходя из xG и наполнения матчей. Невероятно везучая команда – «Унион» из Берлина, один из лидеров Бундеслиги. Пока «Бавария» идет плюс-минус так, как должна – от силы должны были набрать на 2-3 очка больше, конкуренты рванули.

Забавно, что даже на глаз часто видна эта цифровая разница. Видно, что «Наполи» не только роскошно выступает, но и полагается на то, что у Кварацхелии и Осимхена многое получается, невзирая на усилия приличных соперников. Но среди преследователей южан лишь одна команда заслуживала большего по очкам – «Лацио».

У Сарри могло быть где-то сорок три пункта. Разница по-прежнему большая, то есть первое место «Наполи» с помощью xG под сомнение не поставить. Во Франции тоже сложно свалить с трона ПСЖ . Часто полагаются на класс исполнителей, на индивидуальные решения, вроде финтов Неймара, проходов Мбаппе и дальних ударов Месси.

«Марсель» и «Ланс» тоже среди удачливых коллективов, хотя из группы лидеров самая везучая команда у результативного Головина. «Монако» заработал на 8-9 пунктов больше, чем насчитали ему с помощью алгоритма, где оценивают качество моментов. А теперь переходим к РПЛ , ведь тоже есть любопытные несоответствия.

«Ростов» и «Ахмат» показали максимум

Когда ожидаемые очки значительно ниже, чем реальные, то это не только отражение удачливости, но и показатель самоотдачи команды и работы главного тренера. «Ростов» Карпина круто прошел первую часть сезона, поскольку Валерий Георгиевич подписал правильных людей, выстроил систему и с первого тура старался играть от ножа.

Качество потом упало – заметно как раз по статистике, но результаты приходили, поскольку команда с характером, дралась со многими. Иногда откровенно везло в ужасных матчах, поэтому именно у «Ростова» самая большая разница между тем, что показывает статистика, и реальным положением в таблице. «Перебрали» десять пунктов.

Могли собрать лишь 24-25 очков, а это 7-8-е место вместе с «Сочи», который как раз на что наиграл – то и получил. А на втором месте по перебору очков в этом чемпионате «Ахмат». Команда уволила тренера в перерыве – Талалаев за словом в карман не лезет, но в реальной таблице идет пятой, тогда как по ожидаемым очкам лишь 11-я.

В РПЛ у половины коллективов реальные очки выше ожидаемых. Причем не удивляет, что среди таких команд «Зенит» и «Спартак». Для лидеров дивизионов нормально пользоваться классом при неважной игре. А если говорим о «Ростове», то Карпина, в отличие от Абаскаля и Семака, выручали также пенальти. У южан 9 мячей с «точек», очень много.

«Локомотив» и ЦСКА могли оказаться выше

Переходим к командам, которые могли набрать больше пунктов, если полагаться на характер матчей. В этой категории на первом месте «Локомотив». Бедняги, которые доверились не тем менеджерам, разумеется, не среди аутсайдеров по возможностям. «Железнодорожники» ужасно играли в обороне.

Худяков спасал и ошибался. Опыта не хватало, баланса не было. Не хватало диспетчера, которым на лучшем отрезке в карьере стал Жемалетдинов. Галактионов постарается навести порядок и побеждать чаще, хотя его поставили в непростое положение. Зимой пришли новые люди, ушли многие легионеры.

«Локомотив» мог быть выше по очкам – набрать на семь пунктов больше. А парадокс в том, что двадцать баллов вместо тринадцати это по-прежнему низкое двенадцатое место в таблице. Чуть лучше, чем в реальности (14-я позиция), но близко к зоне переходных матчей, в которых не хотят принимать участия.

А вот для ЦСКА и «Крыльев Советов», которые тоже набрали меньше пунктов, чем могли, исходя из качественных показателей, разница существенная. «Армейцы» могли быть вторыми в таблице, отставая от «Зенита» всегда на 3-4 очка. «Спартак» шел бы следом, а самарцы — на пятом месте.

Две таблицы отличаются между собой, ведь в реальности самарцы на 11-м месте, а ЦСКА на пятом – отпустили «Зенит» на целых тринадцать пунктов. Вес превращения созданного в результат четко виден. Есть клубы, которым воздалось по заслугам ровно, вроде «Динамо». А есть везунчики, как «Ростов», который мог быть в середине. С другой стороны, Карпин доказывает, как характер и стремление влияют на результат.