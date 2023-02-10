Хаос в «Аяксе». Давление на ван дер Сара растёт

1675977447

сегодня, 00:17

Не может справиться с амстердамским хозяйством.

Эдван ван дер Сар – прославленный вратарь, который на своем веку повидал многое и не раз находился под колоссальным давлением. Однако теперь ему приходится переживать прессинг иного рода – в роли управленца, который замкнул на себе слишком многие решения в «Аяксе», и из-за этого система, казавшаяся идеальной, начала давать сбои.

В конце января после ничьей со скромным «Волендамом» (1:1) был уволен главный тренер «Аякса» Альфред Шройдер. Команда опустилась на беспрецедентное за последние годы пятое место в Эредивизии. Хотя у Шройдера изначально была очень тяжелая задача – поддерживать невероятный уровень, заданный Эриком тен Хагом. Человеком, который три раза выиграл чемпионат, дважды – Кубок, а также два раза выводил «Аякс» в плей-офф Лиги чемпионов, причем в 2019 году добрался с ним до полуфинала.

К моменту увольнения Шройдера «Аякс» в чемпионате не мог выиграть на протяжении семи матчей подряд. Это самая длинная подобная серия аж с 1965 года. В игре с «Волендамом» болельщики уже откровенно размахивали белыми платками, давая сигнал о желании попрощаться с тренером. А на домашних матчах звучали кричалки против Шройдера.

Наверное, фанатам понравилось, что их услышали. Они испытали чувство облегчения, а также положительно приняли бывшего защитника Джона Хейтингу в роли временного главного тренера до конца сезона. Но проблемы «Аякса» выходят за рамки сугубо тренерских. Кажется, что амстердамский клуб столкнулся с системным кризисом.

Неразбериха в решениях

В структуре руководства «Аякса» особое место занимает Наблюдательный совет. В течение долгого времени между этим органом и футбольным менеджментом клуба не было четкой линии взаимодействия и оценки эффективности. При этом Наблюдательный совет может участвовать во всех решениях: от трансферных сделок до увольнений тренеров.

Нынешний глава Наблюдательного совета Лин Мейджард входит в его состав с 2016 года. И в последнее время его положение под огнем. Его критикуют за то, что он отстранился от футбольной стороны дела, оставив это все в руках исполнительного директора Эдвина ван дер Сара.

Когда в прошлом году уволили с поста технического директора Марка Овермарса, образовалась пустота и неразбериха в системе принятия решений и выработки стратегии и тактики поведения клуба. Конечно, Овермарс был уволен, как считается, по делу: это случилось из-за скандала с его неуместными пошлыми сообщениями и фотографиями, отправленными сотрудницам клуба. Но после его увольнения замену Овермарсу не нашли.

Вместо этого в клубе назначили «технический дуэт» в лице Джерри Хамстры, который ранее работал на менеджерских должностях в «Херенвене» и «Витессе», а также Класа-Яна Хунтелара, который взращивался в качестве руководителя под началом Овермарса. И этот дуэт не получил всей полноты власти и ответственности технического директора. Все это осталось в руках ван дер Сара.

Последние решения экс-вратаря и двух его назначенцев привели к напряженному периоду в работе «Аякса», который сменил тен Хага на Шройдера на тренерском мостике, а также провел бурную трансферную кампанию, потратив необычные для Эредивизии 110 миллионов евро и выручив 210 миллионов за продажу Мартинеса, Антони, Аллера и других.

Упустили тен Хага

Нидерландские СМИ стали раскрывать подробности некоторых управленческих решений. В частности, выяснилось, что тен Хаг имел желание остаться еще на один год в «Аяксе», несмотря на устойчивый интерес со стороны более мощных клубов, включая «Манчестер Юнайтед», где он в итоге оказался. Однако ван дер Сар не смог ему предоставить четкого долгосрочного плана развития команды, которая почти стала претендентом на победу в Лиге чемпионов. Такое отношение обескуражило тренера и ускорило его уход.

Также «Аякс» вел переговоры с техническим директором «Гоу Эхед Иглз» Алексом Крусом. Он был готов прошлым летом перейти в «Аякс», даже продав свою долю акций в своем текущем клубе, как того требуют правила, но ван дер Сар назначил Шройдера, никак не проконсультировавшись со своим будущим техническим директором, и Крус отказался от должности.

Сейчас пишут, что ван дер Сар хочет официально совмещать роль исполнительного и технического директора клуба. Причем Хамстра и Хунтелар, которые и так почти ничего не решают, вроде бы не против. Но гладко эта операция не пройдет. Недовольство ван дер Саром выросло и стало более явным. Долгое неприятие очевидно плохой работы Шройдера не добавило ему вистов. Хотя «Аякс» достаточно страдал в Эредивизии и Лиге чемпионов, чтобы тренера можно было уволить раньше.

Болельщики хотят, чтобы руководство «Аякса» снова занялось футболом, а не внутренними интригами. Для этого требуется четкое назначение технического директора, который смог бы привести в порядок футбольное хозяйство и назначить нужного главного тренера. Но пока необходим временный.

И с этим ван дер Сар вроде справился. Хейтинга был назначен таким тренером ровно до конца сезона. Есть время, чтобы как-то разгрести дела. И Джон, поработавший уже в молодежной системе клуба, вроде бы начал хорошо, улучшив результаты команды. К тому же у него в помощниках поработавший в ПСВ и сборной Нидерландов Дуайт Лодевегс. У клуба есть срок, чтобы к лету определиться с техническим директором и постоянным главным тренером.

На краю

Проблемы «Аякса» могут оказаться более серьезными, чем представляется. Главная цель – попасть в Лигу чемпионов. От этого напрямую зависит финансовая устойчивость клуба. Без ЛЧ «Аяксу» придется устраивать новую распродажу, а подходящий «товар» еще не вырос. В таком случае все таланты команды будут розданы, что усугубит падение в классе. И кто знает, как выбраться потом из такой ямы.

В какой-то мере обретение технического директора на данном этапе даже важнее, чем назначение главного тренера. Первого не было почти год, и сразу виден пагубный эффект от отсутствия такого человека. От фигуры технического директора зависит и имя главного тренера.

К слову, впервые с 1997 года «Аякс» рассматривает возможность назначения иностранца на пост главного тренера. Клуб связывали с Марсело Гальярдо, но он сам исключил себя из этих слухов. Назывались даже имена Марсело Бьельсы, Луиса Энрике и Златко Далича, однако вряд ли этих специалистов удастся заманить в Амстердам. Не исключалось возвращение Петера Боша, но у него было плохие отношения с ван дер Саром. Впереди несколько месяцев слухов.