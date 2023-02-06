«Бавария» уничтожает себя изнутри. Нойер критикует клуб, а Зидан на пороге

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вчера, 18:39

Победы есть, а порядка нет.

Нойер раскритиковал руководство в прессе

Мануэль всегда делает, что хочет. Это определение Оливера Кана. Голкипер «Баварии», который сломал ногу, катаясь на лыжах на лысом склоне, разнес решение уволить из клуба его друга Тапаловича. Нойер дал интервью, в котором защитил скорее личного тренера, нежели полноценного ассистента Нагельсманна, на что указывал тот же Нюбель, арендованный «Монако».

Конфликты давние, ведь Нойер – легенда «Баварии». Он 35-летнего «ноунейма» Юлиана может считать временным наставником, не сильно уважать. Но тренер прав, что уволил Тапаловича, если тот скидывал футболистам переписку с чата тренеров. У «Баварии» традиция собирать людей с характером. Раньше чаще ссорились из-за денег. Недавно Левандовского и компанию возмутили зарплаты, которые агенты выбили для новичков команды без статуса легенд и ветеранов.

Старшие обижались на молодых. Нойер ревновал к Киммиху, ведь Нагельсманн видит Йозуа будущим капитаном. Также в этой истории есть Мюллер, которому приходилось несладко. Гвардиола оставлял Томаса на скамейке. Наличие Левандовского исключало работу в штрафной площади. Также Мюллер видел, что Нагельсманн, которого можно сравнить с Тухелем по любви к конфликтам на работе, грызется с Левандовским. У Роберта тоже характер не сахар.

У Нагельсманна слишком много конфликтов в «Баварии». Левандовски с Тапаловичем ушли, а Нойера лишат капитанской повязки. В этой истории нет абсолютного злодея, чья задача – уничтожить «Баварию». Но и нормальности не хватает. Немецкий клуб в числе лидеров по дракам на тренировках среди грандов. Высокая конкуренция ведет к ревности. Даже приезд Зоммера мог разозлить Нойера, хотя сам виноват, что рисковал здоровьем. Мануэль – гордый человек.

Он никогда не признает, что ошибался. Нагельсманн тоже вспыльчивый и молодой наставник. Кана и Салихамиджича сложно окрестить мудрецами. Оба острые на язык, агрессивные и колючие менеджеры. Они одобрили внезапное увольнение Тапаловича, который знает Нойера с «Шальке», а в Мюнхене трудился с 2011 года. Но руководители и Нагельсманн правы. Если Тони сливал переписки из тренерского чата футболистам, то это некрасивое поведение.

Могли обсуждать, в том числе, будущее Павара, Мюллера, Сане и Нойера. После такого предательства и нарушения субординации увольнение – правильный шаг. Нагельсманн не может идти на охоту за раненым Клоппом, если не уверен в людях из собственного штаба.

Мусиала – красавец, но «Баварию» лихорадит

Настолько мощные, что могут за двадцать минут накидать три мяча «Вольфсбургу» в гостях, прервав опасную серию ничьих. Классно включился Коман, пригодился неожиданный новичок Канселу. Мюллера увидели в центре. Говорят, футболисты попросили, чтобы ветерана поставили на острие, Мусиала заступался за конкурента. Джамал – главный красавец у «Баварии». В его возрасте мало кто играет настолько зрело.

Джамал решил, что игроки «Вольфсбурга» — статисты, схватил мяч на фланге, по длинной дуге добрался до чужих ворот и забил после слалома. Первый мяч в Бундеслиге в новом году. Мусиала снова готов радовать Нагельсманна. Но не стоит забывать о характере предыдущих матчей сезона. Ничьи не были случайными, а проблемы в защите остались, ведь «Вольфсбург» забил дважды. Оба раза защита могла сыграть лучше.

В прошлом «Бавария» пережила не один конфликт. Команда-феникс, которая после спада умеет прибавить. Не стоит забывать, в каком состоянии были, когда назначили Ханси Флика, и как его путь в Мюнхене продолжился – победой в Лиге чемпионов. Но любая аналогия требует объяснений. Кан вспомнил, как Клинсманн выгнал тренера вратарей Майера из сборной, когда тот заступился за Кана в конфликте с Леманном.

Но Зепп промахивался в профессиональных оценках. Назвал покупку Нойера большой ошибкой «Баварии», предлагал верить Ренсингу и Крафту. Сейчас Кан говорит Нойеру, что руководству виднее, а в прошлом сам Оливер буянил после жесткой отставки Майера.

Главному тренеру остро не хватает авторитета

Нагельсманн хвастался чувством юмора. Так обычно делают люди, у которых его нет. Юлиан бывает придирчивым. Немец нервничает и понимает, что если на сторону Нойера перейдет достаточно футболистов основы, то его дни в «Баварии» сочтены. В прошлом сезоне набрали на 6 пунктов больше на аналогичном отрезке, но был Левандовски. А сейчас нужно перестраиваться, интегрировать Мане и давать время остальным.

У наставников разные типажи. Старший брат, любимый дядя, отец и дедушка. И нет типажа ровесник. Сочувствуем юным наставникам, им сложнее. В «Спартаке» подкалывали Тедеско и Абаскаля, но в «Баварии» акулы с амбициями. Нагельсманн настаивает, что не несет ответственность за все, что в «Баварии» происходит. Но опытные тренеры знают, что виновата всегда невестка – наставник. Особенно в клубе такого калибра.

Кан за день закроет сделку с Тухелем, за два дня с Энрике, и за неделю уговорит Зидана. Парадокс «Баварии» в том, что за результатами маскируются нерешенные проблемы. В том числе, тактические. Особенно в фазах возвращения в защиту и позиционной обороне. Потенциал позволяет прерывать неудачные серии. Но когда капитан разносит руководство в прессе, а не разбирается лично, то это всегда плохой знак.

Скауты клуба могут нашептать Салихамиджичу, что к Нагельсманну не идут игроки калибра Холанда. У Юлиана нет авторитета Анчелотти и Гвардиолы. Нависает тень Зидана. Зинедин может вернуться в «Реал». Или посвятить пару лет очищению «Ювентуса». Француза ждут в ПСЖ . Но «Бавария» тоже интересный проект. Безопаснее для тренера, ведь легче выиграть чемпионат. Зидан и Кан могут летом объединить усилия.

Тогда пострадает именно 35-летний тренер, который разок был в полуфинале Лиги чемпионов с «Лейпцигом», но год назад вылетел с «Баварией» от «Вильярреала». Футболисты ему этого не забыли, хотя сами виноваты. Вот только с принятием ответственности в Мюнхене всегда были проблемы.