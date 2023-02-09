«Лидс» без тренера дал бой МЮ. «Красным дьяволам» удался камбэк

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сегодня, 09:35

Манкунианцы отыгрались в принципиальном дерби со счета 0:2.

«Лидс» остался без тренера перед матчем с «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «павлинов» был уволен после игры с «Ноттингем Форест». Та игра имела принципиальное значение для команд в турнирном плане. «Лидсу» не удалось набрать очки, хотя во всех отношениях преимущество было именно на его стороне. Решающим фактором стало появление в воротах «лесников» именитого голкипера Кейлора Наваса, который пришел в клуб за 4 дня до игры. Его сейвы не позволили рассчитывать «павлинам» даже на ничью.

Весь сезон «Лидса» можно описать матчем против «Ноттингема» – коллектив способен на динамичный и яркий футбол, но зачастую совершает детские и неоправданные ошибки. Нападающие теряются в штрафной площади соперника, оборона делает непростительные ошибки. «Форест» набрал 0,27 xG, что является наименьшим показателем сезона для победившей команды. Предыдущая смена тренера с Бьелсы на Марша эти проблемы не решила.

При всех своих проблемах «павлины» оказывают сопротивление многим топовым клубам. За весь сезон они одержали 4 победы, 2 из которых были в матчах против «Ливерпуля» и «Челси». «Арсеналу» и «Тоттенхэму» тоже приходилось несладко из-за высокого и мощного прессинга «белых».

Интересно то, что «Лидс» выстраивал команду под Джесси Марша и делал трансферы под американца на протяжении всего времени его нахождения в клубе и даже в прошедшее зимнее трансферное окно. Почти все новички клуба — бывшие подопечные Марша в различных командах системы «Ред Булл». То есть руководство вряд ли планировало отставку тренера.

Из обсуждаемых вариантов на пост нового менеджера «Лидс Юнайтед» звучат бывший тренер «Саутгемптона» и уже знакомый с многими футболистами системы «Ред Булл» Ральф Хазенхюттль. Есть слухи про Ираолу из испанского «Райо Вальекано», Марсело Гальярдо, который является одним из самых успешных специалистов Южной Америки, и Арне Слота из «Фейеноорда».

«Лидсу» удалось втянуть «Манчестер» в перестрелку

В первые 10 минут матча «Лидсу» удалось нанести три удара. Еще три раза они пробили сразу после перерыва – в первые 3 минуты второго тайма. За все оставшееся время – всего 2 удара. Каждый из ударных отрезков принес «павлинам» по голу, что дало гостям комфортное преимущество над соперником. В обоих случаях пользу принес прессинг команды, наработки которого естественно остались и после ухода Джесси Марша. Как только прессинг ослабевал, у «красных дьяволов» возникали возможности для взятия ворот.

Кроме того, решение Тен Хага использовать Рэшфорда на правом фланге нападения оказалось не самым правильным – его визави удалось совершить 12 успешных отборов при 14 попытках. В дополнение к этому была показательна реализация молодого Гарначо, который вышел на левом фланге МЮ . Дважды у него была хорошая возможность отличиться забитым голом после передач Бруно, но оба момента были не реализованы.

За исключением стартовых отрезков после начала обоих таймов контроль над мячом, темпом игры и развитием событий был полностью на стороне хозяев. Победе помешало несколько факторов – отсутствие реализации в некоторых моментах и качественная игра Мелье в воротах гостей. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» все равно остался недоволен своими подопечными:

Нужно быть готовыми к битве, а мы не были. Это первое, о чем я сказал в перерыве. Сказал, что надо удостовериться, что мы готовы. И во втором тайме мы сразу пропустили гол – это по-настоящему разочаровывает.

Возможно на «Манчестере» сказалось и отсутствие некоторых полузащитников, особенно Каземиро. Манкунианцы стали сильно зависимы от бразильского опорника. Вместе с ним на поле «красные дьяволы» набирают в среднем 2,3 очка за матч, пропуская при этом 0,7 гола. Когда его нет показатель заработанных очков падает до уровня 1,4 балла за игру и 2,1 пропущенных мяча. Прошедший матч в очередной раз подтвердил статистику и прервал 13-матчевую победную серию «Юнайтед» на «Олд Траффорд».

Рэшфорд продолжает забивать и приносить пользу

Даже в игре, когда Маркуса поставили на неудобную для него позицию, он участвовал в некоторых голевых моментах, совершал действия, которые обычно делаются на кураже. Рэшфорд продолжает бить, забивать и повторять различного рода рекорды.

После прошедшего матча он стал первым после Руни игроком «Юнайтед», которому удалось забить в 6 матчах Премьер-Лиги на «Олд Траффорд» подряд. После рестарта клубного футбола он отличился уже 12 голами и 4 результативными передачами. Англичанину осталось забить всего лишь 3 мяча, чтобы превзойти свой предыдущий рекорд по результативности за сезон.

Джейдон Санчо вернулся на поле и сразу принес команде очки

До матча с «Лидсом» последняя игра Премьер-Лиги, в которой Джейдон принимал участие, состоялась 22 октября прошлого года. Сначала англичанин выбыл из строя из-за болезни, а после возникли некоторые другие сложности.

Эрик тен Хаг в самом начале января говорил:

Он не готов. Не только физически, но и психологически. Он делает успехи в физической части, и это поможет ему. Я надеюсь, что он скоро вернется, но не могу сказать, когда это произойдет.

Первую половину зимы Санчо провел в Голландии, где тренировался со специалистом, которого посоветовал Тен Хаг. Кроме того, Джейдон много работал с психологом и, скорее всего, прорабатывал проблемы, возникшие у него при возвращении на Туманный Альбион.

В матче с «Лидсом» Санчо вышел со скамейки запасных и сравнял счет. Забитый мяч должен придать уверенности нападающему. Кто знает, может он наберет форму, которая была у него в дортмундской «Боруссии» и поможет своей команде в решающем отрезке сезона.