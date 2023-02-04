«Арсенал» оступился в самый неподходящий момент. Проиграли аутсайдеру, через тур – матч с «Ман Сити»

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вчера, 20:59

«Эвертон» идет на поправку после отставки Лэмпарда.

Все-таки затяжные гонки за лидирующие позиции – не совсем про «Арсенал». Лондонцы только получают первые плоды после обновления клубного вектора. Они еще не обосновались в статусе лидера английского чемпионата – и даже так довольно долго удерживают лидерство в АПЛ , опережая «Сити» на 5 очков и с одним матчем в запасе. Сегодня «канонирам» не повезло, потерпели минимальное поражение от «Эвертона». И Хосеп Гвардиола уже хочет воспользоваться ошибкой оппонента.

«Эвертону» требовался импульс

Прежде всего из-за турнирного положения «ирисок». Первый шаг сделали боссы клуба, когда пошли на увольнение Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера. Под руководством бывшего наставника «Челси» «Эвертон» откатился на самое дно Премьер-Лиги – 1 победа за 14 матчей не оставляли менеджеру шансов на сохранение должности.

В игровом плане коллектив из Ливерпуля смотрелся ничуть не лучше – это был рабоче-крестьянский футбол, совсем не просматривались командные связи, игроки создавали минимум моментов. Как следствие, тот же ориентированный на атаку «Брайтон» без труда разгромил «Эвертон» со счетом 4:1.

Эксперты критикуют и клубную структуру в целом – экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер после отставки Лэмпарда отмечал:

Мошири не знает, что делает, но у него много денег. Приходят одни и те же игроки, тренеры постоянно меняются. Почему каждый тренер «Эвертона» терпит неудачу? Потому что система не работает. Нужно обратить внимание на тех, кто сидит в правлении. Там бардак.

Сейчас «ирисок» возглавил Шон Дайч, который до этого 10 лет работал наставником «Бернли». Встреча с лидером чемпионата Англии стала для него первой в новой команде.

У «Арсенала» не было пространства

«Эвертон» идеально подстроился под сильные стороны гостей – речь о скоростных вингерах. Атакующая группа «канониров» разрывает за счет прекрасного контроля мяча на высоких скоростях. Ни Сака, ни Мартинелли не удается накрыть, из-за чего они быстро выходят на свободное пространство (или изначально находят его за счет рывков). На острие играл универсальный Габриэл Жезус, который заполнял пустующие пространства, а Гранит Джака регулярно поднимался из центра поля ближе к финальной трети.

«Ириски» свободного пространства вингерам «пушкарей» не дали. Габриэла Мартинелли плотно опекал Шеймус Коулмен, а по Букайо Сака играли сразу двое: Виталий Миколенко и Алекс Ивоби. Англичанин перекрывал линию передачи – как только Букайо получал мяч, он быстро смещался ближе к нему, помогая Виталию. Украинец же преследовал вингера, даже если тот с мячом уходил ближе к центру (итог – 8 отборов за матч). Подопечные Микеля Артеты не могли создавать по-настоящему острые моменты у чужих ворот, а за первую треть встречи нанесли лишь 2 удара.

Гибридные роли латералей, проблемы в центре

У «Арсенала» на флангах играют не профильные крайние защитники. Александр Зинченко – прежде всего центрхав, а Бен Уайт – центральный защитник. Артета принимал эти факторы во внимание, когда давал этим двоим установку на матч.

Александр в начальной стадии атак смещался с левого фланга в линию с Партеем для продвижения мяча – так у ганца было больше адресатов для паса (линии передач на Эдегора и Джаку в центре перекрывал «Эвертон»). Сам украинец направлял атаки, отдавая средние и дальние пасы. При такой расстановке пара центрбеков трансформировалась в тройку – к Магальяэсу и Салиба добавлялся Уайт (Бен также мог подниматься в опорную зону).

Такие передвижения латералей также можно объяснить ролями Мартина Эдегора и Гранита Джаки – обоим наставник «Арсенала» дает свободно перемещаться по полю. Влияние норвежца при таком статусе понятно – он анализирует, в каких зонах «оружейникам» труднее продвигать мяч и смещается туда. Он в какой-то момент стал оказываться ближе к Сака и Нкетиа (по Букайо играли Ивоби и Миколенко). Гранит часто смещался к флангу Мартинелли и оказывался в финальной трети, чтобы бразилец мог отойти вплотную к бровке.

«Эвертон» Дайча играет скучно, но надежно

И в том, что привычная тактика «пушкарей» дала сбой, больше заслуга нового наставника «ирисок», чем недоработка самих лондонцев.

«Эвертон» закрыл фланги для Сака и Мартинелли, но помимо этого строго играл в центре поля. За счет активных перемещений Эдегора и Джаки «Арсеналу» постоянно не хватало игроков в области центрального круга. «Синие» перекрывали линии передач на Мартина и Гранита за счет низкого блока. Благодаря этому подопечные Шона Дайча смогли сразу дважды за первые 30 минут убежать в контратаку – центрхавам «канониров» приходилось догонять соперника с мячом (каждый раз неудачно), а у тех было много свободного пространства в опорной зоне лондонцев.

Счет мог быть открыт уже на 9-й минуте – Партей оказался на фланге, выдвинувшись на заброс. В борьбу включился Макнил – в результате он с мячом вбежал в штрафную и отдал опасную передачу на ход Калверту-Льюину. В тот раз спас Рамсдейл.

Остроту «Эвертон» создавал через стандарты. На 20-х минутах «ириски» сразу несколько раз могли забить с углового – сначала «канониры» успели блокировать удар Онаны, затем – Тарковски. К слову, Джеймс во втором тайме все-таки реализовал стандарт – и этот гол принес «синим» победу.

Опасность «Эвертона» на стандартах после поражения отметил и сам Артета:

Мы много владели мячом, но нам не хватало собранности и качества в завершающей стадии. Потом мы пропустили, они замедлили игру, и нам пришлось нелегко. Нам нужно было больше хладнокровия, а также лучше контролировать игру в эмоциональном плане. Мы дали так много ненужных штрафных, и это то, чего они хотят.