Милан – черно-синий. «Интер» уверенно победил в дерби

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сегодня, 08:36

«Милану» не за что зацепиться.

Легко отделались

Перед матчем «Интера» и «Милана» много говорилось о том, какую революцию в схеме готовит Стефано Пиоли, уставший от поражений, причем крупных. Ведь три матча назад в битве за Суперкубок Италии «россонери» проиграли 0:3 тому же «Интеру», потом пропустили четыре безответных мяча от «Лацио», а следом еще пять от «Сассуоло». После такой серии какие-то кадровые выводы неизбежны.

Пиоли решился выйти на матч с «Интером» в три центральных защитника. И поначалу казалось, что тем самым он только собственную команду и запутал. Во всяком случае, первые минуты этого дерби выдались одним из самых слабых отрезков «Милана» в нынешнем сезоне. Немного цифр помогут представить себе уровень доминирования «нерадзурри».

К 20-й минуте «Интер» владел мячом под 80 процентов времени. То есть у «Милана» он держался на уровне пары отскоков и выноса подальше от ворот. К воротам соперника подопечные Пиоли вообще не приближались, а «Интер» нанес пять ударов к этому моменту и вполне мог вести после быстрого гола. Но его пришлось немного подождать. Помог угловой, которых у «Интера» в первом тайме было аж пять штук.

Подачу Чалханоглу чистейшим образом головой в ворота переправил Мартинес, который ловко отклеился от Кьера, показавшего, что даже в окружении еще пары центральных защитников уровень надежности при недостатке игровой практики не повышается. На перерыв «Интер» ушел с преимуществом в один мяч, а мог вести и разгромно. Один только Мартинес, нанесший четыре удара за тайм, мог иметь хет-трик, если бы повезло.

9:0 по ударам, почти 75 на 25 процентов по владению мячом и 90 процентов против 76 по точности передач – такова неутешительная статистика для «Милана» в первом тайме. «Россонери» сделали меньше ста передач за тайм, тогда как у «Интера» их было более трехсот. И это не пустая перепасовка в своей штрафной, а наступательные действия.

«Интер» позволил «Милану» ожить

По инерции с начала второго тайма «Интер» продолжил полностью контролировать ситуацию на поле. К 58-й минуте у «нерадзурри» уже было 11 ударов по воротам соперника, и только при такой разнице «Милан» сподобился на первую попытку. Разумеется, неточную. Зато удалось посмотреть, как выглядит Онана в воротах «Интера».

И вот с этого момента «нерадзурри» стали представлять, что все их моменты были преобразованы в голы. Потому что заиграли так, словно вели со счетом 3:0 минимум. Стали много внимания уделять обороне и сами оживили «Милан», который получил пространство и мяч, которых до этого не видел.

Определенные неприятные моменты «Интеру» пришлось пережить, на что Индзаги отреагировал тройной заменой, чем вернул ситуацию под контроль. За последние полчаса встречи соперники пробили поровну по воротам – по четыре раза. Но у «Милана» так и остался красоваться ноль в графе ударов в створ. Неприлично простой получилась эта победа у «Интера», несмотря на минимальную разницу в счете.

«Милан» разобран

Вариант с тремя центральными защитниками Пиоли выбрал скорее от отчаяния. Чтобы показать, что предпринимает какие-то шаги для стабилизации обороны. Однако всю дорогу казалось, что игроки сами не очень понимают, как им действовать. Калулу, Кьер и Габбья нередко пропускали проникающие атаки «Интера» и не успевали за ними, разделяя ответственность с трудом.

Кроме того, на протяжении большей части матча казалось, что у «Милана» отсутствует полузащита. Вот весь центральный блок. В средней линии доминировал «Интер» безраздельно, причем даже без Брозовича, который вышел только во втором тайме. «Милан» был разрезан на части и по флангам: ни Калабрии, ни Эрнандесу не удавалось реализовать преимущество схемы с тремя центральными. При такой расстановке особенно активными должны быть фланги. Но если «крылья» «Интера» летали и мучили защиту «Милана», то Тео и Давиде вперед не продвигались: у них просто не было пространства для этого.

Осознавая проблему со связью между линиями, Пиоли в перерыве выпустил Браима Диаса вместо Мессиаса, который с функциями центрального полузащитника не справлялся. С Диасом лучше не стало. Немного наладились связи у «Милана», когда вышли Леау и Салемакерс. Впрочем, это совпало со снижением активности «Интера», так что сложно сказать, чего в этой активизации «россонери» больше: торможения соперника или собственной активизации.

Более того, та самая активизация выглядела эпизодической. Лишь в отдельных моментах проявляли себя Диас и Леау поочередно. Но их действия смотрелись разрозненными и не связанными с общекомандным движением. Скорее это была попытка использовать свой класс. Но на фоне игроков «Интера» и большой глубины состава «нерадзурри» реализовать эти единичные попытки не представлялось возможным.

Сейчас «Интер» и «Милан» слишком разные по настроению, по подбору исполнителей, по уровню организации игры. Эта встреча наглядно показала разницу и выявила даже некую безнадегу в действиях «россонери», которым просто неоткуда взять свежие силы. Кажется, «Милан» ждет тяжелейшая концовка сезона. Не надеяться же на чудесное спасение от восстановившегося Ибрагимовича.

Расслоение лидеров

До этого матча в первой шестерке Серии А было четкое разделение на явного лидера – «Наполи», и на всех остальных. Пять команд находились в диапазоне двух очков. Теперь же разделение стало чуть большим. Уже наметился и явный «второй номер», им стал «Интер», который от «Наполи» все так же далек, но уже на три балла оторвался от ближайшего преследователя. А вот дальше «Рома», «Лацио», «Аталанта» и «Милан» — претенденты на два оставшихся места в Лиге чемпионов. Причем у «Лацио» матч в запасе по сравнению с конкурентами. Так что даже если с титулом все ясно, борьба в Серии А будет очень горячей до последнего.