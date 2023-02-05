«Сити» снова не удалось победить в гостях у «Тоттенхэма». Безвыигрышная серия достигла 5 матчей

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вчера, 23:36

«Тоттенхэм» выдал лучший матч сезона.

Тактическое противодействие «Сити» лондонцы подсмотрели у «Арсенала»

С первых минут стало понятно, что «Тоттенхэм» будет обороняться активнее, чем в любом другом матче сезона. Оборонительная тройка защитников попеременно играла высоко, а прессинг при построении атак гостей на ранних этапах доходил до штрафной площади Эдерсона.

Благодаря высокому прессингу и был забит единственный гол встречи. «Тоттенхэм», будучи без мяча, вжал защиту гостей в штрафную площадь Эдерсона и воспользовался первой же ошибкой гостей. В попытке выйти из обороны через центр Родри сделал передачу в сторону Рико Льюиса, но того опередил Пьер-Эмиль Хейбьерг, отдавший голевую передачу на Харри Кейна. К слову, забив гол, нападающий стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма» — теперь на его счету 267 мячей за лондонцев.

Подобную уловку тренерский штаб «шпор» подсмотрел у лидеров текущего сезона Премьер-Лиги — «Арсенала», который использовал высокий прессинг против «Манчестер Сити» в недавней кубковой встрече. «Горожане» хоть и выиграли матч против «пушкарей», но для многих стала очевидна их уязвимость против высокого прессинга.

При таком развитии событий Холанд был вынужден опускаться чуть ниже, ближе к своей трети поля для того, чтобы помогать обороне выходить из-под прессинга. В основном, Эрлингу было достаточно одной перепасовки для того, чтобы освободить зону в обороне хозяев, но это также разгружало остальных центральных защитников «Тоттенхэма».

Персонально по норвежцу действовал Кристиан Ромеро, который буквально копировал любое движение страйкера. Если не учитывать красную карточку в конце встречи, аргентинец провел идеальный матч и во многом именно благодаря его игре Эрлинг не нанес ни одного удара по воротам Уго Льориса. Холанд стал одним из немногих игроков «Сити», которому не удалось нанести удара — к числу таковых также относятся лишь Аке и Рико Льюис.

«Тоттенхэм» смог полностью нейтрализовать угрозу со стороны лучшего бомбардира Премьер-Лиги. Помимо того, что Эрлинг ни разу не пробил по воротам, он не сделал ни одного успешного атакующего действия на трети поля хозяев, ни разу не коснулся мяча в штрафной соперника, и в целом отдал лишь 15 точных передач.

После выхода на поле Кевина Де Брюйне игра стала более открытой и выход из-под прессинга «Тоттенхэма» был упрощен. «Сити» стал чаще играть вертикальными передачами, что способствовало большему количеству проникновений в штрафную хозяев поля.

Главное противостояние в матче происходило на правом фланге «Тоттенхэма»

«Сити» ожидаемо больше владел мячом и чаще пытался вскрыть оборону противника. При переходе центральной линии у «горожан» прослеживался явный перекос на левый фланг, где хорошо себя проявлял Джек Грилиш. Самый верный шанс забить был у Рияда Мареза уже в добавленное время первого тайма — мяч в той ситуации был отправлен с левого фланга.

Джек в целом был очень активен и совершил наибольшее количество обводок, трижды вернул мяч своей команде и продвигал мяч больше, чем кто-либо на поле. Больше трети ожидаемой угрозы «Манчестер Сити» исходило как раз от Грилиша, но ему неплохо противодействовал Эмерсон Ройял. Оба набрали большое количество фолов: на Ройяле нарушили 5 раз, на Грилише — 7, при том, что Джек сам успел сфолить больше остальных (5 раз). Помимо этого у правого защитника «Тоттенхэма» 6 выносов, что является лучшим показателем на поле.

Кроме того, большинство атак «шпор» тоже протекали через эту часть поля. Лондонцы больше давили на левый фланг гостей преимущественно из-за Рико Льюиса, которому была поставлена задача смещаться в опорную зону при атакующих построениях. Резкие контрвыпады хозяев нередко обескураживали молодого англичанина, а умелая игра Кейна в подыгрыше способствовала тому, что на фланге образовывалось численное преимущество.

После ухода Канселу и Зинченко в составе «горожан» остался лишь Рико Льюис, способный играть ложного фулбэка, смещаясь в опорную зону для поддержки Родри в построении атакующих действий. При этом Уокер, Аке Стоунз и Ляпорт более комфортно чувствуют себя в гибридной роли третьего центрального защитника.

«Сити» не удается победить «Тоттенхэм» в гостях уже 5 матчей подряд

Лондонцы перебрались на новую для себя арену «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в марте 2019 года. С тех пор «горожанам» не только не удается победить «шпор» в гостях, но и попросту забить. За 5 матчей на новом стадионе «Сити» удалось создать 9,79 xG. При этом разница забитых и пропущенных мячей равняется 7:0 в пользу хозяев.

Более того, против команд Антонио Конте у Хосепа Гвардиолы получается чуть ли не хуже всего. За 7 очных встреч подопечные каталонца набрали лишь 9 очков. В качестве главного тренера «шпор» Конте выиграл 2 из 3 матчей против «горожан» Гвардиолы.

Результаты хуже у Пепа только против 4 специалистов — Кумана, Ди Маттео, Бердыева и Шуберта. Недалеко расположился и Юрген Клопп, но против него было сыграно 27 игр, в отличие от вышеперечисленных, которые провели против Гвардиолы по 3-4 встречи.