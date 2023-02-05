«Интер» — адепты эффективности. Оставили Хави без ЛЧ и громили «Милан»

1675611487

сегодня, 18:38

Сегодня снова дерби, но в Серии А.

Средние показатели, но хорошие результаты

«Интер» в новом веке выиграл Лигу чемпионов, имеет в активе шесть чемпионств, хотя первый титул серии ждали с 1989-го. После восстановления «Ювентуса» в правах «миланцы» долго не побеждали. Зато первыми пнули вечного чемпиона два года назад. Были вторыми и взяли Кубок Италии в прошлом году, поэтому именно «Интер» недавно разгромил «Милан» в финале Суперкубка. Первый трофей нового года у Индзаги, а сегодня очередное дерби против «Милана».

«Наполи» ушел в отрыв в Серии А, поэтому не только Моуриньо готов поздравить Спаллетти с чемпионством. Но в группе лидеров самые высокие шансы на успех после падения «Ювентуса» в таблице по неспортивным причинам именно у «Интернационале». Домашнее поражение от «Эмполи» испортило серию, могли прийти к новому дерби Милана с десятью матчами без поражений, но в силе команды Индзаги нет сомнений. Именно «нерадзурри» сняли розовые очки с тех, кто ждал от «Наполи» сезон без поражений.

При этом по оценкам игроков и статистике «Интер» не так высоко, как «Бавария», «Манчестер Сити» и ПСЖ . По владению мячом это 26-я команда в элитных лигах, рядом с «Торино» Миранчука. По забитым мячам на двенадцатом месте, соседи «Барселоны». «Интер» много пропускает, как и «Манчестер Юнайтед». По разнице xG у своих и чужих ворот они ниже, чем «Рома». Но цифры не мешают разглядеть грамотную трансферную работу. «Милану» сегодня будет несладко. И не только из-за смены красной полосы на черную.

«Интер» выбил «Барселону» в Лигу Европы, впереди у Индзаги матчи против «Порту» Консейсау. В мире, где «Ювентус» переживает серию судов, именно «нерадзурри» важно закрепиться на чистом втором месте. Пока «Милан», «Аталанта», «Лацио» и «Рома» близко, но у «Интера» остались козыри. Нет сомнения, что адепты «3-5-2» не будут играть в «тики-таку» и раскрываться, как отдельные любимчики сезона. Но Индзаги со временем понял, как заставить новую команду побеждать.

Маротта собрал самый опытный состав лиги

«Милан», «Аталанта» и «Наполи» — молодые команды. «Ювентус», «Рома» и «Лацио» старше. Но только у одного коллектива Серии А средний возраст заявки выше 28 лет – у «Интернационале». Хандановичу под сорок. Джеко и Мхитарян не единственные, кто прошел возраст Христа. Лукаку тридцать исполнится в мае. Чалханоглу лишь на год моложе. Бастони – самый молодой из основы, в апреле отпразднует 24-й день рождения.

Но отдаем должное директору Маротте. Выгнанный из «Ювентуса» ветеран грамотно набрал состав. Конте нашел повод уйти, но в Милан привезли не Гасперини, который снова мог не попасть в ритм, а Симоне Индзаги. Наставник доказал чемпиону мира Лаутаро, чемпионам Европы Барелле и Бастони, а также крепким и опытным игрокам, вроде Чалханоглу, Джеко, Думфриса и Брозовича, что с ним можно работать на результат.

У «Интера» остаются игровые проблемы, но после ЧМ увидели классическую игру на результат. Джеко подменял Лукаку. Мартинес отыгрывается за промахи в Катаре. Много полезных действий в атаке у Димарко. Больше моментов, чем Федерико, создал только Чалханоглу. Потери не уничтожили команду, хотя продали Хакими, ушел Перишич и запретили играть в Италии из-за кардиостимулятора Эриксену. Но справились.

У многих футболистов общие планы – уход

В «Интере» будет весело, особенно если жребий ЛЧ подбросит в четвертьфинале нормального соперника в случае прохода «Порту». Но в Серии А многие из состава уже были первыми. Одной победой над «Миланом» больше или меньше – без разницы. Это для Онана, который со скандалом покинул сборную Камеруна, основа в «Интере» — предел мечтаний. А Лаутаро, Барелла, Шкриньяр, который летом станет свободным агентом, Бастони, Думфрис и Брозович выслушивают заманчивые предложения.

Деньгами их не привязать. Зарплаты Лукаку, Эриксена, Санчеса и Видаля не мешали каждому покинуть команду. Ромелу вернулся, теперь в «Интере» думают, что с ним делать в новом сезоне. В атаке можно потерять некогда невероятно эффективную чемпионскую связку бельгийца и Лаутаро Мартинеса. Можно найти рослого форварда, но сложно подобрать к нему идеального второго нападающего. Также опасно, если Бастони и Шкриньяр уйдут вместе, а де Врей воспользуется голландским блатом и всплывет в МЮ .

Возможно, весной увидим «лебединую песню» команды, которую собрали Маротта и Конте для мести «Ювентусу» за старые обиды и недомолвки. В таком случае нужны будут новые центральные защитники, вряд ли отделаются одним Ачерби. Мхитаряну немало лет, нужна подмена высокого класса. Во всех линиях, даже вратарской, если Онана будет ошибаться, ожидаются новички. А есть ли у «Интера» деньги? Судя по свежему отчету, команда беднее «Боруссии» Дортмунд и идет наравне с «Вест Хэмом».

Важно выгодно попрощаться с самыми ценными игроками, вроде Лаутаро, Бареллы и Бастони, раз Шкриньяр уйдет бесплатно. Индзаги повезло, что ему поможет председатель правления клуба Маротта. Джузеппе не потерял хватку. Чемпион мира Павар, Тюрам и Джало могут усилить состав, хотя нужны трансферы уровня находки в «Расинге» за 25 млн евро Лаутаро Мартинеса. Аргентинец появился в клубе за полгода до Маротты, но Беппе сделал все, чтобы оставался в команде до сих пор и продлил контракт.

«Интер» радовал грамотностью, характером и ставил на опыт. Их футбол не всех возбуждает, но для счастья иногда достаточно погасить воодушевление соперников уровня «Барселоны», «Наполи» и «Милана». Индзаги обыгрывал таких соперников, поэтому «Интеру», если он в ударе, самые сложные задачи по плечу.