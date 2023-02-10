«Лацио» — «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Аталанта», который состоится 11 февраля 2023 года

«Лацио»

«Лацио» давно не проигрывает в чемпионате Италии и старается держаться в группе лидеров, чтобы по итогам сезоне остаться в четверке, что дает место в Лиге Чемпионов. На данный момент римский клуб набрал 38 баллов, занимает четвертое место и на один балл опережает «Милан». В матче с прямым конкурентом за место в топ-4 на своем поле болельщики ждут от команды только победы.

06 февраля «Лацио» не смог обыграть на выезде «Верону» (1:1), а второго числа минимально уступил «Ювентусу» в кубке Италии (0:1).

«Аталанта»

Клуб из Бергамо показывал неплохие результаты до двух последних туров, однако вряд ли команда слишком расстроена из-за поражений. Перед стартом очередного тура «Аталанта» занимает пятое место с 38 баллами и отстает от «Лацио» всего на один пункт. Таким образом в случае победы клуб сможет обойти прямого конкурента, что является лучшей мотивацией для гостей.

04 февраля «Аталанта» проиграла на выезде «Сассуоло» (0:1), а 31 числа в кубке Италии с тем же счетом уступила «Интеру» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 4.3

Ничья – 3.25

Победит «Аталанта» – 1.9

Статистика

Три последних матча «Аталанты» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лацио» проиграл только один матч из последних десяти на своем стадионе

«Лацио» выиграл два из пяти последних матчей с «Аталантой» при одном поражении

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Обе команды обладают хорошими атакующими группами футболистов, поэтому мы предполагаем, что в этой встрече забить смогут как «Лацио», так и «Аталанта».