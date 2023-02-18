«Райо Вальекано» – «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Райо Вальекано» – «Севилья», который состоится 19 февраля 2023 года
«Райо Вальекано»
Мадридские «пчёлы» на текущий момент занимают в Ла Лиге шестое место. Освежим в памяти результаты крайних матчей с участием «Райо Вальекано». На выезде с минимальным счётом «красно-белые» обыграли команду «Вильярреал» в матче 19-го тура чемпионата Испании. В позапрошлом туре Примеры «пчёлы» дома взяли верх над «Альмерией».
На прошлых выходных «красно-белые» разошлись миром с «Хетафе» (1:1).
«Севилья»
«Севильцы» в чемпионате Испании находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько недавних матчей с участием «мингиянцев». С разгромным счётом на выезде «Севилья» потерпела поражение от «Барсы» в рамках матча 20-го тура Ла Лиги. Дома, поразив дважды ворота соперника, «севильцы» выиграли «островитян» из Мальорки.
В 1/16 плей-офф Лиги Европы «Севилья» со счётом 3:0 одержала победу над ПСВ.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Райо Вальекано» – 2.43
- Ничья – 3.20
- Победит «Севилья» – 3.15
- Победит «Райо Вальекано» с форой -1.5 – 4.85
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.31
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.59
Статистика
- Три личные встречи из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет
- Одно поражение потерпели «пчёлы» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «севильцы» уступили своим соперникам в двух играх.
Прогноз
После матча Лиги Европы «Севилья» вряд ли успеет восстановиться к игре с «пчёлами». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 4.85 на победу «Райо Вальекано» с форой -1.5.